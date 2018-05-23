То, что для русского — шашлык, для иудея — жертвоприношение!

И опять мои недоброжелатели предоставили мне повод ответить на их завывания и хоровые подвывания выстрелом из оружия крупного калибра — очень даже полезной статьёй в плане религиозного просвещения россиян.

Скажу сразу, против моей политинформации — "Основы религиозной культуры", которые сейчас преподаются в российских школах — это "детский лепет"! В буквальном смысле!

Небезысвестный на КОНТЕ блогер КАМАS разразился на этот раз статьёй "Фашист Благин против гоев и фосфорных бомб!". То есть, блогер КАМАS вот так легко навесил мне на спину ярлык "фашист"! А за что? За то, что я продолжаю просветительское дело Христа и Муххамеда? — разоблачаю подлое нутро жидов, о которых в Библии и Коране говорится только в негативном ключе: "убийцы", "лжесвитетели", "дети дьявола", "сборище сатанинское"?

Если в христианском "святом писании" написано ВОТ ЭТО, то против ОЧЕВИДНОГО кто может ВОЗРАЖАТЬ?!

"Злословие от тех, которые говорят о себе, что они ИУДЕИ, а они не таковы, но СБОРИЩЕ САТАНИНСКОЕ!" (Откровение, 2: 9).

За то, что сегодня я говорю эти слова, повторяя их на разные лады вслед за христовыми апостолами и тыкаю ими прямо в лицо жидам — я фашист?!

Может и Христос был фашистом? И пророк Мухаммед тоже?!

Ладно, идём дальше.

Блогера КАМАS сильно зацепила моя недавняя статья "Благин, ты нам надоел! Уходи из Интернета! Так?", где я рассказал, что жидва сильно озабочена обилием моих статей на просторах Интернета и большим числом моих читателей . Также я рассказал там о том, что, борясь с человечеством по заветам дьявола-Иеговы, жиды любят устраивать людям Холокост — ритуальные жертвоприношения.

Холокост это и сжигание жертв в специальных жаровнях, которые у иудеев называются алтарями...

Иудейский священник приносит жертву дьяволу-Иегове, сжигает рогатое животное. Иудейский священник приносит жертву дьяволу-Иегове, сжигает рогатое животное.

Холокст это и сжигание людей в "обжигательных печах", как это было во время иудейских войн против других народов и государств. Вот тому свидетельство из Библии:

"И взял Давид венец царя их с головы его, — а в нём было золота талант и драгоценный камень, — и возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много. А народ, бывший в нём, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами Аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим" (2 Цар. 12: 30-31).

Холокост сегодня — сжигание израильтянами людей не их крови посредством оружия с белым фосфором, которое они применяют, несмотря на то, что данное оружие запрещено Международной Конвенцией. Вот наглядное свидетельство применения иудеями такого оружия в Ираке и Сирии:

Блогера КАМАS этот факт возмутил, что я назвал сжигание людей белым фосфором — Холокостом. Вот его слова:

"Благин пишет о применении израильской армией фосфорных бомб:

"Так на Ближнем Востоке иудеи сжигают арабов-мусульман белым фосфором, который воспламеняется при контакте с воздухом и имеет температуру горения около 1000 градусов. Когда белый фосфор попадает на тело человека, его почти невозможно потушить. Зачастую фосфор прожигает мясо до костей, и тогда человек умирает в жутких мучениях". (Статья А.Благина за 2013 год: "Мысль о Холокосте сводит жидов с ума").

Далее КАМАS взялся рассуждать: да, фосфорные бомбы – это варварское оружие, как и любое другое оружие.

Но при чём тут Холокост?

Это только оружие, хоть и варварское!

Или г. Благин уверен, что любое применение огнемёта – это проявление Холокоста?

Нет, разумеется! Как не является евреем и каждый, кто применит зажигательное оружие. Фосфорные бомбы применяли американцы в Корее, Вьетнаме и Ираке. (Извиняюсь, а американское руководство — президенты США Трамп, Обама, Клинтон и так далее — разве не иудеи?! Комментарий — А.Б.).

Президенты США у Стены плача в Израиле в шапочке иудея на голове. Президенты США у Стены плача в Израиле в шапочке иудея на голове.

КАМАS: "мало того ТОС "Солнцепек" был применен российской армией в Сирии против боевиков ИГИЛ. Так, по гиперборейской логике, наш президент и весь Генштаб – евреи, как и все солдаты российской армии в Сирии, устроившие боевикам ИГИЛ "холокост"? Разумеется, это бред, но этот фашистский бред проповедует арийский писатель г. Благин. Но интересна концовка его статейки (за 2013 год)":

"видит Бог, придёт час и день, когда род поклонников диавола сам сгорит в огне всемирной ЖАТВЫ, строго в соответствии с пророчеством Христа-Спасителя..."

Если это не призыв к массовым убийствам евреев, то стоит только удивляться "экспертам", которые не нашли в писанине фашиста г. Благина экстремизма и фашизма..." (С) КАМАS.

Так вот по поводу стенания КАМАSА, "да, фосфорные бомбы – это варварское оружие, как и любое другое оружие. Но при чём тут Холокост?"

Отвечаю: при том! Если жареное на огне мясо для русского, для татарина, для чеченца, и так далее — это шашлык, то для иудея — это жертвоприношение!

Слева барбикюшница-шашлычница, справа иудейский жертвенный алтарь, на котором идёт процесс Холокоста. Слева барбикюшница-шашлычница, справа иудейский жертвенный алтарь, на котором идёт процесс Холокоста.

Читаем что в Библии и иудейской Торе написано: "рассеки овна на части, вымой внутренности его и голени его, и положи [их] на рассеченные части его и на голову его; и сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу" (Исх. 29: 18).

"и сожжет её священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне: это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу" (Левит. 1: 17).

Вы представляете?! Их иудейский бог-Иегова любит запах жжёного на огне мяса!!!

Этот любитель жареного — бог для иудеев! Это они пытаются внушить и всему миру! А Христос, между тем, когда был жив, сказал жидам: "Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи..." (Ин. 8: 44).

Вот почему в последнее время "сыны Израиля" любят своих врагов убивать огнём с неба, запах жжёного мяса — это "жертва, благоухание, приятное Господу!"

В этом весь смысл иудейского Холокоста-Всесожжения — в "благоухании" жжёного мяса, которое приятно их Господу!

Эти же запрещённые Международной Конвенцией фосфорные бомбы и снаряды жиды Киева применяли в 2014 году против славянского населения на Украине.

Властьимущие жиды Украины.

И что? Тот, кто об этом рассказывает, он фашист?

Или фашисты другие — те, кто замысливает эти чудовищные злодеяния и воплощает их на практике?!

Приложение: "Вот оно, доказательство, что есть евреи, а есть — жиды!"

23 мая 2018 г. Мурманск. Антон Благин