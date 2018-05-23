Сводки от ополчения Новороссии 23 мая 2018

ВСУ снарядами освобождают Зайцево, стирая улицу за улицей

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Россия решила жестко поставить в ОБСЕ вопрос о ситуации в Донбассе

Обострение ситуации на линии разграничения в Донбассе может иметь серьезные последствия, если не принять срочных мер по снижению напряженности, заявили в МИД России.

«Ситуация опасная и, если срочно не купировать, может перерасти во что-то большее», – заявил источник «Коммерсанта» во внешнеполитическом ведомстве.

По словам источника, российская сторона транслирует зарубежным партнерам «сигналы об эскалации напряженности».

«Тема Украины станет предметом переговоров на предстоящей встрече Владимира Путина с (президентом Франции – прим. ред.) Эмманюэлем Макроном, на площадке ОБСЕ будем жестко ставить вопрос о резком обострении», – сказал источник издания в МИД.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что последние события на востоке Украины на очередном заседании постоянного совета организации обсудят 31 мая и обвинил в эскалации конфликта Киев.

«События вокруг Горловки, на которые обращает внимание СММ ОБСЕ, – еще один красноречивый знак, что политика эскалации и вооруженных провокаций продолжается. Для прекращения жертв среди мирных жителей следует отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения, развести силы и средства, как это предусмотрено решением контактной группы, разминировать дороги и отказаться от установки новых мин», – сказал Лукашевич.

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Флаг США поднят над позициями карателей ВСУ в Донбассе

Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что над позициями ВСУ в Донбассе поднят флаг США. Автор канала утверждает, что это указывает на наличие на позициях украинских военных американских инструкторов.









Первоисточник https://t.me/wargonzo



Военкор Семен Пегов прав. Сейчас в рамках ротации на Украине руководят американские инструктора НАТО. Писали об этом в апреле:



“16 апреля 2018 года Яворовский многонациональный учебно-боевой центр Украины (JMTG-U) прибыла очередная группа военнослужащих ВСУ, которая там будет проходить тренировку и обучение стандартам, процедурам и системе командования, совместимой со стандартами НАТО”



“В настоящее время солдаты Национальной гвардии Нью-Йорка размещены в Украине в Яворовском центре боевой подготовки, который совместно работает с Вооруженными силами Украины.



250 военнослужащих 27-й пехотной бригады ВС США с 22 ноября 2017 года по август 2018 года осуществляют внедрение в Вооруженные силы Украины стандартов, процедур и системы командования, совместимых со стандартами НАТО”



линк https://centercigr.livejournal.com/121465.html.



Естественно часть американцев выдвинулась на Донбасс. Одним из руководителей натовцев на Украине предположительно является полковник Деннис Дили командир батальонно-тактической группы 27-й пехотной бригады, 42-й пехотной дивизии войск национальной гвардии США (Нью-Йорк, Сиракузы)



П.С. Ну а мы продолжаем информационно поддерживать МОО Вече в реализации программы военно-гуманитарной помощи Донбассу.



Для тех, кто может помочь бойцам подразделений армий ДНР и ЛНР в борьбе с укрокарателями и натовцами:



Карта Сбербанка 4276380053782368 или Яндекс-кошелек 410012273300268

Полные реквизиты здесь…



Сводный пост всех последних отчетов: https://centercigr.livejournal.com/104157.html



Последняя оператиная инфа по Донбассу в телеграм канале https://t.me/WarDonbass (@WarDonbass)

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Донбасс: Пробуждение фронта

Вся предыдущая донбасская неделя ознаменовалась крайне заметным фронтовым обострением на горловском направлении. Сеть пестрела сводками по обстрелам артиллерией ВСУ мирных кварталов Горловки и пригородов (особенно доставалось Гольме). К сожалению, были жертвы среди гражданских… А буквально накануне дистанционный огневой накал перерос в боестолкновение в формате непосредственного и близкого контакта. Такого прямого рубилова не было, пожалуй, со времён прошлогоднего обострения на авдеевской промке. В общем, есть о чём задуматься. Но сначала попробуем восстановить фабулу вчерашнего боя, в результате которого и ДНР, и ВСУ понесли ощутимые потери. По моей информации, после ночной артподготовки рано утром пехота националистического батальона «Донбасс» выдвинулась с разведкой боем на позиции ДНР как раз в районе Гольмы. Для понимания: Гольма для Горловки — это как Химки для Москвы, то есть по факту непрерывная городская застройка позволяет рассматривать это всё как один большой населённый пункт. Количество пехоты оценивалось в шестьдесят человек, по военным меркам — это два взвода. Ближний бой завязался непосредственно на форпосте оборонительной линии ДНР. После того как пехота противника была обнаружена, солдаты донбасской республики, естественно, вступили в огневой контакт. Соотношение сил на данном конкретном участке получилось неравным: на передовой заставе дежурило до десяти бойцов, а наступающих, напомним, было в шесть раз больше. Успев нанести украинским военным определённый урон, подразделение армии ДНР всё-таки потеряло одного солдата убитым. Ещё троих националистам из батальона «Донбасс» удалось взять в плен. Читайте также: Армия ДНР разбила передовые части ВСУ «в пух и в перья», — офицер «Железный» о боях под Горловкой (ВИДЕО) Судя по всему, это и была одна из основных задач утренней атаки украинских военных — захватить заложников. Либо донецкие истории с раскаявшимися бойцами ВСУ (совсем недавно под Донецком в плен попал оказавшийся совестливым украинский морпех) слишком сильно ударили по информационному самолюбию Киева, либо ему (Киеву) срочно понадобились козыри на каких-то закрытых переговорах. Сейчас сказать точно, что послужило мотивом, довольно проблематично. Но в любом случае мотивов у ВСУ предостаточно. Тем более что после довольно странного, но очень громкого переформатирования войны в Донбассе из антитеррористической операции в операцию объединённых сил (ООС) можно предполагать банальную попытку самоутверждения новых украинских командиров, получивших в распоряжение протяжённый и отчасти застывший фронт. Но перейдём от предположений к фактам. Будь то попытка реванша или желание набрать карьерные очки — в любом случае вылазку националистов из батальона «Донбасс» очень сложно назвать успешной. Да, троих пленных они забрали, но убитыми своих потеряли значительно больше. Это уже новый поворот во вчерашнем противостоянии, который в итоге и привёл к полнейшему пробуждению фронта на всём горловском направлении. Мало того, что во время вылазки националисты потеряли до десяти своих бойцов убитыми, они ещё и не забрали тела погибших с поля боя. Вернуться к собственным позициям с таким неутешительным результатом (десять брошенных бойцов, пускай и мёртвых) по меркам военной этики любой армии — это позор. Поэтому, чтобы их вытащить, украинским военным пришлось развернуть новую операцию, гораздо масштабнее первой, так как защитники ДНР, понятное дело, тоже бездействовать не собирались. Для нового броска националисты подтянули танки (к слову, машины, по минским договорённостям, на фронте строго запрещённые). В надежде оттянуть внимание от собственных убитых и брошенных товарищей украинские военные принялись лупить по соседним фронтовым отрезкам. Танки ВСУ вышли обрабатывать позиции ДНР в районе населённого пункта Чигари, а также от шахты «Южной». Отвлечь внимание и заставить командиров армии ДНР оттянуть силы от места первого боестолкновения, где националисты «Донбасса» потеряли и оставили своих сослуживцев, у ВСУ не получилось. Читайте также: «Минус 9 танков», — в ДНР рассказали о серьёзных потерях ВСУ под Горловкой Все провокации и тактические задумки командования ООС обернулись в ущерб собственной живой силе. По сообщениям местных жителей, с территории, контролируемой Украиной, от фронтовой линии до близлежащих больниц в течение всего дня курсировали машины скорой помощи (в общей сложности порядка десяти медицинских автомобилей). Это, конечно же, говорит о том, что ВСУ пришлось во время этих провокационных атак нелегко. Не будем приводить цифры по невозвратным и санитарным потерям украинских военных, дабы не выслушивать упрёки в завышении цифр, но, если говорить объективно, поток машин скорой помощи иллюстрирует их отнюдь не локальный характер. А уверенные заявления из Донецка об «ответке» со стороны ДНР, к которым в республике обычно подходят с большой аккуратностью и оглядкой на «Минск-2», на этот раз позволяют сделать вывод о серьёзном огневом противодействии. В общем, подводя итог украинской вылазке к Горловке, очевидно, что ВСУ потеряли больше крови, чем рассчитывали и чем могли себе позволить. Сытые провокациями украинской стороны по горло, донецкие сепаратисты ощетинились не на шутку, и все атаки ВСУ на Горловку, по сути, захлебнулись в оборонительном огне со стороны ДНР. Справедливости ради стоит отметить, что без определённых панических настроений в самом подконтрольном ДНР городе не обошлось. Танковые залпы, от которых горловчане на какое-то время отвыкли, вновь заставили многих вернуться в подвалы, в нескольких школах прекратили занятия. Однако харизматичный горловский мэр Иван Приходько, оперативно реагирующий на народные настроения в социальных сетях, и на этот раз вовремя успел успокоить горожан. Заявил, естественно, что об эвакуации администрации никакой речи не идёт, а агрессия Украины не настолько масштабна, чтобы вооружённые силы республики не смогли ей противостоять. Жёсткий ответ ДНР, безусловно, на какое-то время обеспечит затишье. Впрочем, это не означает, что ВСУ снова не попытаются взять реванш. Читайте также: ВАЖНО: Захарченко отдал приказ на уничтожение военной техники ВСУ Семён Пегов

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«Прошу отправить на передовую» — открытое письмо арестованного офицера Армии ДНР к Главе Республики

К нам в редакцию пришло письмо от начальника разведки батальона внутренних войск МВД ДНР старшего лейтенанта Алексея Петрова, который обвиняется в незаконном хранении взрывчатых веществ и экстремизме и находится сейчас в СИЗО г. Донецка. «Русская Весна» воздерживается от каких-либо оценок происходящего и считает, что только суд компетентен поставить точку в этом сложном деле, однако считает своим долгом опубликовать открытое письмо человека, былые заслуги которого в борьбе с украинским неонацизмом неоспоримы. Главе Донецкой Народной Республики

Командующему Вооруженными Силами Донецкой Народной Республики

Генерал-майору Захарченко Александру Владимировичу. Уважаемый Александр Владимирович. Я, Петров Алексей Евгеньевич, обращаюсь к Вам как Главе Республики и как к Главнокомандующему Вооруженными Силами Донецкой Народной Республики. На данный момент я нахожусь в СИЗО города Донецк по фактическому обвинению в хранении 300 грамм пластида. Следствие по моему делу длится более семи месяцев. В текущем уголовном деле уже появились новые обвинения в экстремизме, в незаконном получении разведданных и многое другое, не имеющее логического объяснения и тем более доказательной базы. В своем письме я не буду касаться правовой оценки проходящего. С момента начала вооруженного сопротивления на Донбассе я занимался только одним. Воевал за свободу Донбасса и родного города. Всю кампанию я фактически занимал должности начальника различных разведподразделений, от ополчения до внутренних войск МВД ДНР. Все мои действия, вольные или невольные, были направлены только на одно. На борьбу с внешними и внутренними врагами Республики. Однажды, в частной беседе с Вами, я сказал: «Как бы там ни было, я остаюсь офицером, верным Республике». Несмотря на мое сегодняшнее положение, я остался верен делу независимости и самоопределения народа Донбасса. Сегодня мой родной город — Горловка подвергается ежедневным атакам ВСУ по всей линии фронта. Уважаемый Александр Владимирович. Я как офицер прошу Вас поучаствовать в моей судьбе. Я прошу одного. Я прошу Вашего содействия в изменении меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде и направить меня в любое подразделение на линию фронта, которое ведет активные боевые действия. Я даю слово офицера, что своими действиями я не сделаю попыток повлиять на ход следствия и тем более скрыться от правосудия. Я прошу одного. Дать мне возможность с оружием в руках отстаивать независимость Республики, родного города и своей семьи. Старший лейтенант Петров А.Е. Читайте также: «Эвакуация 200»: стало известно, сколько трупов военных ВСУ вывезли с Донбасса

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Победа неравнодушных — Наталью Воронину вместо депортации на Украину ждёт родной Донбасс

Вчера «Русская Весна» сообщала о том, что активистке борьбы за независимость Донбасса и участнику первого состава правительства ДНР Наталье Ворониной грозит депортация из России на Украину, где ее ждет неминуемая гибель от рук неонацистского режима Петра Порошенко. В связи с этим мы опубликовали открытое обращение известного политика, председателя парламента Новоросии Олега Царева, в котором тот призывал всех неравнодушных людей откликнуться и принять участие в судьбе обреченной на расправу Ворониной. И вот сегодня пришла радостная новость — в результате активной работы общественных и политических деятелей и принципиальной позиции представителей власти никакой высылки на Украину не будет, и Наталью Воронину, которая действительно нарушила миграционное законодательство РФ, отправят из Адлера в родной Донецк. Разумеется, данное решение полностью устраивает как саму Наталью, так и ее семью. В свою очередь, «Русская Весна» благодарит всех тех, кто откликнулся на призыв и принял участие в положительном решении данного вопроса. Читайте также: «Минус 9 танков», — в ДНР рассказали о серьёзных потерях ВСУ под Горловкой

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Коротко по Донбассу. 22.05.2018

На вечер 22 мая в районе Горловки продожались интенсивные позиционные бои как в районе поселков Южное и Чигари к западу от Горловки, так и в районе Гольмовского, который в течении дня подвергался обстрелам.Обе стороны заявляют о существенных потерях сторон в ходе последних двух дней. Интересно, что указывая потери ВСУ в людях и технике, МО ДНР отмечает и уничтожение 1-го американского контрминометного радара. Активно применяется ствольная артиллерия, минометы, пулеметы. С учетом активной работы военной цензуры с обеих сторон, реальной информации о происходящем и тем более о потерях, поступает крайне мало.По сути, идет прощупывание линии фронта от Красного Партизана на юге до Углегорского направления на светлодарской дуге, создавая серьезное напряжение по всему периметру обороны Горловки.С одной стороны, по мере перебрасывания резервов под Горловку, уплотнения боевых порядков и активной работы по тылам противника, вероятность успешного штурма прилегающих к Горловке высот резко снизилась, но с другой стороны, если допустить, что это все отвлекающая активность, с целью сковать резервы ДНР боями под Горловкой, а основной удар нанести к югу от Донецка, тогда продолжение активности ВСУ имеет определенный смысл, даже несмотря на достаточно затратные мероприятия с точки зрения потерь живой силы и мат.части. Если же все это не более чем очередная локальная эскалация, то издержки могут оказаться несопоставимы достигнутым результатам.Пока что ВСУ всячески стремится демонстрировать, что готовится перейти к более масштабным действиям, приуроченным к ЧМ в России. Отмечается активная переброска техники в Волновахе и Старобешево, есть даже сообщения о том, что юго-западу от Донецка якобы видели украинские самолеты (возможно, дезинформация с украинской стороны). Но стоит отметить, что пока что никаких массированных танковых наступлений не происходит – удары танковыми кулакми БТГ механизированных бригад пока что остаются прерогативой 2014-2015 годов. Здесь масштаб боев (несмотря на высокую интенсивность огня) все же поменьше.Также обостряется ситуация на мариупольском направлении, где артиллерия 1-го АК сегодня активно месила позиции ВСУ в районе Талаковки (по неподтвержденной информации, а также по опубликованным фотографиям, там были удачные накрытия). Относительно взрыва автобуса в Дебальцево, то там судя по всему была случайность, малолетний обалдуй возил с собой гранату в школьном рюкзаке, которая сдетонировала в автобусе – сам погиб, 3 одноклассника ранено. А вот мост в ЛНР таки подорвали – информация подтверждена МВД ЛНР. Таким образом налицо диверсия призванная нарушить сообщение между Луганском и Красным Лучом и Красным Лучом и Алчевском.В целом, пока ситуация еще не вышла за рамки стандартных ежеквартальных обострений, но так как ВСУ владеют оперативной инициативой (выбирая время и место очередного обострения), то они вполне могут под прикрытием уже привычных локальных действий связанных с боданием за "серые зоны", реализовать более амбициозные цели, не обязательно под Горловкой. Такая опция у ВСУ имеется с 2015 года. Прекращается активность лишь в случае возрастания потерь до уровня неприемлемых. Судя по всему, текущие потери под Горловкой Генштаб ВСУ пока что считает преемлемой платой за поддержание интенсивности боевых действий, что является не только военной, но и политической задачей.Под огнем.Сводка от МО ДНР. Там же заявление о потерях ВСУ под Гольмовским и Чигарями.Грохот дневных боев.Результаты обстрела Горловки 22.05.Обстрел Гольмовского.Последствия.Укросми про потери в 24-й омбр 21.05Вчерашний покойник.МВД ЛНР о подрыве моста рядом с Красным Лучом.

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Армия ДНР разбила передовые части ВСУ «в пух и в перья», — офицер «Железный» о боях под Горловкой (ВИДЕО)

Офицер Вооруженных сил ДНР с позывным «Железный» прокомментировал обострение обстановки под Горловкой. «Беспредел, который стали чинить украинские вооружённые силы и их националистические батальоны, вынудил нас дать достойный ответ по их позициям, по их укрепрайонам. И всё удачно получилось. Их передовые части были разбиты в пух и в перья. Склады горят до сих пор. Ну это им будет урок. Знать надо меру. Знать те договоры, которые были заключены ещё в пятнадцатом году. Все дальнейшие действия если будут выливаться в такое кровопролитие для мирных граждан, мы будем отвечать достойно». Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР. Читайте также: «Эвакуация 200»: стало известно, сколько трупов военных ВСУ вывезли с Донбасса

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Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за обстрелов Горловки

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны в отношении армии и нацгвардии Украины, приводятся слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко на сайте ведомства. «В связи с очередными фактами обстрелов Главным следственным управлением СК России возбуждены еще два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). По данным следствия, в период с 16 по 18 мая 2018 года военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы неустановленных вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городе Горловке. Артиллерийские обстрелы продолжились 19 и 20 мая. Помимо Горловки были нанесены удары по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Зайцево. В результате погибли 4 мирных жителя, среди которых три женщины, причем одна — пенсионного возраста. Еще четверо гражданских лиц были ранены. Следственным комитетом России продолжается фиксация всех преступлений украинских силовиков против гражданского населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также сбор доказательств». Читайте также: ВАЖНО: Захарченко отдал приказ на уничтожение военной техники ВСУ

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Кто остановит войну на Донбассе?

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«Минус 9 танков», — в ДНР рассказали о серьёзных потерях ВСУ под Горловкой

В ходе провальной атаки под Горловкой ВСУ потеряли девять танков. Об этом сообщает ветеран ополчения ДНР Анатолий Гелюх. «Видимо, украинские танчики под Горловкой понимали свои перспективы, поэтому сразу поехали на кладбище. Вчера Дедушка Ау оправдал их ожидания. Девять танчиков на минус», — написал он на своей странице в соцсети. Также, по словам Гелюха, «двухсотых у рагулей много». Читайте также: ВАЖНО: Захарченко отдал приказ на уничтожение военной техники ВСУ

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