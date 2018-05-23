Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 мая 2018
- 10:20 Самосуд в Ярмуке.
- 08:08 Об итогах операции по ликвидации Растанского котла.
- 01:46 Израиль обвинил Сирию в запуске 100 ракет по самолётам ВВС.
Самосуд в Ярмуке
Жители квартала Хаджар-аль-Асвад расположенного к югу от лагеря Ярмук поймали скрывавшегося боевика ИГИЛ и устроили самосуд.
Еще недавно, такие как избиваемый персонаж на видео, расстреливали жителей, которые пытались вырваться из квартала на территорию контролируемую сирийской армией или пытались усовестить боевиков, чтобы те не превращали их квартал в арену ожесточенных боев.
Вот так выглядит чья-то персональная расплата и чистая ненависть тех, кого пытались привести к "чистому исламу".
Впрочем, это скорее частный выпуск пара, по мере установления в освобожденных кварталах полноценной работы мухабарата, вопрос фильтрации и уголовного преследования уцелевших боевиков (которые по тем или иным причинам не покинули южные районы Дамаска на автобусах) будет поставлена на государственные рельсы, так как государство естественно должно стремиться к установлению монополии на насилие. Наверняка, у сирийских органов госбезопасности найдется и немало добровольных помощников из числа жителей освобожденных кварталов.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Об итогах операции по ликвидации Растанского котла
Об итогах операции по ликвидации Растанского котла.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Израиль обвинил Сирию в запуске 100 ракет по самолётам ВВС
Командующий израильскими ВВС Амикам Норкин заявил, что сирийские силы ПВО выпустили более 100 ракет по летчикам ЦАХАЛ, «мирно» бомбившим в ночь на 10 мая объекты иранского военного присутствия в САР.
Все истребители, участвовавшие в самой масштабной в истории операции против иранских сил, тогда вернулись на свои базы. Перед этим они также нанесли удары по ряду обстрелявших их комплексов ПВО, включая ЗРПК «Панцирь» и ЗРК «Бук» российского производства, относительно недавно поступивших на вооружение Вооружённых сил Сирии.
«В ходе… налёта свыше 100 ракет „земля-воздух” были выпущены по нашим самолётам», — заявил командующий ВВС Израиля, выступая на конференции в Герцлии перед коллегами из двух десятков государств.
Авиаудары якобы были ответом на ракетный обстрел военных позиций на оккупированных Израилем Голанских высотах со стороны проиранских сил, которые базируются в Сирии.
Амикам Норкин уточнил, что подконтрольные Тегерану вооружённые группы выпустили в сторону Израиля 32 снаряда РСЗО, по его словам 4 из них были перехвачены, остальные якобы не смогли долететь до границы. Отметим, что перед этим в ЦАХАЛ говорили о залпе из примерно 20 ракет.
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