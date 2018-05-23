Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 мая 2018

Командующий израильскими ВВС Амикам Норкин заявил, что сирийские силы ПВО выпустили более 100 ракет по летчикам ЦАХАЛ, «мирно» бомбившим в ночь на 10 мая объекты иранского военного присутствия в САР.

Все истребители, участвовавшие в самой масштабной в истории операции против иранских сил, тогда вернулись на свои базы. Перед этим они также нанесли удары по ряду обстрелявших их комплексов ПВО, включая ЗРПК «Панцирь» и ЗРК «Бук» российского производства, относительно недавно поступивших на вооружение Вооружённых сил Сирии.

«В ходе… налёта свыше 100 ракет „земля-воздух” были выпущены по нашим самолётам», — заявил командующий ВВС Израиля, выступая на конференции в Герцлии перед коллегами из двух десятков государств.

Авиаудары якобы были ответом на ракетный обстрел военных позиций на оккупированных Израилем Голанских высотах со стороны проиранских сил, которые базируются в Сирии.

Амикам Норкин уточнил, что подконтрольные Тегерану вооружённые группы выпустили в сторону Израиля 32 снаряда РСЗО, по его словам 4 из них были перехвачены, остальные якобы не смогли долететь до границы. Отметим, что перед этим в ЦАХАЛ говорили о залпе из примерно 20 ракет.

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