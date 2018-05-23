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Шокирующие последствия реформы образования (ВИДЕО)

03:30. 23 мая 2018 Просмотров - 195 Нет комментариев Опубликовал:
Шокирующие последствия реформы образования (ВИДЕО) | Русская весна

Писатель Дмитрий Перетолчин и телеведущий Дмитрий Таран — о том, что происходит с мозгом и мышлением ребенка, когда восприятие постоянно переключается со стимула на стимул.

Как клиповость мышления проникает в учебники и стандарты образования. Каким образом можно влиять на информационные потоки, вливаемые в детей интернетом и СМИ.

Как развить мышление ребенка, помочь ему перейти с животного на человеческий тип психики. Что случилось с образованием после реформы методики чтения 1968 года.

Почему эта мина под образованием сработала именно в 90-е годы. Как научить ребенка фильтровать поступающую информацию и правильно расставлять приоритеты.

Что будет со страной, когда к власти придут дети торговцев. Как можно кардинально перестроить жизнь страны за несколько поколений обдуманных и правильных действий по воспитанию и образованию детей. 

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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