Религиозная инсинуация Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил во всеуслышание о том, что он подготовил обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской православной церкви статуса автокефалии. И Верховная Рада поддержала и приняла обращение к Варфоломею с просьбой об автокефалии. Идея Порошенко состояла в том, чтобы максимально отдалить Украинскую православную церковь Московского патриархата от реального религиозной жизни на Украине. Президент Украины видит в Московском патриархате не только как пережиток советского и пророссийского прошлого, ни как угрозу со стороны Кремля который использует Московскую «вотчину» Украинской православной церкви как средство продвижения российской пропаганды…

А на деле что получилось? На фоне политического несогласия усилился еще один краеугольный камень вражды среди населения в Украине. Теперь простой народ спорит – нужен ли статус автокефалии или нет? Кому, зачем? Так под Днепропетровским областным советом 21 мая в Днепре верующие Украинской Православной Церкви провели акцию протеста против создания Украинской Поместной Церкви. «Мы против президентской автокефалии». Чтобы помешать акции протеста к ним вышли около 50 активистов с плакатами. Началось толкание и ругань. До драки не дошло, благодаря правоохранительным органам. Теперь на фоне стремления разделить русский и украинский народ в различных социально-культурных контекстах, в том числе и религиозных, существующая власть спровоцировала волнения среди своих же верующих граждан. А почему бы и нет? Надо же искать новые пути и методы отвлечения собственный народ от реальных и насущных проблем страны…

Источник: www.politforums.net