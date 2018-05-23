Религиозная инсинуация Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявил во всеуслышание о том, что он подготовил обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской православной церкви статуса автокефалии. И Верховная Рада поддержала и приняла обращение к Варфоломею с просьбой об автокефалии. Идея Порошенко состояла в том, чтобы максимально отдалить Украинскую православную церковь Московского патриархата от реального религиозной жизни на Украине. Президент Украины видит в Московском патриархате не только как пережиток советского и пророссийского прошлого, ни как угрозу со стороны Кремля который использует Московскую «вотчину» Украинской православной церкви как средство продвижения российской пропаганды…
А на деле что получилось? На фоне политического несогласия усилился еще один краеугольный камень вражды среди населения в Украине. Теперь простой народ спорит – нужен ли статус автокефалии или нет? Кому, зачем? Так под Днепропетровским областным советом 21 мая в Днепре верующие Украинской Православной Церкви провели акцию протеста против создания Украинской Поместной Церкви. «Мы против президентской автокефалии». Чтобы помешать акции протеста к ним вышли около 50 активистов с плакатами. Началось толкание и ругань. До драки не дошло, благодаря правоохранительным органам. Теперь на фоне стремления разделить русский и украинский народ в различных социально-культурных контекстах, в том числе и религиозных, существующая власть спровоцировала волнения среди своих же верующих граждан. А почему бы и нет? Надо же искать новые пути и методы отвлечения собственный народ от реальных и насущных проблем страны…
Источник: www.politforums.net
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Ортодоксы дробятся, католики с протестантами ужимаются… Идёт естественный процесс затухания мракобесия:
В России количество христиан уменьшается, а число мусульман растет
http://www.bogoslov.ru/text/3167319/index.html
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Число прихожан Шведской Церкви сокращается
http://m.newsru.com/arch/religy/16dec2002/svenska_kyrka.html
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В Дании сокращается число прихожан государственной церкви
http://svspb.net/novosti/danii-prihozhan/
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За последние 20 лет число католиков в Германии сократилось почти вдвое http://newsru.com/arch/religy/31dec2010/rheinischemerkur.html
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ЦЕРКОВЬ АНГЛИИ СОКРАЩАЕТ КОЛИЧЕСТВО ПРИХОДОВ
Лондон, 26 октября 2015 г.
http://www.pravoslavie.ru/87144.html
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Из-за сокращения числа прихожан закрываются 100 монреальских церквей
http://www.atheism.ru/archive/text/241.phtml
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В Голландии уменьшается число храмов и прихожан
http://old.cnlnews.tv/2008/12/30/holland
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Продажа церквей в Европе и Америке
Ватикан официально объявил о продаже церквей
Опустевшие церкви Западной Европы превращаются в обычную недвижимость. Министр культуры Ватикана кардинал Джанфранко Равази объявил, что церкви, у которых не осталось прихожан, и которые не представляют архитектурной ценности, могут быть проданы или попросту снесены. Единственное условие Святейшего Престола – проданные церкви запрещается переделывать в ночные клубы.
“Ввиду падения числа прихожан (речь идет о традиционной католической Италии! – ред.), явление, с которым мы, к сожалению, сталкиваемся даже в центре Рима, церкви, не имеющие художественной ценности, могут быть проданы или снесены”, – с таким беспрецедентным в истории христианства заявлением выступил представитель Ватикана.
Кардинал Равази признал, что содержание некоторых церквей стало тяжелым бременем для епархий, и призвал проявить максимальную осторожность по отношению к судьбе старинных культовых сооружений.
Кардинал, однако, не уточнил, будет ли разрешено продавать католические церкви мусульманам и устраивать в них мечети, как это случилось со Святой Софиейпосле завоевания Константинополя турками.
Европа переживает бум продаж пустующих католических и протестантских храмов из-за отсутствия прихожан епархии и церковные общины вынуждены выставлять здания как объекты городской недвижимости на торги.
В Чехии наблюдается самое катастрофическое положение из всех европейских государств. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на телепрограмму “Вести недели”, число прихожан всего за десять лет упало здесь почти в два раза: с 41% до 27%.
На сайте только одной чешской католической епархии продается более 50 храмов. Самый дорогой из лотов, монастырь с участком земли в 2,5 тыс. гектаров, стоит всего 120 тыс. долларов.
По данным социологических опросов, больше всего неверующих сегодня проживают в Швеции и Норвегии. В этих странах церковь посещают лишь 11% населения. Из-за отсутствия верующих за последние 30 лет во Франции была закрыта каждая третья церковь. Христианские монастыри и церкви остаются опустевшими, многие из них выносятся на продажу, или сдаются в аренду разнородным компаниям, а перед церковью вывешивается реклама данной компании. Сегодня в одной из древнейших церквей Амстердама живут прибывшие из Африки мусульмане. Именно в христианской церкви находится одна из самых известных дискотек Амстердама – Парадизо (рай).
В последние годы купля-продажа церквей в Голландии стала обычным явлением. Есть даже агенты по недвижимости, которые заняты исключительно церквами. В Голландии есть 19.000 церквей. Однако каждый год это число уменьшается на тысячу. Самым примечательным, пожалуй, является то, что покупателями церквей могут стать мусульмане, и в этом случае церковь, по всей вероятности, превратится в мечеть, примеров чему в Европе также предостаточно. Однако, вне зависимости от этого явления, в европейских городах имеется значительное количество мечетей, и число их имеет тенденцию роста.
Резкое сокращение числа верующих в традиционно христианских странах Запада заставляет все чаще задумываться о дальнейшей судьбе пустеющих храмов. Все чаще рассматриваются сценарии, предполагающие снос нерентабельных церквей, их преобразование в жилые помещения, рестораны и даже мечети. Этой проблеме посвящена статья, опубликованная на швейцарском католическом сайте KIPA-APIC.
С тех пор как в Люцерне (Швейцария) стало меньше католиков, выплачивающих церковный налог, Церковь рассматривает сценарии будущего для религиозных зданий, которые больше не используются. Не исключено, что церкви могут быть переоборудованы в жилые помещения или в музеи.
Как сообщает «Neue Luzerner Zeitung» (NLZ), количество католиков Люцерна сократилось по сравнению с 1970 годом с 53 000 до 35 000. В некоторые воскресенья под огромным сводом церкви св. Карла собирается не более 15 человек. Когда становится меньше желающих платить церковный налог, возникает необходимость экономить на использовании недвижимости. Католическая Церковь в Люцерне размышляет над тем, что делать с церковными зданиями, которые больше не служат своим целям.
В Германии не допускается продажа недействующих церквей мусульманам.
В Нидерландах множеству церквей угрожает снос из-за отсутствия средств на их содержание. Ввиду сокращения числа верующих Церкви испытывают все больше затруднений в обслуживании своих зданий, а маленьким общинам бывает не по карману их содержание. Из-за этого такие общины идут на снос церквей, переставших служить религиозным целям. Это означает, что в будущем целые города, деревни и сельские районы потеряют свою идентичность.
Религиозные здания в Нидерландах являются собственностью протестантских приходов или католических епархий. Расходы по сохранности и ремонту церквей ложатся в основном на плечи частных фондов. При высоких расходах и снижении уровня религиозности недействующие церкви — если их попросту не сносят — все чаще становятся собственностью ассоциаций или частных групп, которые переоборудуют их в концертные или выставочные залы, или в рестораны.
Секуляризация затрагивает и другие континенты: так, в Квебеке (Канада) церкви продаются из-за отсутствия денег. Из 2 751 зарегистрированного религиозного здания 80% принадлежит Католической Церкви, которая испытывает затруднения со средствами на их техническое обслуживание. 123 из 246 приходов Монреаля нуждаются в финансовой помощи на содержание церквей. Из-за недостатка средств около двадцати католических зданий уже были проданы в течение последних лет.
Пустующие церкви в Германии превращают в рестораны
Разноцветные светящиеся витражи с библейскими мотивами в бывшей церкви св. Мартина в Билефельде еще напоминают о ее первоначальном предназначении. Когда-то культовое здание, 1898 года постройки, предстало в новом обличии: из него вынесены темные дубовые скамьи, наружные стены выкрашены в серый, красный и золотой цвета, там, где раньше находится орган, сейчас располагается бар. Бывшая евангелическая церковь превращена в ресторан. Так начинает сегодня рассказ о проблеме, касающейся судьбы культовых зданий в Германии, газета Die Welt.
Продажа церквей и их перепрофилирование в рестораны, квартиры, офисы или учреждения культуры в Германии уже давно не редкость, отмечает в статье корреспондент информационного агентства Евангелической церкви (EPD). Например, церковь св. Петра в Любеке с восьмидесятых годов сдается для проведения приемов. В Виллингене церковь превратилась в кафе. В церкви св. Иоанна в Вайле-на-Рейне разместилась городская библиотека, а в построенной 200 лет назад деревенской церкви в бранденбургском Миллове открылся филиал сберегательной кассы.
Основные причины перемен — это сокращение членов церковной общины и вытекающие отсюда финансовые проблемы: или нужда в церковном здании отпадает, или пустая касса общины не в состоянии обеспечить его содержание. Существует избыток церковных зданий, построенных в основном в послевоенное время и нуждающихся в капитальном ремонте, говорит теолог Маркус Ничке из берлинского архитектурного бюро «D:4», которое специализируется на продаже и перепрофилировании культовых зданий. Ничке считает, что на продажу может быть выставлена каждая десятая из 35 тысяч церквей Германии.
О большом объеме продаж сообщило недавно католическое епископство Эссена, которое хочет расстаться с третью из 300 своих культовых зданий.
Евангелической церковью в Рейнланд-Пфальце в течение последних 20 лет было продано или снесено около 40 церквей. В Вестфалии было перепрофилировано 30 из 900 евангелических церковных зданий. Зато и протестанты, и католики категорически против преобразования церковных зданий в мечети.
Продажа церквей и их перепрофилирование в рестораны, квартиры, офисы или учреждения культуры в Германии уже давно не редкость, отмечает в статье корреспондент информационного агентства Евангелической церкви (EPD). Например, церковь св. Петра в Любеке с 1980-х годов сдается для проведения приемов. В Виллингене церковь превратилась в кафе. В церкви св. Иоанна в Вайле-на-Рейне разместилась городская библиотека, а в построенной 200 лет назад деревенской церкви в бранденбургском Миллове открылся филиал сберегательной кассы.
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ начала ХХ века церковь на 5000 LOT кв.м с 2500 кв.м ПРИЛЕГАЮЩИХ LOT. Проверьте с ГОРОД ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, зональных R2.5. Более 7500 кв.м пространства на 2 уровнях. Основной уровень имеет массивный высота с формальной CHAPEL, офисных и ANTE помещениях, подвалах, есть кухня, пространства событий.
Отель расположен рядом Whole Foods, Irvington, Irving Park, MLK и в 10 минутах от центра города Портленд.
Продается прекрасная церковь с видом на море. Меня заинтересовала тема продажи церквей в мире и я решил проверить информацию. Но когда я увидел СКОЛЬКО продают церквей, каких прекрасных и за какие смешные деньги, я был удивлен.
Многие церкви продают уже переделанными под частные дома или рестораны, бары, клубы.
Европа переживает бум продаж пустующих иудохристианских – католических и протестантских – храмов.
Единственная причина – отсутствие прихожан.
Епархии и церковные общины вынуждены выставлять уже не нужные им здания как объекты городской недвижимости на торги.
В Чехии наблюдается самые быстрые темпы раскрещивания (возврат от иудохристианства к славянству) из всех европейских государств. Хотя это не обязательно – если ты 7 лет не ходишь на причастие и исповедь, то ты уже не христианин… Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телепрограмму «Вести недели», число прихожанвсего за десять лет упало здесь почти в два раза.
На сайте только одной чешской католической епархии продаются более 50 храмов.
Самый дорогой из лотов, монастырь с участком земли в 2,5 гектаров, стоит всего 120 тыс. долларов.
Во Франции за последние 30 лет из-за отсутствия верующих закрылся каждый второй приход.
Католическая церковь в Англии за последние десять лет потеряла полмиллиона прихожан.
В Ирландии посещаемость богослужений с 1992 года снизилась на треть.
В Нидерландах сегодня действует 19 тыс. храмов, но каждый год это число уменьшается на тысячу.
По данным социологических опросов, Швеция и Норвегия лидируют по числу атеистов – здесь всего 11% населения посещают церковь.
Согласно результатам социологическим исследованиям, опубликованным на нашем сайте см. «Мониторинг рейтингов религий и вер, исповедуемых в России, подтверждаются общеевропейские цифры,- верующих иудохристиан насчитывается не более 10 процентов.
Если Россия стремится стать цивилизованной европейской державой, то зачем тащить наверх умирающее везде христианство? Логичнее и правильнее поступать так же, как поступает с ним Европа – избавляться от христианства.
По данным последней переписи населения, 10 тыс. шотландцев назвали себя жрицами и ведьмами и отказались от Церкви.
В Германии 29% детей в возрасте до 13 лет не знают, что такое Рождество.
В Голландии ежегодно закрывается более тысячи церквей.
В итальянских газетах появились объявления крупнейшего национального агентства недвижимости. Звучат они примерно так: «Продается отличная церковь с видом на море».
Таким образом обеспокоенный стремительно пустеющей казной Ватикан решил избавиться от не приносящих прибыли активов и выйти из финансовых затруднений.
На торги выставлено около двух десятков пустеющих храмов по всей Италии. По уверению риэлторов, часть из них являются признанными памятниками архитектуры, однако после покупки их можно будет использовать не по назначению. Например, устроить в нем отель, магазин или складское помещение, как практиковалось в СССР после революции.
При этом ничего аморального или шокирующего в подобной практике итальянцы не видят. С юридической стороны подобные сделки совершенно чисты. Купить у Ватикана церковь разрешено законом от 1938 года.
В Канаде продаются церкви стоимостью в один доллар. Такая символическая цена установлена с целью привлечения покупателей.
Епархия Лондон в канадской провинции Онтарио выставила на продажу три католических храма по символической цене в 1 канадский доллар ($0,96).
Церкви св. Иоахима, Благовещения и Розария Пресвятой Девы Марии находятся в графстве Эссекс и являются памятниками истории. Епархия надеется, что ими заинтересуются организации, которые занимаются историческими зданиями, поскольку условие продажи – сохранение церкви в первоначальном виде.
Кампанию в защиту храмов развернула общественная организация «Спасем наши святыни». Подчеркивая, что каждая из церквей – это «визитная карточка своей местности», общественные деятели напоминают, что при их возведении использовался белый дуб – дерево, которое теперь крайне редко встречается в канадских лесах.
Пресс-секретарь епархии Лондон Марк Адкинсон отметил, что затраты на содержание и ремонт храмов постоянно растут. Счет за последний ремонт трех храмов составил $2,49 млн. «Мы не в состоянии позаботиться об этих церквях, прихожан все меньше и меньше. Бывают недели, когда лишь в воскресенье кто-то соизволит приехать в церковь», – заявил Адкинсон.
Он выразил надежду, что символическая цена в 1 канадский доллар привлечет покупателей, однако расходы на содержание зданий могут оказаться серьезным препятствием для приобретения.
ЭСТОНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА ПРОДАЕТ церковь с тем непременным условием, чтобы она осталась церковью, и поэтому с громадной уступкой: спрашивают за нее 9 тысяч евро. “Люди перестали ходить в церковь, священники не вызывают доверия у народа, растет процент людей вернувшихся в язычество” – рассказал нам расстроенный священник.
Следует констатировать, что более чем 1000-летняя оккупация Европы и России иудохристианскими адептами не смогла сама себя закрепить. Наследие славянского прошлого до сих пор не только живо в сердцах и душах русов и европейцев, что его не смогли сломить даже самые дикие и самые извращённые пытки иудохристианской инквизиции – ни католической в Европе, ни ортодоксальной в России.