Разработка биологического оружия: Японцы собирались заразить СССР чумой

Источник: www.spb.kp.ru

Как во время Второй мировой шла тайная разработка биологического оружия.



В мае 45-го Красная армия вошла в Берлин и спасла мир от «коричневой чумы». Так образно называют фашизм. Но мало кто знает, что Япония, союзница Гитлера, собиралась в тот год напустить на планету настоящую чуму. Черную смерть! Только сейчас Национальный архив Японии рассекретил, наконец, данные 3607 членов печально знаменитого отряда № 731, занимавшегося разработкой биологического оружия.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ УЖАС ЕВРОПЫ

— Ничего сногсшибательного в рассекреченных документах нет. Специалистам давно все известно про отряд и его преступления, — говорит кандидат биологических наук, полковник медицинской службы запаса Михаил СУПОТНИЦКИЙ, автор монументального научного труда «Биологическая война». – Тем более, что в живых сегодня остались лишь единицы.

КОВАРСТВО «УЧЕНОЙ ОБЕЗЬЯНЫ»

— Когда началась японская военно-биологическая программа?

— В 1931 году, — рассказывает кандидат биологических наук, полковник медицинской службы запаса Михаил СУПОТНИЦКИЙ, автор монументального научного труда «Биологическая война». — Ее инициировал и позже возглавил майор медицинской службы, микробиолог Сиро Исии, дослужившийся до генерал-лейтенанта Императорской армии Японии. Подчиненные называли его «самой хитрой из всех обезьян, ученой обезьяной».

Михаил Супотницкий

— Почему?

— Он вовремя ухватился за тенденцию. В конце 1920-х годов в Европе был ажиотаж вокруг химического и биологического оружия. Химическое прекрасно показало себя в годы Первой мировой, а мощь биологического рассматривали по аналогии с великими эпидемиями прошлого, выкашивавшими целые города. В 1928—1930 годах Исии проехался по Европе и США, чтобы разведать ситуацию и понял: «Япония отстает от западных учителей». Вернувшись, майор доложил руководству, что в сознании правящих кругов западных стран из поколения в поколение передается ужас, связанный с эпидемиями чумы Средневековья. Только в 1346—1351 годах чума истребила до четверти населения Европы и периодически возвращалась за человеческими жизнями до конца 1830-х годов. Европейцы перед чумой испытывают генетический ужас.

— В Россию она тоже периодически наведывалась. У нас её называли «моровая язва».

— Только в Москве за всю её историю было 7 крупных вспышек чумы. Последняя в 1770—1772 годах, тогда погибло около 100 тысяч человек! Страх перед чумой как перед небесной карой и заставил европейские страны в начале 1930-х исключить её бактерии из списка возможных агентов биологического оружия.

Исии решил, что в этом ужасе и заключается шанс Японии. Поскольку возбудитель чумы не является объектом исследований в Европе, то европейцы не смогут иметь надежные средства защиты от нее. Поэтому «хитрая японская обезьяна» сделала ставку в будущей войне на «черную смерть». Антибиотиков ещё не было. Летальность при легочной форме чумы тогда достигала 100 % от числа заболевших, при бубонной – 50-­60.

КУХНЯ ДЬЯВОЛА

— Идеальное оружие для милитаристов того времени?

— Да, дешевое и мощное, по крайней мере, так считал Исии. И материальные ценности остаются, а не груды битого кирпича, как во время обычной войны. Вернувшись из поездки по Западу, он начал первые секретные опыты по созданию биологического оружия.

В июне 1936 г. по секретному указу императора Хирохито неподалеку от захваченного японцами Харбина, китайского города с русскими корнями, началось сооружение крупного военно-бактериологического комплекса. Зашифрованного, как отряд № 731. Его возглавил Сиро Исии. Он подчинялся непосредственно командующему Квантунской армии. Секретный объект в форме квадрата со стороной 6 км был окружен рвом и забором с колючей проволокой под током высокого напряжения. Внутри спешно построили аэродром, жилые помещения на 3 тыс. человек, электростанцию, учебный центр, тюрьму на 300-400 заключенных для экспериментов. Еще были многочисленные крупные и мелкие лаборатории, конный тренировочный манеж, большой лекционный зал, стадион и даже синтоистский храм.

Отряд имел четыре филиала вдоль советско-маньчжурской границы, полигоны для испытаний.

— Рассекреченные Национальным архивом Японии данные поражают. В Отряде на 1 января 1945 года числилось 1177 военных врачей, 52 хирурга …

— Научно-исследовательской работой по подготовке и ведению биологической войны, диверсий были заняты три генерал-лейтенанта медицинской службы, пять или шесть генерал-майоров, шестнадцать полковников, больше двадцати подполковников и майоров, а младших офицеров и кандидатов в офицеры — почти триста человек. Было много вольнонаемных, гражданских докторов медицины, работавших в области бактериологии. Причем, приравненных к генералам больше десяти человек, а к полковникам – свыше тридцати.

Занимались в отряде № 731 также брюшным тифом, паратифом, дизентерией, холерой, сибирской язвой, сапом, газовой гангреной, сапом, мелиоидозом, столбняком и другими инфекционными заболеваниями и токсинами, которые могли массово уничтожать людей и животных в ходе биологической войны или диверсий. Но основной упор японские милитаристы делали, повторяю, на чуму.

У японской армии был ещё ветеринарный отряд № 100 для поражения сельскохозяйственных животных, отрядыдля изучения действия боевыхотравляющих веществ, разработки способов и тактики применения химического оружия.

«ОБЕЗЬЯНА» ЖАЛОВАЛАСЬ НА БОЛЬ

— По весне в наших лесах, парках, на лугах вновь активизировались клещи, разносчики смертельного энцефалита. До сих пор ходят упорные слухи, что эту неведомую болезнь создали и запустили в СССР японцы.

— Энцефалит, как и чума – природные заболевания. Хотя в отряде № 731 действительно работали с вирусом клещевого энцефалита под началом генерала Китано Масадзо. Эксперименты ставили на людях. Но в статье, опубликованной в «Журнале японского научного общества патологической физиологии» (1944, № 43) фигурировали… обезьяны.

— Любопытно, что рассекретить в этом году список пресловутого «Отряда» вынудила группа ученых под руководством профессора Кацуо Нисиямы. В докторской диссертации одного из сотрудников отряда № 731 они обнаружили, что обезьяна «жаловалась на головную боль, лихорадку и потерю аппетита». Так профессор Нисияма понял, что опыты на самом деле проводились на людях. И потребовал предоставить все сведения об «Отряде», чтобы оспорить законность ученой степени, выданной Киотским университетом за опыты над «говорящей обезьяной».

— Порядочные японцы переосмысливают преступления Японии во Второй мировой войне. Но жуткие испытания биологического оружия на людях – секрет Полишинеля. Только с 1942 г. в лабораториях и на полигонах погибли не менее трех тысяч заключенных отряда № 731. Японцы цинично называли их «бревнами». Трудно даже представить, сколько «бревен» на самом деле сгорело в топке дьявольских экспериментов за время существования «Отряда». Всю правду мы уже никогда не узнаем.

— Кто были эти несчастные?

— Почти 70 % — китайцы, около 30 % — русские. Немного корейцев, монголов, англичан, австралийцев и американцев. Возраст в подавляющем большинстве — от 20 до 30 лет, максимум 40 лет. Жандармерия и спецслужбы захватывали советских граждан, оказавшихся на китайской территории, оккупированной Японией, командиров и бойцов китайской Красной армии, попавших в плен в ходе боев. Арестовывали участников антияпонского движения: китайских журналистов, ученых, рабочих и членов их семей. И отправляли в специальную тюрьму отряда № 731. Все они были обречены на мученическую смерть.

Немало документальных подтверждений злодеяний генерала Исии и его подручных есть в моей монографии «Биологическая война» и в книге Сэйити Моримуры «Кухня дьявола» (1983 г). Очень рекомендую посмотреть советский фильм «Через Гоби и Хинган».

БОМБЫ С … БЛОХАМИ

— Читал, японцы собирались заражать Америку чумой с помощью воздушных шаров.

— Упор в будущей «чумной войне» генерал Исии делал на авиацию. Особой гордостью были керамические бомбы, носившие его имя. Их начиняли зараженными блохами. Около 30 тысяч в каждой бомбе. Исии планировал использовать и чумных крыс. С 1939 и до 1945 г., на полигоне близ станции Аньда проводились многочисленные эксперименты по отработке способов применения биологического оружия. Например, заключенных привязывали к столбам и сбрасывали с самолета «чумные бомбы». «Не всегда рассеивали зараженных блох, — признавался позже один из подчиненных генерала Исии. — Это было опасно для находившихся на станции Аньда служащих отряда. Некоторые опыты проводились с условно зараженными блохами… Чтобы насекомые добрались до «бревен» и начали сосать их кровь, требовалось четыре-пять часов. «Бревна», видя, как несметное количество блох сначала впивается им в ноги, а затем распространяется по всему телу, и думая, что блохи заражены чумой, отчаянно бились и кричали, но, поскольку их руки и ноги были привязаны к столбам, они ничего сделать не могли.»

— Ужас!

— Были и более изощренные эксперименты. Но поберегу психику читателей «Комсомолки».

В мае 1945-го генерал Сиро Исии отдал распоряжение: «Война между Японией и СССР неизбежна. Теперь отряд должен мобилизовать все силы и в короткий срок увеличить производство бактерий, блох и крыс». Иными словами, стадия экспериментов на людях закончилась, шло наращивание производства биологического оружия в ожидании «дня X».

Была поставлена задача произвести 300 килограммов чумных блох, то есть около миллиарда особей. Их размножали в 4.5 тысячах специальных контейнеров. К лету 1945 года в отряде имелось 100 килограммов бактерий чумы, большое количество возбудителей тифа, холеры, дизентерии, сибирской язвы… Число крыс было приказано довести до 3 млн.

В таких керамических бомбах подопечные генерала Исии готовились сбрасывать на врагов зараженных паразитов. Фото: Из книги М. Супотницкого

— И что же помешало японцам использовать такой могучий «арсенал» против СССР, США, Англии?

— Стремительное продвижение советских войск и наивные представления о чуме. После воздушных налетов на железнодорожные узлы, военные объекты и аэродромы в ночь с 9 на 10 августа советские войска неожиданно для японцев перешли в наступление силами трех фронтов. В некоторых местах за первый день наступления они продвинулись на 50 километров. Командующий Квантунской армией генерал Ямада, которому подчинялся отряд № 731, потерял контроль над обстановкой на фронтах. Ни о каком массированном применении бактериологического оружия он даже не помышлял. Отряду было предложено действовать «по собственному усмотрению». Проще говоря, замести следы и бежать. Что генерал Исии и сделал. Спешно взорвав лагерь, уничтожив лаборатории.

— Вы упомянули о его наивных представлениях о чуме, поясните.

— Чума — слишком сложное природное явление, чтобы её вызвать искусственно. В тех районах Манчжурии, где Исии проводил свои эксперименты, «черная смерть» в легочной и бубонной формах вспыхивала и угасала самостоятельно в 1910—1911, 1921 и 1947 годах, собрав десятки тысяч жизней. Но ему вызвать искусственно вспышки чумы в китайских городах, имевших хоть какое-то военное значение, не удалось.

— Но все же, если бы ему удалось обмануть природу и создать то, что обещал своему командованию — эффективное биологическое оружие и применить его по наступающим советским войскам? Оно смогло бы повлиять на ход боевых действий?

— Нет. В СССР разработка средств защиты от биологического оружия противника всегда шла опережающими темпами. Отряд № 731 попал в поле зрения советской разведки с самого начала строительства секретного объекта. После того, как японцы проложили новую дорогу от Харбина до захудалого поселка Пинфань. Известны были и приоритеты генерала Исии. Поэтому к бактериологическим атакам советская армия заблаговременно и тщательно готовилась. Весь личный состав Дальневосточного округа за несколько месяцев до наступления был проиммунизирован высокоэффективной «сухой живой чумной вакциной НИИЭГ», которой не было ни на Западе, ни у японцев. Нет и сейчас. Наши военные микробиологи создали её ещё в 1940-м. И в наших войсках летом 1945-го не было ни одного случая заболевания чумой. Хотя при наступлении в Манчжурии бойцы неоднократно соприкасались с очагами «черной смерти» среди китайцев.

Советские военные ученые так же разработали технологию получения отечественного стрептомицина. Подполковник медслужбы Н.И. Николаев, врачи Д.А. Федоринов и В.И. Горохов впервые использовали этот антибиотик для лечения больных легочной чумой в той же Манчжурии в 1947 г. Легочная чума прежде никогда не оставляла после себя живых. Но благодаря стрептомицину смертность понизилась до 7-8 %. Чума перестала быть ужасом.

КСТАТИ

Опыт отряда №731 использовали США

— После разгрома Квантунской армии в советский плен попало почти 600 тысяч японских военнослужащих, — продолжает рассказ кандидат биологических наук Михаил Супотницкий. — Среди них органы госбезопасности выявили более тысячи человек, имевших отношение к программе биологического оружия. В 1949 году в Хабаровске состоялся знаменитый процесс над группой военных преступников из «Отряда 731». Они получили от 2 до 25 лет заключения. 1002 арестованных передали Китаю, на территории которого «Отряд» совершал преступления.

— Почему военных преступников не расстреляли?

— Не было тогда в СССР смертной казни. Ее вернули в следующем году.

Официальные материалы Хабаровского процесса были опубликованы в СССР в 1950 г. тиражом 50 тыс. экз. И переведены на китайский, японский и английский языки. Так мир узнал правду о разработке японскими милитаристами страшного биологического оружия и планах его применения.

А вот руководителю Отряда Сиро Исии и генералу Масадзи Китано, пытавшемуся, помимо прочего, создать биологическое оружие на основе клещевого энцефалита, повезло. Они сбежали к американцам и поделились с новыми хозяевами всем тем опытом, который накопили в результате своих экспериментов на людях. Дело шло к схватке между сверхдержавами, вчерашними союзникам и по антигитлеровской коалиции. На фоне надвигающихся событий двумя-тремя повешенными японцами больше или меньше, для янки уже не имело значения. Победил циничный американский прагматизм.

В феврале 1947 г. к представителю СССР в Союзном Совете в Токио, генерал-лейтенанту К. И. Деревянко обратились американцы с просьбой передать им двух японских генералов, находящихся в нашем плену. Чтобы судить их как военных преступников. Советское правительство дало согласие, при условии получения бывшего начальника отряда № 731 генерал-лейтенанта Исии Сиро и полковника Оота, бывшего начальника 2-го отдела этого же отряда. Их местонахождение советской стороне было известно. Однако американцы ответили, что «место пребывания руководства отряда № 731, в том числе и Исии, неизвестно и обвинять отряд в военных преступлениях нет оснований». Кстати, официальные источники США и влиятельные газеты долгое время представляли материалы судебного процесса в Хабаровске как фальшивку, «дымовую завесу», «экстенсивную русскую пропаганду».

Генерал Сиро Исии, возглавлявший пресловутый Отряд 731, благодаря американцам избежал скамьи подсудимых за свои преступления.

— Почему?

— Во время корейской войны в 1952 г. янки сами использовали биологическое оружие, схожее с тем, что разрабатывали японцы. Поэтому и не захотели выдавать СССР генерала Исио. Он умер на родине в 1958 г. Могила генерала стала объектом поклонения для уцелевших подчиненных. Кстати, на центральном кладбище Токио установлен памятник сотрудникам отряда № 731, «погибшим при работе с опасными микроорганизмами».

В своей послевоенной истории японцы никогда и не думали каяться за те преступления, что совершили сотрудники отряда в Китае. Даже к Женевскому протоколу 1925 года о запрещении применения химического и биологического оружия Япония присоединилась в 1970 году.

Евгений Черных

Источник: nstarikov.ru