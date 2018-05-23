Письмо. «Он таки дождался»

Добрый вечер, Татьяна!

Вам не кажется, что это не “он таки дождался”, а весь народ России в очередной раз хотят “кинуть”? Если Украина в том или ином виде окажется на балансе у России, то заплатят за это граждане, а не бизнес, – тот же “Газпром” или иные заинтересованные в “Северном потоке” лица и компании. Это всё очень выгодно для акционеров того же “Газпрома”, среди которых преобладают “западные партнёры”.

Так кому в конечном итоге от этого выгода? Олигархам и Западу, что в акционерах, а платить за “банкет” простым людям. Это типичный пример буржуазной псевдодемократии, когда президент является на деле выразителем интересов капитала, но подаётся это как радение о народном благе.

С уважением, Д.

Т. В. Здравствуйте!

Платить «нам» не придется, потому что Путин ясно и недвусмысленно высказался насчет «сохранения транзита газа через Украину». Транзит будет сохранен при условии «экономической целесообразности», то есть отныне все игры с перекрыванием газового вентиля, переделом ГТС и несанкционированным забором газа из трубы для любого из правительств Украины закончились навсегда. Трубу, кстати, отныне великие укры за собственный счет будут ремонтировать. Если цена для конечного (немецкого) потребителя за прокачку газа по «Северному потоку» или через ГТС Украины будет одинаковой, то «Газпром» ничего не теряет.

Разговоры о продлении договора на транзит газа помогут правительству Порошенко усидеть еще какое-то время. Если при телевизионных трансляциях его выступлений отключать звук телевизора, то можно заметить, что он единственный противник войны с Москвой. Он так ловко саботирует приказы из Вашингтона о немедленном наступлении «на Донбасс», сопровождая все это столь яростной антироссийской риторикой, что я каждый раз волнуюсь за его психическое здоровье, но, отходя от телевизора мысленно ставлю ему «пять» за актерское мастерство. В условиях войны, согласитесь, как-то странно будет качать газ через территорию военного противника. Так что, пока газ качают, у мира на «Донбассе» сегодня два надежных сторонника — это президент Украины П. Порошенко и канцлер Германии А. Меркель. У «Газпрома» на случай войны есть «Северный поток», строится «Турецкий поток», и говорят, что TANAPтоже втихаря и по хитрым схемам качает российский газ.

Будем объективны, сегодня Порошенко для Донбасса гораздо больший миротворец, чем Путин. Ближайшему окружению Путина война бы не помешала, но об этом в следующем материале.

Цель визита А. Меркель была — помочь Украине избежать дефолта сегодня, что не означает, что дефолт не случится немного позже, например, летом или осенью.

Кормить нищую Украину, после того, как ее уже ограбили Ротшильды, а американцы переписали на нее часть своего внешнего долга в планы А. Меркель отнюдь не входит, ей бы у себя дома разобраться. А так — 2 с небольшим млрд. у «освобожденных укров» в ближайшее время будет «за транзит», может, если повезет, еще и МВФ чё-то подкинет.

Кстати, еврейские организации Украины внезапно озаботились «разгулом антисемитизма в стране»:

https://vz.ru/news/2018/5/20/923649.html

Руководители еврейских общин и организаций призвали украинские власти не допустить распространения антисемитизма и ксенофобии, рост которого в стране вызывает озабоченность, заявил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. «Выразить глубокую озабоченность ростом антисемитских инцидентов, проявлениями ксенофобии и нетерпимости, в частности, нападениями на ромов», – опубликовал он в Facebookтекст заключительного документа совещания глав еврейских общин. Руководители еврейских общин и организаций также призвали украинских правоохранителей, СБУ и органы прокуратуры выявлять и привлекать к ответственности виновных в антисемитских преступлениях, вандализме на местах Холокоста, преступлениях на почве ненависти». Депутатов Верховной рады просят принять «определение антисемитизма, предложенное Международным альянсом памяти Холокоста». По данным Министерства по делам диаспоры Израиля, количество антисемитских инцидентов на Украине в 2017 году увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим годом, что происходит на фоне прославления националистических лидеров, ответственных за убийство и изгнание евреев во время Второй мировой войны, передает ТАСС. Израильские эксперты констатируют, что «уже второй год подряд на Украине регистрируется наибольшее количество антисемитских инцидентов среди всех стран бывшего Советского Союза». Напомним, ранее блогер Анатолий Шарий сообщил, что сотрудник генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец регулярно делает публикацииантисемитского содержания, в частности оправдывает Холокост и события в Бабьем Яру. Позже Киев принял решениеоб отзыве консула.

Возмущение такое неподдельное, будто они уже забыли, что этот самый антисемитизм и создание националистических батальонов щедро оплачивал из своего кармана один из самых богатых и уважаемых прихожан днепропетровской синагоги… Короче говоря, один богатый еврей оплатил антисемитизм, а другие теперь ведут с этим позорным явлением «непримиримую борьбу». В обстановке политического сюрреализма как не спиться? Мне Петруха-миротворец симпатичнее всех других политиков…

Войны на Донбассе гораздо больше, чем Порошенко, хотят определенные круги в Москве. Я очень надеюсь, что Меркель подобрала нужные слова, чтобы остудить пыл в первую очередь, воинственно настроенных сотрудников АП, а не украинского президента. Даже небольшая разница в цене транзита — это все равно невысокая цена за жизни русских людей, не имеет значения с украинский или с российским гражданством. Нехай Петруха буде с транзитом…

С уважением, Татьяна