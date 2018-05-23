Обыкновенные зомби
09:07. 23 мая 2018 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оказывается, не только в России, но и на Украине сделали ремейк старого советского фильма “Я и другие”. Акценты, расставленные по отношению к “российской агрессии” вполне объяснимы, но сам фильм ценен качественно проведёнными экспериментами по манипуляции сознанием и технологиям убеждения.
Оригинальный советский фильм 1971 года: “Я и другие” и его российский ремейк 2010 года можно посмотреть по этой ссылке.
Источник: www.kramola.info