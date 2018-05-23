О сравнении оборонных бюджетов США, Китая и РФ по паритету покупательной способности валют

Начальник штаба Сухопутных войск США: “Оборонный бюджет США не намного больше оборонных бюджетов Китая и России”

"Я видел сравнительные данные американского оборонного бюджета и китайского, американского оборонного бюджета и российского" сказал генерал Милли. "Что не часто комментируется, так это стоимость рабочей силы. Мы – самые хорошо оплачиваемые вооруженные силы в мире и с большим отрывом. Стоимость российских солдат или китайских солдат – крошечная часть [стоимости наших]".Стало банальностью говорить, что США тратят на оборону намного больше, чем какая-либо другая страна в мире — но что, если это не совсем так? Вдохновленный чем-то, начальник штаба Сухопутных войск генерал Марк Милли заявил Сенату – я собрал некоторые цифры, которые предполагают, что наши, превосходящие других, [оборонные] расходы Америки, существенно уменьшаются, когда вы принимаете в расчет фактическую покупательную способность. Как только вы учитываете то – сколько американские вооруженные силы тратят на выплаты и льготы для военного и гражданского персонала (по некоторым расчетам — почти половину бюджета) — а не на оружие, операции и обучение, тогда оборонный бюджет Китая может, на самом деле, оказаться больше.Мы не эконометрики здесь, в Breaking Defense, так что наша методология, по общему признанию, очень грубая. Что у нас получается хорошо, так это внимательно слушать лидеров Пентагона и Капитолийского холма, и я был поражен обменом репликами на слушаниях в подкомиссии Сената по ассигнованиям на оборону произошедшим на прошлой неделе..Сенатор Дик ДарбинТрадиционный ответ – то, что у США есть глобальные обязательства — многочисленные союзники, которых надо защищать, бесчисленные противники, которых надо сдерживать — и поэтому несправедливо сравнивать наш бюджет с бюджетом любой другой страны. Но генерал Милли вместо этого не согласился с математикой:Генерал Марк Миллизаключил Милли.Сегодня, оценка того – сколько Китай и Россия на самом деле тратят на оборону, достаточно сложна, уже не говоря о выделении из их затрат выплат и льгот военнослужащим. Российские военные пенсии, например, выплачивались из оборонного бюджета до середины 1990-х, затем их оттуда убрали. Так что, мы не можем сделать тех полных расчетов которые рекомендует Милли. Но мы можем сделать две их ключевых части.Во-первых, стандартные сравнения международных расходов на оборону — как на диаграмме выше — преобразовывают всё в доллары США по рыночным курсам. Это прекрасно, если вы сравниваете расходы стран на покупку военной техники за твердую валюту на мировом рынке.Но такие страны как Россия и Китай покупают большую часть их техники у внутренних поставщиков, которым они могут заплатить в местной валюте. Как указывает Милли, большинство этих внутренних фирм, работающих на оборону, или официально государственные или в значительной степени зависимы от государства, и их продукты обычно намного более дешевые, чем их американские эквиваленты. Таким образом вместо того, чтобы использовать рыночные курсы валют, лучшим методом (хотя тоже несовершенным) было бы использование Паритета покупательной способности валют (ППС), который пытается сопоставлять цены, существенно отличающиеся в разных странах. Это дает нам следующую диаграмму:Теперь, для второй части предложенного Милли сравнения: Отнимите от американского оборонного бюджета примерно 42 процента, которые идут на выплаты и льготы. Мы не можем отнять сопоставимые части российского и китайского бюджетов, потому что у нас нет достоверных оценок того, что они тратят на персонал, но так как персонал – относительно небольшая доля их бюджетов, то мы все-таки можем сделать это в первом приближении:Теперь США больше не выглядят настолько доминирующими. На самом деле китайский бюджет выглядит больше: оставшийся без ответа вопрос состоит в том – сколько из него мы должны отнять (расходы на персонал).Какую бы методологию мы не использовали, российские расходы на оборону составляют только часть американских, хотя эта часть резко увеличивается, с 11 процентов (по рыночному курсу валют) до 26 процентов (по ППС) общих американских расходов на оборону, и до 44 процентов американских расходов за минусом выплат и льгот военному персоналу. При этом китайские расходы на оборону увеличиваются с 38 процентов общих американских ( по рыночному курсу валют) до 71 процента (по ППС) и до 122 процентов американских расходов за минусом выплат и льгот военному персоналу. Теперь, это сравнение всего китайского оборонного бюджета с частью американского бюджета, так что, фактическое соотношение Китай : США ниже, чем показано на этой диаграмме. Насколько ниже – зависит от того, сколько из китайского бюджета идет на выплаты и льготы для персонала. Но если эти расходы составляют менее 18 процентов их бюджета, т.е. менее, приблизительно, $78.5 миллиардов — разница между их общим бюджетом (по ППС) и нашим за минусом персонала — тогда они все еще тратят больше, чем мы, по ППС, на оружие, обучение , операции, и так далее.Очевидный контрдовод – “за что платите, то и получаете” Американские военачальники обычно расхваливают качества американского персонала — их умения, самоотверженность и инициативу — как наше решающее преимущество, даже более важное, чем наши передовые технологии. Так что, наши высокие расходы на персонал это, вероятно, главное в нашей военной эффективности. В то же время, режимы, которые вознаграждают своих людей менее щедро, всё же могут, вероятно, получить от них качественную службу, которая им нужна и при этом оставлять намного больше денег для нового оружия. http://perevodika.ru/articles/1198903.html – цинк https://breakingdefense.com/2018/05/us-defense-budget-not-that-much-bigger-than-china-russia-gen-milley/ – оригинал на английском языкеСтоит помнить, что жалобы на недостаточный отрыв оборонного бюджета США от оборонных бюджетов Китая и РФ проистекают из желания оборонных лоббистов добиться увеличения оборонных ассигнований за счет раздувания китайской и российской военной угрозы. В этом случае, самобичевание служит одним из инструментов грядущего обогащения.

Источник: colonelcassad.livejournal.com