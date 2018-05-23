Новости Украины и Новороссии 23 мая 2018
- 11:01 Словили: Украина ворует у Газпрома!.
- 07:00 Реальный, а не показной разрыв с СНГ обойдётся Украине в миллиарды, — СМИ Польши.
- 04:30 Псевдотатары Киева запугивают крымско-татарский народ.
- 02:00 ВАЖНО: В правительстве Украины призывают начать военную операцию на Волыни (ВИДЕО).
Словили: Украина ворует у Газпрома!
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Реальный, а не показной разрыв с СНГ обойдётся Украине в миллиарды, — СМИ Польши
Выразив желание покинуть СНГ, Украина пошла путём Грузии. Тбилиси не торопится разрывать экономические и культурные связи с бывшими республиками СССР, но хочет продемонстрировать ЕС свою готовность стать его членом, пишет Rzeczpospolita.
Впрочем, не исключено, что Киев решит пойти на ещё более радикальные шаги, но тогда его ждут многомиллиардные потери.
Киев задумывается над расторжением договоров, заключённых в рамках Содружества независимых государств. Это может стоить украинской экономике многомиллиардных потерь, пишет издание Rzeczpospolita.
Подписанные 8 декабря 1991 года президентом Украины Леонидом Кравчуком, главой России Борисом Ельциным и председателем Верховного Совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем Беловежские соглашения означали распад Советского Союза.
Содружество независимых государств (СНГ) было образовано для того, чтобы определить принципы сотрудничества более десятка государств, которые появились на карте мира, напоминает издание.
Речь идёт не только об условиях экономического и правового сотрудничества. Из подписанного в Беловежской пуще документа следует, что страны СНГ должны координировать свою внешнюю политику, подчёркивает издание и добавляет, что, вероятно, поэтому к сотрудничеству присоединились республики бывшего СССР за исключением Прибалтийских государств. Именно они более десяти лет спустя присоединились к Европейскому союзу и НАТО.
«Координацией внешней политики СНГ — после ухода с поста Бориса Ельцина в последний день 1999 года — занялся Владимир Путин. Первой покинула содружество Грузия — год спустя после того, как в августе 2008 года Россия напала на страну и отделила от неё Абхазию, а также Южную Осетию.
Украине потребовалось немного больше времени — и официально она объявила об уходе из СНГ на прошлой неделе, то есть спустя четыре года после аннексии Крыма и начала тлеющей до сегодняшнего дня войны в Донбассе», — подчёркивает Rzeczpospolita.
В субботу президент Пётр Порошенко отозвал всех представителей Украины из органов содружества и объявил, что «Украина идёт в Европу».
«Москва стремилась превратить содружество в обновлённую империю, где бы все, как в старые советские времена, сверяли часы по Спасской башне Кремля. Поэтому Украина не ратифицировала Устав СНГ и так и не стала и не собиралась становиться полноценной участницей СНГ», — заявил украинский президент.
Формально парламент в Киеве никогда не ратифицировал Устав СНГ, но подписал тысячи документов в рамках содружества.
Порошенко заявил, что Украина в ближайшее время откажется от договоров, которые даже в самой малой степени будут ущемлять её национальные интересы.
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«В Киеве было принято политическое решение, которое будет означать завершение этапа сотрудничества с промосковской структурой. Это имеет прежде всего политическое значение. Самым важным сегодня является реализация договора об ассоциации с Европейским союзом, который должен привести к подаче заявления о вступлении в союз», — сообщил польскому изданию Владимир Огрызко, бывший глава украинского МИД.
«Украина проанализирует все договоры — и не исключено, что пойдёт путём Грузии. Мы можем заключить отдельное соглашение с каждой страной СНГ отдельно», — добавил он.
Киев должен будет рассмотреть, какие из договоров не отвечают интересам Украины. Речь среди прочего идёт о безвизовом режиме, миграционном сотрудничестве, обмене правовой информацией, а также о сотрудничестве следственных органов и борьбе с организованной преступностью, о взаимном признании документов, взыскании алиментов, выплате пенсий и гуманитарном сотрудничестве.
«Если бы Украина расторгла эти договоры, то более 3 миллионов украинских работников не смогли бы работать в России.
В Киеве сделают всё, чтобы выйти лишь напоказ. Так сделала Грузия, которая покинула СНГ, но соблюдает договоры, которые ей выгодны», — говорит изданию профессор Андрей Суздальцев из Высшей школы экономики в Москве.
Украинские экономисты указывают, что самым важным является договор о свободной торговле. Торговый обмен между Украиной и остальными странами постсоветского содружества в прошлом году составил более $16 млрд, большая часть из которых приходится на Россию. Москва продолжает оставаться торговым партнёром Киева.
«Расторжение этого договора привело бы Украину к многомиллиардным потерям. Заключение новых торговых соглашений, например с Белоруссией или Казахстаном, не является делом одного дня», — сообщил изданию Rzeczpospolita Александр Охрименко, известный украинский экономист.
В Москве не исключают, что выход Украины из СНГ не будет только символическим.
«Киев может решиться на более радикальные шаги, чтобы оказать давление на Европу», — утверждает российский политолог Алексей Мухин.
«Киев поставит Брюсселю ультиматум: или дальнейшая интеграция с союзом, или будет катастрофа», — резюмирует он.
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Псевдотатары Киева запугивают крымско-татарский народ
В Киеве переполох. Чубаров съел свою несжимаемую папаху им. Меджлиса, вырывает последние остатки волос и требует Курултая.
Причина неистерпимого огорчения Чубарова в том, что ФСБ мастерски раскрыла экстремистскую группу, которая была создана помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева по указанию находящегося в международном розыске террориста и лидера запрещенного в России Меджлиса* Рефата Чубарова.
Экстремистами руководил Эрой Валиев, помощник Джемилева. Они устроили, а также планировали дополнительно провести ряд акций устрашения против крымских татар, проживающих в Крыму.
В состав экстремистской террористической группы, сформированной в Харькове, вошли бывшие спортсмены-боксёры А. Стешенко и А. Третьяков. Подозревается участие этих людей в кровавых событиях 2 мая 2014 года в Одессе.
В январе 2018 года экстремисты подожгли дом Муфтия Крыма Эмирали Аблаева с использованием бутылок с зажигательной смесью. За каждую проведенную в Крыму акцию устрашения Джемилев и Чубаров обещали им по 500 долларов.
Следственным подразделением УФСБ России по Крыму и Севастополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьёй «Создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества» в отношении Велиева и статьёй «Участие в экстремистском сообществе» в отношении Стешенко и Третьякова. Велиеву и Третьякову обвинения предъявлены заочно.
21 мая в связи с тем, что исполнители качественно попались и начали петь арии Верди на вежливых допросах, Чубаров созвал конференцию в Киеве и, поминутно клянясь любимым бараном, заявил о непричастности Меджлиса к поджогу дома Муфтия Крыма. Всё это, как обычно, Джемилев и Чубаров спихивают на российские спецслужбы и агентов ФСБ.
Псевдотатары Киева и прочие чубатые патриоты утверждают, что Стешенко был коварно похищен российским спецслужбами прямо с тренировки, где он учился бросать на дальность бутылки с коктейлем Молотова.
Но известно, что эта же группа 12 сентября 2017 года по указания Джемилева закидала коктейлями Молотова дом Васви Абдураимова за его искреннюю поддержку России на заседаниях ООН и Совета Европы.
Стешенко задержан 12 апреля при въезде на территорию Крыма, где планировал провести ещё ряд таких акций. Ныне сотрудничает со следствием без какого-либо давления, полностью добровольно признавая свою вину.
По версии Чубарова, на псевдокрымскокиевском междусобойчике Стешенко топили в море много раз. Только Чубаров, дожёвывая папаху, так и не уточнил, в каком море — их в России много — Чёрное, Охотское, Балтийское, Азовское, Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское.
Вроде бы, по словам киевских журналистов, меджлисотатарин Чубаров всё же выбрал Чукотское море. Так страшнее.
Меджлисовцы сейчас перешли на создание многочисленных экстремистских групп, которые запугивают крымско-татарский народ по скромной таксе в 500 долларов.
Когда взяли Стешенко, Чубаров так перепугался, что произошло у него возгорание папахи. С этим и связан созыв срочной конференции Чубаровым как попытка скрыть преступную направленность Меджлиса и его лидеров (рэкетиров, экстремистов, которые, напомню, убили 06.11.1993 г. Юрия Османова — председателя комитета депортированных народов).
Меджлис пытается сейчас скрыть свою международную террористическую сущность — а именно так можно охарактеризовать террор-группы, которые постоянно засылают Чубаров и Джемилев в Крым.
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Дмитрий Дзыговбродский, для «Русской Весны»
*Запрещённая в России экстремистская организация.
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ВАЖНО: В правительстве Украины призывают начать военную операцию на Волыни (ВИДЕО)
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука предупреждает, что «янтарная республика» превратилась в неконтролируемую государством зону.
В эфире программы «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина» политик призвал перейти к решительным мерам в отношении района на территории Волынской области, где процветает незаконная добыча янтаря.
«По поводу „янтарной республики”, поверьте, там есть намного более серьёзное вооружение, чем просто гранаты. И ситуация очень непростая. Фактически, мы внутри государства имеем неконтролируемую зону. Ситуация сама по себе не решится», — сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.
Передел сфер влияния среди «янтарной мафии» в стране привел к тому, что в районах, где расположены крупные месторождения, сейчас де-факто не действуют украинские законы. В незаконной добыче янтаря принимают участие тысячи местных жителей от несовершеннолетних до пенсионеров. Из-за хищнической добычи полудрагоценного минерала пейзажи Ровенской области все больше напоминают лунные — с кратерами и отвалами грунта.
«Уже дошло до таких масштабов, что единственный реальный путь решения этой ситуации с возвращением в законное русло — исключительно военная операция. Там есть очень серьёзное вооружение у людей. Там уже такое количество людей и такая территория, что нужна исключительно военная операция. Там в лесах тысячи людей, есть свои подразделения, условно говоря, охраны, которые очень хорошо вооружены»,- заявил Тука.
В феврале 2017 года Верховной Раде не хватило всего пяти голосов, чтобы принять закон о введении упрощенной процедуры получения специального разрешения на добычу янтаря, а также регулирующий особенности добычи и реализации янтаря на янтарной бирже. По оценке депутата Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Сергея Евтушка, легализация добычи янтаря принесла бы государственному бюджету доход около 5 млрд гривен.
Украина входит в число лидеров не только по количеству запасов камня, но и по его качеству. Если в Польше и России доля янтаря ювелирного качества составляет 10–15%, то на Украине этот показатель составляет 25%.
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