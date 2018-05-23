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Майские тезисы Патриотов Великого Отечества

12:15. 23 мая 2018 Просмотров - 37 Нет комментариев Опубликовал:

Изменяющаяся обстановка требует новых подходов, которые будут соответствовать складывающимся обстоятельствам. С окончанием президентского выборного цикла и назначения нового правительства наступил новый политический сезон.

Он характеризуется усилением внешнего давления на Россию и усилением напряженности в мире в целом, что не может не накладывать своего отпечатка на экономическую и общественную ситуацию внутри нашей страны.

В этих обстоятельствах общественное движение «Патриоты Великого Отечества» ставит перед собой простые и ясные цели и задачи.

На ближайший период мы ставим перед собой следующие задачи:

1. Защита русскоязычного населения и русского языка в странах ближнего и дальнего зарубежья. Категорическое неприятие закрытия русских школ, ущемление права наших соотечественников говорить и учиться на родном языке и любых других форм дискриминации.

Мы выступаем за  восстановление единства Русского народа, разделенного на части государственными границами. Что будет гарантировать политические, экономические и культурные условия для свободного развития всех наций.

2. Строгое соблюдение легитимности процесса передачи власти от Президента В.В. Путина его преемнику. Категорическое недопущение развития событий по «армянскому», «украинскому», «грузинскому» и любому другому сценарию, подразумевающему перехват управления страной со стороны внешних сил.

Поддерживая внешнеполитический курс Президента, мы заявляем о нашей оппозиционности действиям правительства Д.А. Медведева, о чём мы заявляли ещё в декабре 2015 г.

3. Максимальное участие в выборных кампаниях всех уровней, как один из важнейших способов донесения пунктов программы, способов их реализации и наших взглядов до максимального количества граждан Российской Федерации. 

Исходя из сегодняшних реалий политической системы России, новые политические силы имеют возможность хорошо показать себя только на муниципальном уровне. Выборы уровнем выше, в Законодательные собрания регионов, кампания по выборам Государственной Думы – всё это отрегулировано, так называемыми «большими думскими партиями» так, чтобы исключить на политическом поле России новых игроков.

Решение об участии в тех или иных выборах должно приниматься региональным отделением Движения, исходя из общего анализа складывающейся обстановки, наличия достойных кандидатов, ресурсов и средств для достойного проведения избирательной кампании. Отказ от участия выборов в целом, равно, как и участие в выборах для галочки, являются двумя сторонами одной и той же ошибки.

Каждый на своём месте, каждый в меру своих способностей – только так мы сможем достичь поставленных задач.

Для нас Россия больше мира!

Президиум ЦК Общероссийского общественного Движения

«Патриоты Великого Отечества»

Источник: pvo.center

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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