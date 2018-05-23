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ЛА-7 Кожедуба. Второй номер. Сильные духом. Выпуск 8

09:05. 23 мая 2018 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

Цикл передач “Сильные духом”, посвящённый Дню Победы 9 мая

Иван Никитович Кожедуб – второй гражданин СССР (после Александра Покрышкина), трижды удостоившийся звания Героя Советского Союза. Он же – самый эффективный советский ас Великой Отечественной войны. За два года боевых действий ему удалось совершить 330 боевых вылетов и в 120 воздушных боях сбить 64 самолета люфтваффе.

Автор выпуска: Дмитрий Назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ

Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.

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Источник: www.youtube.com

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