ЛА-7 Кожедуба. Второй номер. Сильные духом. Выпуск 8
Цикл передач “Сильные духом”, посвящённый Дню Победы 9 мая
Иван Никитович Кожедуб – второй гражданин СССР (после Александра Покрышкина), трижды удостоившийся звания Героя Советского Союза. Он же – самый эффективный советский ас Великой Отечественной войны. За два года боевых действий ему удалось совершить 330 боевых вылетов и в 120 воздушных боях сбить 64 самолета люфтваффе.
Автор выпуска: Дмитрий Назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ
Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.
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Источник: www.youtube.com