«Грозное оружие»: какую роль в сражениях Гражданской войны в России сыграли мобильные пулемётные расчёты

Источник: russian.rt.com

Сто лет назад в ходе Гражданской войны на Дону впервые была применена тачанка с пулемётом. Очень скоро мобильные пулемётные расчёты на конных повозках появились сразу в нескольких армиях. По оценкам экспертов, изобретение тачанки повлияло на тактику кавалерийских подразделений в Гражданской войне и на исход отдельных её операций. О легендарном оружии войск Будённого и Махно — в материале RT.



Первые упоминания об огнестрельном оружии можно найти в китайских хрониках XII века. Всего три столетия понадобилось для того, чтобы оно распространилось по большей части Старого Света и кардинально изменило облик ведущих армий мира. Однако вместе с целым рядом преимуществ огнестрельное оружие имело и серьёзный минус — низкую скорострельность. В XVI—XVIII веках оружейники предпринимали попытки решить эту проблему за счёт внедрения технологий револьверного типа, но изготовленные ими опытные образцы выходили громоздкими и сложными в эксплуатации.

Проблему удалось решить только после изобретения в XIX столетии унитарного патрона. В 1851 году было сконструировано первое полноценное скорострельное оружие — многоствольная митральеза, а в 1883—1884 гг. — первый пулемёт, действующий от энергии выстрела, — пулемёт Максима.

В 1890-е годы началось активное применение пулемётов в Южной Африке. Наёмники британского колонизатора Сесиля Родса использовали новое оружие для подавления сопротивления жителей захватываемой англичанами Родезии. Пулемёты широко использовались в ходе Англо-бурской и Русско-японской войны, а также в локальных конфликтах в Латинской Америке.

Во время Первой мировой войны вопросы мобильности отходили на второй план из-за позиционного характера боевых действий. Пулемёт достаточно было привезти на повозке артиллерийского типа и установить на стационарных позициях. Но уже в 1918 году тактика применения пулемёта радикально изменилась.

Красные казаки

По информации советских историков, тачанку в известном нам по фильмам и картинам виде изобрёл донской казак Фёдор Иванович Нефёдов.

Он родился в 1893 году под Цимлянском. В 1914-м Нефёдова мобилизовали и отправили на фронт, где он познакомился с членами большевистской партийной ячейки, проникся их идеями и стал сочувствовать красным. В ходе революции 1917 года Нефёдов оказался в Петрограде, а затем в группе агитаторов выехал на Дон, где его и застигла война. Нефёдов стал пулемётчиком сводного красноармейского отряда.

В ходе одного из разведывательных рейдов телега, на которой перевозили пулемёт, сломалась. Красноармейцы заменили её реквизированной у состоятельного казака добротной повозкой на рессорах. Согласно воспоминаниям одного из сослуживцев Нефёдова, ставшего затем генерал-лейтенантом и командующим корпусом, Дмитрия Ивановича Рябышева, 18 мая 1918 года в разведке их отряд наткнулся на превосходящие силы белоказаков. Тогда Нефёдов на своей повозке с пулемётом взялся прикрывать отступление товарищей. Он быстро перемещался с одного места на другое, поливая противника свинцом. Даже уходя от врагов, пулемётчик не прекращал огонь. Так, по версии советских историков, и родилась идея устанавливать пулемёт на рессорную повозку, с которой можно было стрелять на ходу.

Эта идея понравилась Семёну Михайловичу Будённому, который стал внедрять её во всей красной кавалерии. Нефёдов был назначен командиром эскадрона повозок с пулемётами.

На всех фронтах

Идею установки пулемёта на повозку, с которой можно стрелять прямо в движении, оценил не только Будённый. Её взял на вооружение лидер анархо-повстанческого движения на юге Украины Нестор Махно.

Махновцы не только использовали повозки с пулемётами как мобильные огневые средства, но и перебрасывали на них свою пехоту, благодаря чему повстанческая армия могла преодолевать около ста километров в день и неожиданно появляться в тылу противника.

Однозначного мнения, почему повозки с пулемётами стали называть тачанками, нет. Согласно самой распространённой версии, рессорные повозки состоятельных сельских жителей в Причерноморье называли «тавричанками», и это народное наименование со временем сократилось до «тачанок».

Впрочем, в литературе можно найти и упоминания о том, что таким образом было сокращено слово «ростовчанка».

По свидетельствам современников, с помощью тачанок Махно преподносил «сюрпризы» противникам — они могли подумать, что к ним подъезжают повозки с сеном или свадебный кортеж, но стоило колонне приблизиться, над ней взвивался чёрный флаг и с тачанок начинали бить пулемёты.

Кадр из фильма «Адъютант Его превосходительства»

«Одним из примеров применения тачанок стала битва за Крым, когда анархо-повстанческая армия Махно действовала вместе с Красной армией. Тачанки Махно сыграли важную роль в разгроме корпуса белого генерала Ивана Барбовича», — рассказал в интервью RT научный сотрудник Дома-музея М.В. Фрунзе Дмитрий Березкин.

По словам эксперта, махновцы поставили тачанки во фронт и буквально выкосили кавалерию противника. Это произошло 10—11 ноября 1920 года. Путь на Крым был открыт. На следующий день Красная армия овладела Ишуньскими позициями, 13 ноября взяла Симферополь, 15 ноября — Севастополь и Феодосию. А 17 ноября в руках у красных был уже весь полуостров.

«Тачанки серьёзно повлияли на исход ряда конкретных операций Гражданской войны», — заявил RT главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Коротченко.

По его словам, применение тачанок отражало развитие военной мысли своего времени. Повозки с пулемётами стали эффективным и грозным оружием.

По мнению Дмитрия Березкина, использование тачанок давало командованию сил, участвовавших в Гражданской войне, самые разнообразные возможности. Повозки с пулемётами позволяли наносить ущерб во фронтальном противостоянии, совершать рейды по тылам противника, устраивать засады, заманивать врага под огонь основных сил своей армии.

Тактические преимущества от использования тачанок быстро оценили даже противники Красной армии, в частности поляки. Испытав на начальных этапах Советско-польской войны боевые возможности мобильных пулемётных расчётов на себе, белополяки стали активно применять их.

Параллельно с конными повозками с начала ХХ века в различных странах пулемёты стали устанавливать на бронированные и обычные автомобили. Сначала такая техника часто ломалась. Она обладала посредственными ходовыми качествами и была достаточно дорогой. Но со временем «железный конь» стал приходить на смену «крестьянской лошадке» — танки, бронемашины и автомобили постепенно вытесняли тачанки и кавалерию.

Тем не менее вплоть до Второй мировой войны тачанки оставались в рядах ведущих армий мира. В 1928 году использование «боевых пулемётных повозок для кавалерийских частей» было закреплено приказом Реввоенсовета СССР, тачанки применялись даже в подразделениях противовоздушной обороны — со специальными устройствами для зенитной стрельбы.

Известно также, что в 1939 году поляки использовали повозки с пулемётами, обороняясь от вермахта. А в 1944 году фотограф запечатлел тачанки на улицах освобождённого Бухареста. И только после окончания Второй мировой войны повозки с пулемётами были окончательно списаны из армии, отправившись в музеи и на киностудии.

Источник: nstarikov.ru