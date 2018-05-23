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Американский блеф: истерики Трампа не помешают возобновить «Северный» и «Южный» потоки

16:36. 23 мая 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Вопреки ожиданиям Дональда Трампа, подсадить Европу на американскую газовую иглу не удалось. Как известно, на прошлой неделе произошел «газовый раскол» между ЕС и США.

Дело в том, что политика американского президента с его постоянными санкционными угрозами вызывают большие сомнения у некоторых европейских лидеров. Напомним, Трамп поставил Германию перед выбором: либо страна отказывается от проекта «Северный поток-2», либо Вашингтон вводит пошлины на сталь и алюминий.

Разумеется, властям ФРГ такой ультиматум не пришелся по душе, в этой связи в явочном порядке в Москву отправилась канцлер Германии Ангела Меркель. На встрече с Владимиром Путиным политики обсудили непосредственно возобновление «Северного потока-2».

Очевидно, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США просто не выгодны европейским потребителям. Об этом заявил и Владимир Владимирович после переговоров с Меркель:

«Дональд – он не просто президент США сегодня, он еще и крепкий, хороший предприниматель. Поэтому я думаю, что он продвигает еще интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажи американского СПГ на европейском рынке. Возможны ли такие продажи? Возможны, но это дорого. Это примерно на 25–30% дороже, чем российский трубный газ в Европе…», - сказал российский лидер.

Как отметил президент, позиция США касательно «голубого топлива» «демонстрирует редкий случай преемственности администраций Трампа и Обамы».

Также выгодное сотрудничество с Москвой признают и европейские политики, которые считают, что блокировка «Северного потока -2» не поможет США продавать больше газа в Европу, потому что он стоит дороже трубопроводного газа из России.

Примечательно, что инициативу Берлина подхватил и президент Болгарии Румен Радев, некогда отказавшийся от собственного проекта газопровода. Теперь лидер республики выступает за реализацию «Южного потока» совместно с Россией.

Необходимо сказать о том, что на сегодняшний день доля американского СПГ на рынках стран ЕС, экспортеров российского газа, составляет всего 3%. А учитывая заинтересованность Германии и Болгарии во взаимовыгодном сотрудничестве с Кремлем, увеличить эту долю американским производителям СПГ не поможет даже истерия Трампа.

Таким образом, можно прийти к выводу, что европейцы постепенно начинают «приходить в сознание» и понимать, что газовое сотрудничество с Вашингтоном – настоящее рабство, в то время как Москва предлагает привлекательные условия сделки. Что тут говорить, если даже в США газовые трейдеры признают, что санкции в отношении «Северного потока-2» являются чистым блефом и элементом внутренней политической борьбы в Вашингтоне.

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Метки: газопровод "северный поток-2", Россия, Трамп
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