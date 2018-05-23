98% атомов человеческого тела, заменяются новыми ЕЖЕГОДНО. Ты рождаешься заново каждый год!

…Из биологии мы знаем, что процесс старения – это то, что в значительной степени управляется гормональной системой.

И отсюда следует вывод: чтобы замедлить ход биологических часов (или вообще остановить эти часы, отменив процессы старения) – надо договариваться с гормональной системой.

…И остается понять, как это сделать…

На самом деле, ничего сложного в этом нет – вот как бы ни парадоксально это звучало. И все же да, так и есть:

со своей гормональной системой можно договориться.

Особенно когда принимаешь вот эту исходную:

Ты - это не твое тело.



Ты - это твой разум,



состоящий из 2-х уровней: сознания и подсознания.

…Людям, которые прочно находятся в этой исходной позиции, не надо объяснять (и уж тем более не надо их убеждать), что в биологическом теле ничего не происходит само по себе.

Такие люди отлично знают, что тело – это исполнительский уровень, а исполняет тело те приказы и распоряжения, которые поступают с командного уровня - с уровня разума.

…Ну да, конечно, есть врожденная программа, заложенная в ДНК…

Но обрати внимание:

ведь в этой программе нет ничего , что заставляло бы стареть.

Болезни – да. Вероятность их возникновения в кодах ДНК есть. Да и то… это всего лишь потенциалы, а не сами болезни.

Реализоваться этим потенциалам или нет – тоже решает командный уровень: твой разум.

Именно поэтому на каждом шагу и проявляется вот этот феномен: одни люди болеют «наследственными» заболеваниями, а другие – нет.

И все потому, что никаких «наследственных» заболеваний – нет в природе. Вопрос наследственности заболеваний – это до сих пор…нет, даже не теория, а всего лишь гипотеза.

И это уже совсем другой вопрос, что у этой гипотезы непростительно много адептов – тех людей, которым заморочили голову притянутыми за уши «доказательствами» - и они теперь огульно верят в это самое:

в «биологическую наследственность» заболеваний.

Да и не просто верят, а считают, что это аксиома.

А между тем – да вспомни! - сколько аксиом оказалось результатом добросовестного заблуждения! Во сколько «истин» верило человечество, а потом оказывалось, что истинами именовали всего лишь предположения…

…Ладно, будем считать, что это было лирическое вступление к предметному вопросу:

Как договориться со своей гормональной системой, чтобы замедлились (или вовсе остановились) процессы старения?

Вот так:

необходимо научиться не поддаваться той единственной причине, которая и заставляет людей стареть.

И заметь:

это вовсе НЕ биологическая причина.

Повторю: в нашу биологию НЕ заложен механизм старения.

Мы сами создаем этот механизм – и создаем на ментальном уровне.

Ну да, так и есть:

старение – это в буквальном смысле надуманное явление.

Но голубоглазым, безобидным – его назвать нельзя.

Ведь помнишь? Твое (и мое тоже) тело беспрекословно выполняет именно те команды, которые подаются с уровня разума.

И можешь посмотреть, КАК перестать передавать неправильные команды – те самые, которые и заставляют тело стареть.

Сейчас ты узнаешь, по какой единственной причине люди стареют и болеют.

Эта причина установлена очень-очень давно, но знание о ней было утрачено.

Но когда обратились к Ведам (древние индийские тексты) и расшифровали послание в отношении старения людей, то это настолько взорвало мозг ученым, что наука признала это серьезным открытием.

Итак, вот она, эта единственная причина старения:

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люди стареют и болеют только потому, что видят, как это делают другие.

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Понимаешь?

ЕДИНСТВЕННАЯ причина старения состоит в том, чтоего принято считать естественным этапом жизненного цикла.

А между тем, никогда не была секретной вот эта информация, что в организме человека постоянно работает механизм регенерации, и он обеспечивает вот что:

> Кожа – полностью обновляется за 5-8 дней;



> Желудок – полностью обновляется за 7-10 дней;



> Печень – полностью обновляется 40-45 дней;



> Скелет – полностью обновляется за 90-100 дней;

98% атомов человеческого тела, заменяются новыми ЕЖЕГОДНО.

Ты рождаешься заново каждый год!

А еще, пожалуйста, прими во внимание это:

история медицины не знает ни одной естественной смерти человеческого организма от старости - т.е. смерти оттого, что клетки перестали делиться. Клетки бесконечно рождаются, а значит, они беспрерывно молоды, ибо все, что рождается, рождается молодым - просто по определению.

Исследования, предпринятые биологами, психологами, физиками, медиками, химиками... (да почти все существующие науки вовлечены в процесс разгадки человеческого потенциала) убедительно доказали, что существует 2 уровня программы жизни:

автоматический



и управляемый

Управляемый уровень доступен только тем биологическим организмам, которые наделены сознанием.

…Конечно, пока наука не может утверждать с неопровержимой убежденностью, что сознанием наделен только человек (смущают, к примеру, акулы, киты и дельфины), однако в том, что человеку доступен разговор с собственными клетками - в этом сомнений нет никаких.

И что такой разговор (он происходит при посредничестве подсознания) приведет к произвольному управлению собственной биологией – тоже абсолютно ясно.

Именно это я тебе и предлагаю: начать такой разговор.

Это и станет основой твоего сознательного управления собственной биологией.

Источник: рассылка Марты Николаевой-Гариной.

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Источник: cont.ws