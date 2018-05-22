Хазин: кошельки либералов России могут начать трясти очень скоро… Скоро ли?

Известный российский экономист и публицист Михаил Хазин рассказал на своем личном сайте в Сети, что ожидает либералов России в ближайшие годы.

Эксперт пишет, что либералы 25 лет обладали серьезным преимуществом – они контролировали процесс перераспределения собственности в РФ. Однако в последние годы либералы ослабили контроль и были вынуждены поделиться своим правом. Но самым знаковым событием стало формирование нового правительства в России, так как политические лидеры либерального звена не смогли пройти в руководящие органы.

Конечно, не все покинули свои посты. Остался Приходько и другие политики. Однако круг принимаемых ими решений резко сузился. В итоге получается, что вся система перераспределения собственности, которую либералы создавали в течение долгих лет, «повисла в воздухе». По мнению Хазина в истории России произошло очень важное событие, которое можно встретить редко: очень влиятельная группировка за короткий срок утратила существенную часть своего влияния и возможностей. Теперь интересны последствия.

Михаил Хазин уверен, что другие российские властные группировки, обиженные либералами, начнут «пробивать на прочность» активы, которые раньше контролировало либеральное крыло. Те, кто недавно утратил активы или еще находится под прессом рейдерских захватов могут попытаться обратиться к представителям иных группировок для заключения сделок. И значительное количество таких предложений будет воспринято достаточно позитивно.

Экономист предположил, что в ближайшее время по либеральной команде будет нанесен удар. Могут намеренно сформировать «грязное дело» в духе либералов, тщательно его расследовать и продемонстрировать широкой общественности. Например, таковым может быть дело по попыткам рейдерского захвата компании «Тольяттиазот». Главный владелец предприятия на данный момент находится за пределами страны, так как против него возбуждены уголовные дела. Если будет доказано злоупотребление со стороны либеральной команды, то возникнет целый вал подобных дел. И тогда кошельки либералов начнут трясти очень скоро и очень сильно. Группировка начнет терять деньги, активы и влияние....

Конечно Хазину виднее, но мне кажется, что пока они правят бал во всю и конца этому не видно. Вон заговорили о пенсионной реформе, вот только основной посыл -есть повышение пенсионного возраста и всё...

Источник: politexpert.net