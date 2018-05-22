Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 мая 2018

Обнаружение натовского оружия на складах боевиков в сирийской провинции Хомс в очередной раз свидетельствует о поддержке террористов со стороны США и их союзников, заявил журналистам бывший главнокомандующий ВКС, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Ранее представитель российского Центра по примирению враждующих сторон сообщил журналистам, что представители центра совместно с правительственными силами Сирии находят склады с вооружением, произведенным в государствах НАТО, и подпольные цеха по созданию взрывчатых устройств в освобожденных от боевиков незаконных вооруженных формирований восточных районах провинции Хомс.

«Обнаружение натовского оружия на складах боевиков в Сирии в очередной раз подтверждает истинные намерения проамериканской „антитеррористической” коалиции. Уже много было свидетельств пособничества террористам со стороны США и их союзников», — сказал Бондарев.

По словам сенатора, в разгар войны с террористической группировкой ИГИЛ* на объектах, занимаемых боевиками и приспособленных ими для хранения боеприпасов, неоднократно обнаруживалось оружие американского, британского, израильского производства.

Он отметил, что российская аэрофотосъемка фиксировала, как «американцы прикрывали отступавших из Абу-Кемаля джихадистов, а те в свою очередь пропускали целые колонны американского спецназа через подконтрольные им на тот момент территории».

Бондарев добавил, что было много случаев прямого материально-технического снабжения боевиков со стороны США, российская сторона «засекала американские самолеты, которые сбрасывали игиловцам снаряды и амуницию».

«Поэтому тот факт, что сегодня на наблюдательном пункте, занимаемом членами группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» (или „Джебхат ан-Нусра”, запрещена в РФ), найдены противотанковые ракетные комплексы ВС США, неудивителен.

Именно потому, что США и их союзники ведут свою якобы „борьбу” с террористами таким способом, на самом деле поддерживая и снабжая их, — поэтому терроризм в Сирии еще не разгромлен», — заявил глава комитета.

Вместе с тем, подчеркнул Бондарев, сегодняшние данные о ликвидации последнего оплота ИГИЛ в Дамаске внушают оптимизм.

«Сирийские войска при поддержке наших военнослужащих постепенно уверенно зачищают территорию САР от радикальных исламистов, ликвидируя одну группировку за другой. И когда-то мы доведем это дело до полной и безоговорочной победы над террористами», — сказал сенатор.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.