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Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 мая 2018

12:25. 22 мая 2018 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал:

Российские ПВО перехватили и уничтожили снаряды, нацеленные на авиабазу Хмеймим

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“Освободители”



Террористы-смертники из Саудовской Аравии и поддерживаемых ей ваххабитский движенией, который взорвали себя на территории Сирии, чтобы "освободить ее от тирании Асада".
Как шутят по этому поводу сирийцы, пока подобные "освободители" 7 лет пытались "освобождать Сирию" взрывая себя среди военных или гражданских, у них самих страна живет под тиранией семейки короля Салмана, которая является одним из главных спонсоров подобной деятельности.

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Экс-главком ВКС рассказал, почему до сих пор не разгромлены террористы в Сирии

Экс-главком ВКС рассказал, почему до сих пор не разгромлены террористы в Сирии | Русская весна

Обнаружение натовского оружия на складах боевиков в сирийской провинции Хомс в очередной раз свидетельствует о поддержке террористов со стороны США и их союзников, заявил журналистам бывший главнокомандующий ВКС, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Ранее представитель российского Центра по примирению враждующих сторон сообщил журналистам, что представители центра совместно с правительственными силами Сирии находят склады с вооружением, произведенным в государствах НАТО, и подпольные цеха по созданию взрывчатых устройств в освобожденных от боевиков незаконных вооруженных формирований восточных районах провинции Хомс.

«Обнаружение натовского оружия на складах боевиков в Сирии в очередной раз подтверждает истинные намерения проамериканской „антитеррористической” коалиции. Уже много было свидетельств пособничества террористам со стороны США и их союзников», — сказал Бондарев. 

По словам сенатора, в разгар войны с террористической группировкой ИГИЛ* на объектах, занимаемых боевиками и приспособленных ими для хранения боеприпасов, неоднократно обнаруживалось оружие американского, британского, израильского производства.

Он отметил, что российская аэрофотосъемка фиксировала, как «американцы прикрывали отступавших из Абу-Кемаля джихадистов, а те в свою очередь пропускали целые колонны американского спецназа через подконтрольные им на тот момент территории».

Бондарев добавил, что было много случаев прямого материально-технического снабжения боевиков со стороны США, российская сторона «засекала американские самолеты, которые сбрасывали игиловцам снаряды и амуницию».

«Поэтому тот факт, что сегодня на наблюдательном пункте, занимаемом членами группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» (или „Джебхат ан-Нусра”, запрещена в РФ), найдены противотанковые ракетные комплексы ВС США, неудивителен.

Именно потому, что США и их союзники ведут свою якобы „борьбу” с террористами таким способом, на самом деле поддерживая и снабжая их, — поэтому терроризм в Сирии еще не разгромлен», — заявил глава комитета.

Вместе с тем, подчеркнул Бондарев, сегодняшние данные о ликвидации последнего оплота ИГИЛ в Дамаске внушают оптимизм.

«Сирийские войска при поддержке наших военнослужащих постепенно уверенно зачищают территорию САР от радикальных исламистов, ликвидируя одну группировку за другой. И когда-то мы доведем это дело до полной и безоговорочной победы над террористами», — сказал сенатор.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

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Апокалипсис в Дамаске: жуткие кадры из анклава ИГИЛ — лагеря Ярмука (+ФОТО, ВИДЕО)

Новость обновляется
Апокалипсис в Дамаске: жуткие кадры из анклава ИГИЛ — лагеря Ярмука (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

21 мая, в понедельник, Сирийская армия водрузила государственный флаг на высочайшей точке района Мухайам-эль-Ярмук, освобождённого от последних террористов, таким образом, все окрестности Дамаска были очищены от джихадистов.

Военкор «Русской Весны» запечатлел страшные руины южного пригорода Дамаска и вступление в них солдат Вооружённых сил САР.

Впервые за 7 лет один из самых опасных районов юга Дамаска — Ярмук, расположенный в 8 км от центра столицы, вернулся под контроль правительственных войск. С начала арабской весны бывший лагерь палестинских беженцев был оккупирован террористами ИГИЛ* и «Джебхат-ан-Нусры»*, а также бандами «Джейш-аль-Ислам», СCА и другими исламистскими группировками. Изолировавшись от внешнего мира, вытеснив силы правопорядка и городскую администрацию, боевики организовали глубоко эшелонированную оборону, создав здесь свои жестокие порядки, не впуская и не выпуская из кварталов мирное население.

В жестоких боях были убиты многие сотни террористов, многие из них уничтожены губительным огнём российской военной авиации.

Ярмук и прилегающие районы производят жуткое впечатление, они превращены в страшные руины, где банды много лет воевали между собой и против Сирийской армии.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

Апокалипсис в Дамаске: жуткие кадры из анклава ИГИЛ — лагеря Ярмука (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Апокалипсис в Дамаске: жуткие кадры из анклава ИГИЛ — лагеря Ярмука (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Апокалипсис в Дамаске: жуткие кадры из анклава ИГИЛ — лагеря Ярмука (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Апокалипсис в Дамаске: жуткие кадры из анклава ИГИЛ — лагеря Ярмука (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Апокалипсис в Дамаске: жуткие кадры из анклава ИГИЛ — лагеря Ярмука (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Апокалипсис в Дамаске: жуткие кадры из анклава ИГИЛ — лагеря Ярмука (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Апокалипсис в Дамаске: жуткие кадры из анклава ИГИЛ — лагеря Ярмука (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Апокалипсис в Дамаске: жуткие кадры из анклава ИГИЛ — лагеря Ярмука (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Апокалипсис в Дамаске: жуткие кадры из анклава ИГИЛ — лагеря Ярмука (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Апокалипсис в Дамаске: жуткие кадры из анклава ИГИЛ — лагеря Ярмука (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Апокалипсис в Дамаске: жуткие кадры из анклава ИГИЛ — лагеря Ярмука (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Апокалипсис в Дамаске: жуткие кадры из анклава ИГИЛ — лагеря Ярмука (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Апокалипсис в Дамаске: жуткие кадры из анклава ИГИЛ — лагеря Ярмука (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Апокалипсис в Дамаске: жуткие кадры из анклава ИГИЛ — лагеря Ярмука (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Апокалипсис в Дамаске: жуткие кадры из анклава ИГИЛ — лагеря Ярмука (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Апокалипсис в Дамаске: жуткие кадры из анклава ИГИЛ — лагеря Ярмука (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Апокалипсис в Дамаске: жуткие кадры из анклава ИГИЛ — лагеря Ярмука (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Апокалипсис в Дамаске: жуткие кадры из анклава ИГИЛ — лагеря Ярмука (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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