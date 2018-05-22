Подлоги по ГУЛАГу и Катыни — предтеча сегодняшней лжи о Скрипалях и сирийской Думе

Была проблема Катыни, но почему-то Россия никак не хочет сказать о тех явных фальсификациях, которые есть в документах по Катыни . Например, никто не задумывается, почему на выписке т.н. решения политбюро от 5 марта 1940 года, где говорится о расстреле польских офицеров, стоит печать ЦК КПСС .

В стране в определенном размере в известный период был репрессии. Только масштаб их внутренними и внешними противниками страны был изначально гипертрофирован и преувеличен в 50-кратно увеличенном размере. И приписывают до сих пор. Страна проглотила это 50-кратное увеличение.

Почему сегодня возникают фейки — о сирийской Думе, о Солсбери. Это, среди прочего, связано с тем, что элита России методично, шаг за шагом, несколько десятилетий принимает фейковость всех прежних обвинений, направленных против ее памяти и ее истории.



От этого уходят, как от многих других вопросов — например, в этом польским списке перечисляются люди, которые были арестованы за дело — это спецслужбисты, диверсанты, полицаи, тюремщики

Официальные структуры России сами выдвигают против нее обвинения, хотя эти обвинения – прямое заискивание перед Польшей. Стремление получить вознаграждение за свое сознательное унижение: «Посмотрите, какие мы стали хорошие и послушные. Мы признали свою вину перед Вами, мы каемся – и просим, чтобы Вы чем-нибудь нас за это вознаградили, пожалуйста, похвалите нас».

Потому что сторона, которая заискивает, выпрашивая барскую милость в ответ на собственное самоунижение и уступки в вопросах, в которых нет никаких оснований идти на уступки, с одной стороны, занимает роль холопа при этом барине, а с другой – соответственно, не может рассматриваться как равноправный партнер.

В мировой политике, как и в любой сфере серьезных отношений, уважают в первую очередь тех, кто сам обладает уважением к себе. Того, кто добивается чего-либо, в том числе и уважения, односторонними уступками – рассматривают как не достойного уважения. И заслуживающего только одного – жесткости и наращивания своих требований по отношению к нему.

Это – аксиомы. Российская власть их не понимает – у нее впереди большие проблемы.

Были Скрипали или не были, мы не знаем, но свалили на нас, мы оправдываемся. В Думе вообще ничего не было, опять мы оправдываемся и сами наваливаем это на себя.

А нормальный здоровый человек, когда к нему придёт кто-то и скажет, что твой отец был садистом, а мать — проституткой, и вот тебе документы об этом, не хватает документы и не бежит показывать их всем с криками: «Вы знаете, что я узнал!», а ломает челюсть тому, кто это принёс, а документы рвёт. Потому что это его отношение с его предками.

И при этом представители истеблишмента не перестают применять к прошлому страны уничижительную кличку обвинения в тоталитаризме.

Когда мы начинаем применительно к нашему прежнему политическому режиму применять терминал «тоталитаризм», мы сами себя приравниваем к германскому фашизму. Хотя мы абсолютно забываем, что этот термин с научной точки зрения не определён и не обоснован. Его кто хочет, так и употребляет, включая классиков. У Ханы Арендт одно, у Бжезинского ровно другое. А звучит так — «ужас-ужас». И как итог, стране говорят: «Кайтесь-кайтесь-кайтесь»…

Начало 90-х гг. – это как раз то время, когда только что горбачевским руководством было объявлено об ответственности советского руководства 40-х гг. за Катынь. Объявлено было – а отношения отнюдь не улучшились. И двадцать лет остаются в той или иной степени напряженными.

Польша отнюдь не уменьшила своих претензий. Никаких «изменений в общественном сознании и никакого нового взгляда на Россию» в Польше не появилось. Наоборот, именно после «признания» отношения и стали ухудшаться, потому что более сорока лет до этого «признания» они как раз были и союзническими, и партнерскими, и дружескими.

Польша сочла для себя выгодным эскалацию напряженности с Россией и потому, что Россия проявила свое стремление к заискиванию, и потому, что нагнетания антироссийской истерии выгодно ряду групп во внутриполитической жизни Польши, и потому, что антироссийская политика есть политический товар, которым руководство Польши торгует во взаимоотношениях с западными партнерами.

Те в Польше, кто не хочет дружить с Россией, будут враждовать с ней. Хотя бы Россия признала свою вину перед ней за все возможное – вплоть до вины за изгнание поляков из Кремля в 1612 году.

Те в Польше, кто хотел бы дружить с Россией, будут дружить с ней и без всяких «признаний» — только при наличии этих признаний им дружить будет сложнее. Потому что их противники внутри Польши будут постоянно винить их за эту дружбу, уже ссылаясь на подобные «признания», и представлять их в качестве национальных предателей. Намеренных дружить с «губителем лучших польских граждан».

То есть политически и прагматически, а избранная российским руководством линия нелепа и может свидетельствовать либо о патологической тяге к самоунижению, комплексе неполноценности – а ряд проявлений последнего увидеть в его поведении несложно, — либо о его полной профнепригодности и некомпетентности.

И тем более она, скажем так, экстравагантна в ситуации, когда оказались обнародованы документы НАТО о планировании оккупации польскими войсками территории современной Прибалтики и значительной части современной России.

Не говоря о том, что никто из сторонников версии катынских событий так и не смог внятно объяснить, почему оказалось, что люди, чьи тела были найдены под Катынью, были расстреляны из немецкого оружия, что в них нашли немецкие пули, что их руки были связаны немецким шпагатом, что Геббельс в своем дневнике в панике записал, что найденные немецкие пули полностью уничтожают его версию – даже оставляя все это, как и многое другое в стороне, никуда не деться от того, что документы, на которые принято сегодня ссылаться и которые в прошлое десятилетие были опубликованы Росархивом, многократно проанализированы. Многократно поставлены под сомнение.

И никто этих сомнений не опроверг. Чтобы повторить все приведенные доводы и разоблачения этих материалов, не хватит и томов.

Ниже приводится перечень этих документов с выводящими на них ссылками – и рядом наиболее яркие (есть и другие) признаки фальсификации по каждому из них.

«По решению Президента Российской Федерации Д.А. Медведева размещены электронные образы подлинников(?) архивных документов по «проблеме Катыни» из «пакета N 1″»

1. Докладная записка наркома внутренних дел СССР Л.П. Берии И.В. Сталину с предложением поручить НКВД СССР рассмотреть в особом порядке дела на польских граждан, содержащихся в лагерях для военнопленных НКВД СССР и тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии

Март 1940 г. Заявлен как подлинник. РГАСПИ. Ф.17. Оп.166. Д.621. Л.130-133.

Справка по документу:

Напечатана на разных машинках и на резко отличающихся по цвету листах. Причем так, что лист с подписью Берия, в котором нет практически никаких упоминаний о существе дела, напечатан на одной машинке, остальные – на другой, и это уже доказано экспертизой.

В документе говорится о содержащихся в лагерях для военнопленных и тюрьмах Украины и Белоруссии 33 тысячах заключенных, 97% которых поляки, из которых в общей сложности – 12 тысяч представителей польских спецслужб, разведчиков и диверсантов и еще 5345 представителей организаций, ведших вооруженную борьбу против СССР.

Вносится предложение рассмотреть их дела в особом порядке с допустимостью применения расстрела. Для рассмотрения дел и вынесения окончательного решения – создать тройку уполномоченных лиц.

2. Выписка из протокола № 13 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) «Вопрос НКВД СССР» (пункт 144)

5 марта 1940 г. Заявлен как подлинник. РГАСПИ. Ф.17. Оп.166. Д.621. Л.134

Справка по документу:

Судя по тексту, решением Политбюро предложено НКВД рассмотреть дела в соответствующем порядке и для рассмотрения дел и решения по ним создать тройку в составе Меркулов, Кабулов, Баштаков.

Выписка якобы адресована Берии, должна была быть возвращена в особый отдел ЦК в 24 часа.

Использован бланк 30-х гг. Нет ни подписи Сталина как председательствующего, ни подписи Берии как ознакомившегося перед возвратом документа.

Вместо подписи внизу напечатано «Секретарь ЦК». Подписи нет, печати нет, заверения подлинности выписки кем-либо – нет.

На оборотной стороне одним и тем же почерком указано, что один экземпляр был направлен Берии 4 декабря 1941 года (через полтора года после мнимого расстрела поляков), второй – 27 февраля 1959 года Шелепину.

3. Выписка из протокола № 13 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) «Вопрос НКВД СССР» (пункт 144)

5 марта 1940 г. Экземпляр, направленный председателю КГБ при СМ СССР А.Н.Шелепину 27 февраля 1959 г. Заявлен как подлинник. РГАСПИ. Ф.17. Оп.166. Д.621. Л.135.

Справка по документу:

Текстуально такая же выписка от 5 марта 1940 г., но со значительно более четким и жирным текстом. Надпись «Берии» — удалена, вместо нее напечатано «Шелепину». После слов «Секретарь ЦК» на другой машинке впечатано «И.Сталин». Ни его подписи, ни подписи заверяющего нет.

Стоит печать «Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза» (документ датируется 1940-м годом).

Подлежит также возврату в особую часть ЦК в 24 часа. Росписи Шелепина об ознакомлении – нет.

4. Листы № 9 и 10, изъятые из протокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 13 «Особая папка» за 17 февраля – 17 марта 1940 г.

Заявлен как подлинник. РГАСПИ. Ф.17. Оп.166. Д.621. Л.136-137.

Справка по документу:

Два незаверенные листа неизвестного происхождения. Первый содержит нечто вроде пунктов повестки дня и решений по ним сначала за номерами 135-136, затем, на том же листе без разрыва, начинаются вопросы от 5 марта 1940 года, вопрос за номером 144, воспроизводящий текст из предыдущих выписок.

На втором листе – его окончание, вопрос 145, следом – за датой 11 марта 1940 без разрыва — вопрос за номером 186.

Содержание пресловутого 145 вопроса – перечеркнуто.

Подписи и заверения подлинности документа отсутствуют.

5. Записка председателя КГБ при СМ СССР А.Н. Шелепина Н.С. Хрущеву о ликвидации всех учетных дел на польских граждан, расстрелянных в 1940 г. с приложением проекта постановления Президиума ЦК КПСС

3 марта 1959 г. Рукопись. РГАСПИ. Ф.17. Оп.166. Д.621. Л.138-139.

Справка по документу:

Написаны без использования служебных бланков на простых листах бумаги от руки с орфографическими ошибками. Почерк – расходящийся с почерком, которым исполнена подпись и число (они имеют и иной цвет чернил).

Утверждается, что по решению особой тройки НКВД в 1940 году были расстреляны 21 857 офицеров, жандармов, полицейских, осадников и помещиков буржуазной Польши. Из них в Катынском лесу – 4421 человек. Предлагается уничтожить дела расстрелянных как утратившие свое значении.

Утверждается, что расстрел был произведен на основании Постановления ЦК КПСС от 5 марта 1940 года. (Название КПСС появилось в 1952 году, ни Шелепин, ни его сотрудники этого не знать не могли, сотрудники не могли написать такой документ, Шелепин его бы не подписал просто по соображениям правил документоведения).

6. Папка-двулистка и справка сотрудника I сектора Общего отдела ЦК КПСС В.Е. Галкина об ознакомлении руководителей ЦК КПСС с документами пакета № 1

Заявлен как подлинник. РГАСПИ. Ф.17. Оп.166. Д.621. Л.128-129.

Справка по документу:

Некие документы в заклеенной папке в неизвестный момент получены от Черненко и доложены Андропову 15 апреля 1981 года, тогда же получены от него.

Также некая заклеенная папка получена от В.И.Болдина вместе с пустым вскрытым конвертом и сдана в VI сектор в апреле 1989 года. О каких документах идет речь – не указывается и неизвестно.

7. Пакет № 1 с перечнем вложенных документов. На пакете имеются грифы «Сов.секретно», «Особая папка» и запись «Архив VI сектора О.о. ЦК КПСС. Без разрешения Руководителя Аппарата Президента СССР пакет не вскрывать. 24 декабря 1991 г.»

Заявлен как подлинник. РГАСПИ. Ф.17. Оп.166. Д.621. Л.140.

Справка по документу:

В перечне указанно: записка Берии от неизвестного числа марта 1940, записка Шелепина от 3 марта 1959 — упоминания о содержании записок отсутствуют.

А также «Постановление ЦК КПСС от 5 марта 1940 года».

Обращает на себя внимание обозначенная дата составления перечня и надписи на пакете – 24 декабря 1991 года и запись – «Без разрешения Руководителя Аппарата Президента СССР пакет не вскрывать» — канун отставки Горбачева.

Таким образом, документы, на которые ссылается Медведев, действительно доступны и делятся на две группы: те, подлинность которых изначально вызывает сомнение, и те, в которых вообще ничего не говорится о существе дела.

Причем в данном случае перечислены лишь самые очевидные признаки фальсификации. Как уже говорилось, специалисты насчитывают их до полусотни.

Кроме того, имеются зафиксированные показания живого свидетеля, входившего в специальную группу, созданную руководством России в начале 1990-х гг., по этим показаниям занимавшуюся целенаправленной фальсификацией архивных документов и имевшую в своем распоряжении все соответствующие бланки и печати.

Также существует информация о том, что члены созданной для выяснения этих обстоятельств и работавшей все 1990-е годы группы прокуратуры РФ одновременно с расследованием получали гранты и иные виды материального поощрения с польской стороны.

При наличии таких материалов и высказанных сомнений, причем высказанных и в обращении к нынешнему руководству России, естественной реакцией должно было бы быть назначение расследования по данному вопросу.

Его не было. Но дело даже не в этом.



Дело в том, что, признавая недоказанные обвинения прошлого и признавая себя плохими в прошлом в нелепом мазохистском стремлении получить поощрение в настоящем и в стремлении добиться признания себя хорошими сегодня, истэблишмент России добивается только одного – постановки на конвейер сфальсифицированных обвинений против России и пролонгации этих постоянно воспроизводимых обвинений на будущее.



С. Черняховский

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