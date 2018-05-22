Новые дворяне России

Надеждам россиян, ожидавшим от нового состава правительства прорыва, развития страны сбыться, судя по всему, не суждено. Но еще хуже то, что некоторые назначения подтверждают самые грустные догадки — власть и деньги в стране передаются внутри корпорации высших чиновников от отцов к детям, как-будто у нас сословное общество.

Красноречивым примером такого положения вещей стало назначение министром сельского хозяйства Дмитрия Патрушева , сына главы Совбеза РФ Николая Патрушева . Едкие комментарии в сети по этому поводу больно читать. «Социальные лифты в России: если твой папа — друг Путина , то быть тебе министром. Даже если ты ничего не знаешь и не умеешь», — пишет один.

«Отличные новости из феодальной России. Министром сельского хозяйства будет Дмитрий Патрушев. Он ни дня не работал на селе, зато он сын секретаря Совбеза Николая Патрушева. Крестьян начали передавать по наследству первыми», — добавляет другой.

Сам новоиспеченый министр преисполнен серьезности. Первым делом он пообещал обеспечить России продовольственную безопасность. Услышать такое от сына главы Совбеза вполне логично. Кроме того, Патрушев-младший намерен повысить экономическую эффективность в сельском хозяйстве, нарастить экспорт продукции и развить аграрную науку.

Правда, речь идет отнюдь не о депрессивной отрасли, которую надо спасать. Еще в 2016 году, после ответного продэмбарго, объем экспорта сельхозпродукции превысил поступления от продажи за рубеж российского оружия. Складывается впечатление, что перспективный сегмент экономики решили поставить под дополнительный контроль.

Патрушев-младший к сельскому хозяйству отношения никакого не имеет. Пост председателя правления государственного Россельхозбанка, который он занимал восемь последних лет, — это не столько про аграрный сектор, сколько про бюджетные деньги.

Послужной список Дмитрия Патрушева буквально вопиет о том, что он «государев человек». Закончил Государственный университет управления, Дипломатическую академию МИД и Академию ФСБ. Помимо Россельхозбанка занимал высокие посты в государственном ВТБ и «Газпроме». О том, что Патрушев-младший стал акционером газовой монополии, «Форбс» сообщал отдельной новостью.

Его родной брат — Алексей Патрушев , судя по открытым источникам, тоже подает надежды. Закончил Академию ФСБ, трудился в промышленном отделе спецслужбы, стал советником главы «Роснефти» Игоря Сечина , председателем совета директоров «ЦентрКаспнефтегаза» — совместного предприятия «Газпрома» и «Лукойла», членом правления ПАО «Газпром нефть».

«Экс-глава ФСБ не раз упоминал, что считает себя и своих сослуживцев „новыми дворянами“, — пишет журналист Сергей Ежов в своем расследовании, посвященном Дмитрию Патрушеву. — И это не только голые слова: в подтверждение у него и бумажка есть. В 2007 году глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна даровала ему дворянский титул». Привилегированный статус распространяется и на детей Патрушева, утверждает издание «Собеседник». К сожалению, дело не в формальном статусе, а в том, что многие высшие госслужащие, кажется, готовы передавать власть и собственность по наследству. Возможно, их дети действительно неплохие профессионалы, однако для социально-политического здоровья вряд ли такие назначения по родству сыграют положительную роль. Особенно, когда таких детей становится все больше.

«Новые дворяне» приватизируют государство

Братья Патрушевы, увы, не единственный пример. Немалого шума в свое время наделало назначение сына экс-главы администрации президента Сергея Иванова главой государственной алмазодобывающей компании «АЛРОСА». Он приехал в Якутию после работы в «Газпроме», «СОГАЗе» и Сбербанке. О том, к чему приводят подобные назначения, «СП» писала после аварии на руднике «Мир», принадлежащем «АЛРОСЕ».

Среди других талантливых детей высших госслужащих называют гендиректора АО «Российский экспортный центр» Петра Фрадкова, члена правления ВТБ Дениса Бортникова, вице-президента «Ростелекома» Владимира Кириенко, президента ПАО «Объединенная авиастороительная корпорация» Алексея Рогозина и др. Об их карьерах писал РБК. Как видим, все они предпочитают стоять у руля высокодоходных корпораций, чаще всего связанных с государственными деньгами.

И все это происходит в далеко не самой богатой стране, где 20 млн человек имеют доходы ниже прожиточного минимума и население продолжает беднеть. А если вспомнить в каких роскошных домах живут многие госслужащие, на каких частных самолетах и яхтах перемещаются порой члены правительства, на какие пенсии претендуют и как стремятся поднять пенсионный возраст для всех остальных, подобные преференции детям госчиновников выглядят просто аморально.

По мнению главного редактора портала ФОРУМ. мск Анатолия Баранова , сравнения со своими предшественниками советского периода нынешние руководители просто не выдерживают.

— В действующей армии, по примеру сословного общества в империи Романовых, детей элиты не наблюдается. Даже генеральские сыновья все больше по коммерческой части… А возможность защищать этот сословный порядок предоставлена детям «простых» граждан. С соответствующим содержанием и условиями существования. Это у Сталина один сын погиб на войне, а другой всю ту войну прошел «от звонка о звонка».

Очевидно, ни к чему хорошему все это привести не может, а недовольство властью, от которой ждали перемен к лучшему, продолжит расти.

Источник: pdsnpsr.ru