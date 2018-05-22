Нам неинтересно становиться частью военного блока

Источник: iz.ru

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал «Известиям» о планах сотрудничества страны с ЕАЭС и Западом.



Молдавия после получения статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) должна стать мостом между Востоком и Западом, заявил президент страны Игорь Додон. В интервью «Известиям» он рассказал о стратегии дальнейшей интеграции республики на евразийском пространстве и объяснил, зачем НАТО продолжает наращивать свое присутствие в Молдавии, а также сообщил о планах закрыть офис альянса в Кишиневе после парламентских выборов и оценил состояние приднестровского урегулирования. Кроме того, молдавский лидер заявил, что обязательно посетит ЧМ-2018 по футболу по приглашению президента РФ Владимира Путина.

— Молдавия оказалась первой страной, получившей статус наблюдателя при ЕАЭС. Какие следующие шаги вы собираетесь предпринять на евразийском направлении?

— В апреле прошлого года мы подписали с ЕАЭС меморандум о сотрудничестве. Это стало первым шагом на этом пути. За этот период уже удалось провести два заседания рабочих групп по разным вопросам агропромышленного комплекса и не только. Нас, конечно, очень интересует дальнейшее сотрудничество с этим новым, очень интересным экономическим проектом на просторах СНГ. Я думаю, что в этом году мы проведем ещё несколько крупных совместных мероприятий. Главная задача — побольше узнать о механизмах функционирования ЕАЭС, чтобы наши товары могли легче попадать на рынки этих стран. В перспективе нас интересуют три вопроса: торговля, энергоресурсы и миграционная политика. Последнее — из-за того, что существенное число молдавских граждан работают в странах ЕАЭС.

— То есть пока планов стать полноправным членом союза нет?

— Этот вопрос пока не стоит, поскольку на данном этапе, учитывая соглашения, которые подписаны у Молдовы с Европейским союзом, это невозможно. Об этом нужно говорить честно и открыто. Вместе с тем я уверен, что статус наблюдателя при ЕАЭС станет очень большим стимулом в том числе и для европейских инвесторов прийти в Молдову. Потому что страна в данных условиях должна сыграть роль моста между Европой и ЕАЭС. И то, что именно Молдова первой получила статус наблюдателя при союзе, крайне важно. Хотел бы еще раз поблагодарить лидеров стран союза, и в первую очередь Владимира Путина, которые поддержали наше намерение.

— На фоне успехов Молдавии на евразийском направлении часть политической элиты страны продолжает смотреть в сторону Запада и, в частности, НАТО. На днях был опубликован опрос, результаты которого показали: больше половины граждан Молдавии против дальнейшего углубления контактов с Североатлантическим альянсом. Не получается ли так, что Молдавии фактически навязывают взаимодействие с этим военным блоком?

— По поводу НАТО ещё раз хочу повторить: дискутируя на эту тему, всегда надо помнить, что Молдова — нейтральная страна. Нам неинтересно и мы не будем — а это мнение большинства граждан — становиться частью какого-либо военного блока. Это принципиальная позиция, которую поддерживают большинство молдаван. Открытие в Кишиневе офиса НАТО по информированию связано именно с этим. Они понимают, что народ Молдовы эту идею не поддерживает, и пытаются через свой офис поменять общественное мнение. Думаю, у них в краткосрочной перспективе ничего не получится. А в среднесрочной — напомню, я всегда выступал против офиса НАТО в Кишиневе. Есть большая вероятность, что после парламентских выборов в конце этого года офис альянса будет закрыт.

— В чем причина такой заинтересованности в Молдавии со стороны НАТО?

— Причина их активности в Молдове очевидна. Им нужно как можно ближе подобраться к границам Российской Федерации. Но я не могу допустить, чтобы наших граждан и нашу страну использовали как пушечное мясо в геополитических противостояниях. Поэтому мы как нейтральная страна должны дружить со всеми — и с Западом, и с Востоком. И ни в коем случае не должны играть на чьей-то стороне против кого-то. А значит, Молдова будет исходить из своих национальных интересов. Это моя принципиальная позиция, которая не менялась и не будет меняться.

— В конце мая в Риме пройдет заседание формата «5+2» по приднестровскому урегулированию. Встречу удалось организовать спустя полгода после последнего заседания, раньше перерывы между ними могли затягиваться на несколько лет. Можно ли сказать, что наметились позитивные изменения?

— То, что так быстро добились проведения нового заседания в формате «5+2», — очень положительный знак. Ведь на этой встрече в Риме обсудят вопрос с номерами приднестровских автомобилей (признание приднестровских номеров — один из главных вопросов повестки. – «Известия»). По этой проблеме наблюдается серьезный прогресс, были подписаны все протокольные решения рабочих групп. Буквально через несколько недель этот механизм начнет работать, что крайне важно для урегулирования.

— Между тем из Кишинева продолжают звучать призывы вывести российских миротворцев из Приднестровья через коридор по территории Украины. Зачем молдавские политики вновь и вновь выносят эту тему на повестку?

— На самом деле вопрос вывода российских миротворцев из Приднестровья поднимается в большей степени из-за интересов отдельных групп в связи с внутриполитическими раскладами в преддверии предстоящих парламентских выборов в стране. К этим заявлениям нужно относиться именно так. Реальных оснований для вывода российских миротворцев из региона я не вижу.

— Судя по всему, в российском правительстве может поменяться человек, курирующий отношения с Молдавией…

— Да, мы очень надеемся, что в ближайшее время будет определена кандидатура сопредседателя межправительственной комиссии. И думаю, уже на следующей неделе на полях Петербургского международного экономического форума, в котором я обязательно приму участие, у меня состоится встреча с сопредседателем межправкомиссии от России. Мы обсудим этапы выполнения тех двусторонних соглашений, которые ранее были подписаны. Ведь последнее заседание было в 2016 году. Прошло два года, поэтому необходимо как можно скорее эту работу возобновлять.

— Президент РФ Владимир Путин пригласил всех лидеров ЕАЭС посетить чемпионат мира по футболу – 2018. Приняли приглашение?

— Я обязательно буду на открытии чемпионата мира по футболу 14 июня, а также на закрытии турнира. Кроме того, я знаю, что много молдавских граждан уже приобрели билеты и приедут на чемпионат мира по футболу.

Алексей Забродин

Дмитрий Лару

Источник: nstarikov.ru