Главная » Вооруженные силы, История, Творчество

Как происходили подземные ядерные испытания

14:08. 22 мая 2018 Просмотров - 185 Нет комментариев Опубликовал:

Ядерное оружие может быть использовано в любой среде. 6 ноября 1971 года на одном из Алеутских островов США провели серию подземных ядерных взрывов: полным ходом шла подготовка сейсмического оружия.

5-мегатонный термоядерный заряд Cannikin заложили на глубину ста метров. Результаты взрыва получились более чем впечатляющие. Землетрясение силой почти в 7 баллов началось сразу же.

Грунт поднялся на пятиметровую высоту, береговая линия обрушилась по всему острову, то есть удар пришелся на площадь в 309 километров.

Проводились и другие, не менее яркие испытания, например подводный ядерный взрыв выглядит совершенно иначе.

25 июля 1946 года США реализовали первый подводный атомный взрыв. Устройство Baker мощностью в 23 килотонны поместили на глубину в 27 метров, чтобы посмотреть, как будет влиять ядерные взрывы на корабли. Испытания прошли настолько успешно, что следующее десятилетие Америка еще не раз проводила аналогичные эксперименты, но данные, особенно видеозаписи, были засекречены.

Сравнительно недавно физик Грег Сприггс из Ливерморской национальной лаборатории имени Эрнеста Лоуренса Министерства энергетики США, выложил в сеть архивную запись более позднего ядерного подводного взрыва, проведенного в рамках операции Hardtrack I 21 мая 1958 года на Тихоокеанском испытательном полигоне.

Среди прочих особенно выделяется подводный ядерный взрыв под маркировкой Umbrella. Для испытаний использовалась бомба Mk-7 мощностью в 8 килотонн. размещенная на сравнительно небольшой глубине.

В качестве мишеней использовались списанные корабли, в том числе и несколько японских крейсеров. Высота волн достигала 30 метров. Корабли-мишени были частично уничтожены, оставшиеся же получили радиоактивное заражение до 8000 рентген. Нейтрализовать его не удалось.

см. также: Рассекречены видео с испытаниями ядерного оружия в США

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как погибла Тартария? Часть 6
...(общее количество взрывов, включая подземные, более 2000). Из них...как это происходит в действительности, могут посмотреть подборку документальных съёмок с испытаний ядерного...стали использовать для испытания ядерного оружия только подземные взрывы, которые не...
Зачем Северной Корее Ядерное оружие
...происходивших тогда событий. В 1950 году начинается Корейская война. Что и как... корейцы устроили подземное ядерное испытание и тут же устроили испытание ракеты. На... войны; воспользовавшись потенциальной ядерной войной, как предлогом, резко девальвировали ...
Радиация в Астрахани
...Астраханью экспериментов – серии мощных подземных ядерных испытаний с последующим хранением газа в...«Вега»: – То, что там происходит – это долгоиграющая пластинка. Однако «Газпром...опасных последствий подземных ядерных взрывов ещё можно было хоть как-то ...
11 сентября: термоядерный снос Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке.
... точно так же как взрывается ядерный заряд во время типичных подземных ядерных испытаний. Поэтому его... десятков метров вокруг эпицентра ядерного взрыва. Это происходит потому, что рентгеновские лучи...
О превращении США в жертву «природных катастроф (окончание)
... разломов, через которые происходит утечка (либо свидетельствует ...купола Наполеонвилль расположен эпицентр подземного ядерного испытания или хранилище радиоактивных отходов... подземном ядерном взрыве практически неизбежно. Отсутствие на поверхности какой-...
Ядерные удары недавнего прошлого
...давайте посмотрим, как всё происходило в реальности. У нас испытания были сконцентрированы...около сотни атмосферных (не подземных) ядерных и термоядерных зарядов разной ... что максимальное количество атмосферных ядерных испытаний были проведены именно в ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>