Подробнее:https://eadaily.com/ru/news/2018/05/21/centrobank-armenii-oprovergaet-sluhi-o-vyvoze-iz-strany-10-mlrd

Центробанк Армении опровергает слухи о вывозе из страны $ 10 млрд
12:12. 22 мая 2018 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Глава Центрального банка Армении Артур Джавадян опроверг появившиеся ранее в некоторых СМИ сообщения о том, что в связи со сменой власти из страны были вывезены $ 10 млрд. Об этом руководитель Центробанка республики заявил в понедельник, 21 мая, в парламенте, представляя законодателям ежегодный отчёт о деятельности финансового регулятора.
«Относительно появившихся слухов об утечке из страны $ 10 млрд могу сказать, что ничего подобного нет», — отметил Джавадян.
На замечание о том, что директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян обещал сделать серьёзные разоблачения в сфере борьбы с коррупцией, раскрыть коррупционные цепочки и данные о 350 лицах, чьи паспорта использовались для создания крупного бизнеса, Джавадян заявил, что идёт следствие, и компетентные органы могут дать ответы на интересующие вопросы, а ЦБ этим не занимается.
«Что касается предоставляемой и передаваемой нами информации, часть её мы передаём, как вы знаете, некоторыми вопросами финансовой разведки мы занимаемся. Это больше касается финансирования терроризма и отмывания денег, по этой части мы сотрудничаем со всеми правоохранительными органами в Армении и за её пределами», — подчеркнул Джавадян.
Источник: pravosudija.net