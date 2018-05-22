Подробнее:https://eadaily.com/ru/news/2018/05/21/centrobank-armenii-oprovergaet-sluhi-o-vyvoze-iz-strany-10-mlrd

Глава Центрального банка Армении Артур Джавадян опроверг появившиеся ранее в некоторых СМИ сообщения о том, что в связи со сменой власти из страны были вывезены $ 10 млрд. Об этом руководитель Центробанка республики заявил в понедельник, 21 мая, в парламенте, представляя законодателям ежегодный отчёт о деятельности финансового регулятора.

«Относительно появившихся слухов об утечке из страны $ 10 млрд могу сказать, что ничего подобного нет», — отметил Джавадян.