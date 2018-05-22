22 июня 1941 года
19:13. 22 мая 2018 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Историк Арсен Мартиросян о причинах трагедии
Историк, полковник КГБ в отставке Арсен Беникович Мартиросян – о причинах трагедии, произошедшей при нападении фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г., специально для телеканала “Министерство идей”
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai