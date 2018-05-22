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22 июня 1941 года

19:13. 22 мая 2018 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал:

Историк Арсен Мартиросян о причинах трагедии

Историк, полковник КГБ в отставке Арсен Беникович Мартиросян – о причинах трагедии, произошедшей при нападении фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г., специально для телеканала “Министерство идей”

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Рекомендуем:

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Энциклопедический словарь, Голубев Александр Афанасьевич, Лобанов Д.В.

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Министерство Идей

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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