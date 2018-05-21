За что ростовщики убили Линкольна

Все это время главные менялы мира безрезультатно вели борьбу за возврат своих прежних позиций в Америке. В конце концов, они обратились к испытанному рецепту центральных банков – чтобы создать долг и зависимость, нужно развязать войну.

… К сожалению, даже Джексон не имел целостного представления об истинном положении дел и реальных причинах происходящего. И, хотя ему удалось ликвидировать банк, самое действенное оружие менял – банковские операции с частичным покрытием – осталось в арсенале многочисленных государственных банков. Это продолжало подпитывать экономическую нестабильность в период до самой Гражданской Войны. Тем не менее, центральный банк был выведен из строя, и, как следствие, Америка процветала по мере своего продвижения на запад.



Поскольку они не могли заполучить свой центральный банк обратно другим способом, Америку было решено поставить на колени с помощью гражданской войны, как это было сделано в 1812 году после отказа продлить лицензию Первому Банку США.

Через месяц после инаугурации Абрахама Линкольна, с военных действий в Форте Самтор, Южная Каролина 12 апреля 1861 года, началась американская Гражданская война.

Конечно, одной из причин Гражданской войны было рабство, но отнюдь не главной причиной. Линкольн осознавал, что экономика Юга США держится на институте рабства, поэтому перед началом Гражданской войны у него не было намерения его отменить.



В своем праздничном обращении по случаю инаугурации он изложил это следующим образом: «У меня нет намерений прямо или косвенно вмешиваться в институт рабства в штатах, где оно существует. Уверяю вас, у меня нет ни законного права, ни желания это делать». Даже после начала войны, Линкольн продолжал утверждать, что Гражданская война никак не связана с рабством.

«Моя первоочередная забота это спасти союз. А это никак НЕ СВЯЗАНО с вопросом сохранения или не сохранения рабства. Если я смогу спасти союз, не освободив ни одного раба, я это сделаю» (Абрахам Линкольн).

Так из-за чего разгорелась Гражданская война? На нее повлияло множество факторов. Промышленники Севера использовали протекционистские тарифы, чтобы Юг не мог покупать недорогие европейские товары. Европа ответила тем, что перестала импортировать хлопок с Юга.



В результате южные штаты оказались в двойном финансовом капкане – их заставили платить больше за большую часть потребительских товаров, в то время как доходы от экспорта хлопка резко снизились. Юг негодовал. Однако были и другие факторы, которые влияли на развитие ситуации.



Менялы до сих пор были выведены из себя тем, что Америка вышла из-под их контроля 25 лет назад. С тех пор экономическая политика «кошки, которая гуляет сама по себе» обогатила страну. Чем не пример для всего мира? Зато теперь центральные банкиры узрели замечательную возможность разделить новую богатую страну на части и покорить с помощью военной силы.

Была ли версия о каком-то сумасшедшем всемирном заговоре против Америки в ходу в то время? Давайте послушаем мнение искушенного очевидца тех событий. Его имя Отто Фон Бисмарк, канцлер Германии, человек, всего год спустя объединивший разрозненные немецкие государства в единое целое: «Решение о разделе Соединенных Штатов на равные по силе федерации было принято задолго до Американской Гражданской войны высшими финансовыми кругами Европы.



Эти банкиры испугались, что если Соединенные Штаты сохранятся как единое государство и один народ, то они смогут обрести экономическую и финансовую независимость, которая поколеблет их финансовую власть над всем миром».

Через месяц после первых выстрелов в Форте Самтор центральные банкиры ссудили императору Франции Наполеону III 210 млн. франков на захват Мексики и размещение войск вдоль южных границ США, чтобы военными средствами нарушить «доктрину лавирования» и вернуть Мексику в колониальное иго.

Как они рассчитывали, вне зависимости от исхода Гражданской войны, США, ослабленные и залезшие в долги, снова откроют Центральную и Южную Америку для европейской колонизации. Т.е. тому самому, чему положила конец принятая в 1823 году в США «Доктрина лавирования».



В то же время Великобритания разместила 11.000-ный канадский войсковой контингент вдоль северной границы США. Британский военно-морской флот был поставлен в состояние боевого дежурства на случай, если понадобится быстрая интервенция США.

Линкольн понимал, что оказался в двойном переплете. Поэтому он так переживал о судьбе союза. Тому были гораздо более веские причины, чем просто разногласия между Севером и Югом. По этой причине он всегда настаивал именно на необходимости союза штатов, а не просто на поражении Юга.



Однако для победы были нужны деньги. В 1861 году Линкольн и тогдашний Секретарь Казначейства, Соломон Чейз, поехали в Нью-Йорк за кредитами. Менялы, желая Союзу погибели, предложили кредиты по ставкам от 24% до 36% годовых. На что Линкольн сказал «спасибо».



В смысле, «Спасибо, нет». Тогда Линкольн послал за своим старым другом, полковником Диком Тейлором из Чикаго, и взвалил на его плечи проблемы финансирования военных действий. Некоторое время спустя он спросил Тейлора, что ему удалось сделать. Тот ответил следующее:

«Все очень просто, дорогой Линкольн, – проведите через Конгресс законопроект о выпуске государственных обязательств, имеющих законную платежную силу… и заплатите ими солдатам. И теми же средствами продолжайте финансировать войну до победного конца» (полковник Дик Тейлор).

Когда Линкольн спросил, как воспримет появление обязательств народ США, Тейлор ответил: «У народа или у кого-либо еще просто не будет выбора. Если вы сделаете обязательства законным средством платежа, они получат санкцию правительства и должны приниматься как деньги, поскольку Конгресс уполномочен Конституцией на принятие подобных решений».

Так Линкольн и поступил. В 1862-1863 гг. было напечатано на $450 млн. новых обязательств. Для отличия от других находившихся в обращении банкнот, их обратную сторону покрасили в зеленый цвет. Поэтому новые банкноты прозвали “greenbacks” или, в переводе с английского, «зеленые спинки». Этими новыми банкнотами рассчитались с войсками и обеспечили их амуницией.



Т.о. в ходе войны было выпущено на $450 млн. долларов «зеленых спинок» без уплаты всяких процентов со стороны федерального правительства.

Линкольн видел, кто реальный кукловод в этом спектакле и каковы ставки для американского народа. Свой подход он объяснял следующим образом: «Если мы одобрим подобные принципы, то сэкономим налогоплательщикам огромные суммы, уходящие на выплату процентов. Деньги перестанут быть хозяином и станут слугой человечества».

Самое удивительное, как редакторская статья в газете London Times того времени объясняла отношение центральных банкиров к «зеленым спинкам» Линкольна:



«Если эта порочная финансовая политика, возникшая в Северной Америке, будет доведена до логического конца, то правительство США обеспечит страну деньгами без платы за их использование.



Оно выплатит свой внешний долг и не будет больше иметь долгов. У него будут необходимые средства для поддержания торговли и страна станет невиданно богатой. Умы и богатства всех стран потекут в Северную Америку. Эту страну нужно разрушить или она уничтожит все монархии в мире».

Схема оказалась настолько эффективной, что в следующем, 1863 году, когда войска федеральных войск и Конфедератов начали готовиться к решающей схватке Гражданской войны, а Казначейству понадобилось еще одно разрешение Конгресса на выпуск новой партии «зеленых спинок», Линкольн позволил банкирам провести через законодательный орган закон о национальных банках.



Новые национальные банки должны были работать на принципах полного отсутствия налогообложения и в совокупности владеть исключительной монополией на эмиссию новой формы денег – банкнот. И хотя «зеленые спинки» продолжали находиться в обращении, их количество не увеличивалось.



Но что самое важное, с этого времени вся денежная масса США начала создаваться за счет выкупа банками правительственных облигаций и выпуска адекватного количества банкнот для создания резервов. Историк Джон Кеннет Гейлбрейт прокомментировал это так: «Многие довоенные годы федеральное правительство работало с большим профицитом бюджета.



Однако оно не могло погасить свой долг и выкупить правительственные ценные бумаги, поскольку тогда не стало бы облигаций, которые являлись обеспечением национальной валюты. Погасить внутренний долг значило разрушить национальную денежную систему».

В 1863 году Линкольн получил неожиданную помощь со стороны русского царя Александра II. Царь, как и германский канцлер Бисмарк, понимал, на что способны международные менялы и по этой причине отказывался от учреждения центрального банка в России.



Если бы Америка выжила и избежала когтей менял, положение царя осталось бы непоколебимым. А если бы банкиры преуспели в своих начинаниях, то Великобритания и Франция, находящиеся под контролем своих центральных банков, поделив между собой США, начали бы угрожать России.

Поэтому Александр II официально предупредил, что в случае, если Англия или Франция окажут военную, либо какую другую помощь Югу, Россия будет считать это объявлением войны. Он привел в боеготовность часть российского Тихоокеанского флота и послал его в порт Сан-Франциско.

Линкольн был переизбран в следующем, 1864, году. Если бы он не был убит, то наверняка уничтожил бы денежную монополию национальных банков, обретенную ими во время войны. В письме другу от 21 ноября 1864 года он писал: «Власть денег охотится за нашим народом во время мира и плетет против него заговоры, когда идет война. Она более деспотична, чем монархия, более нагла, чем автократия и более эгоистична, чем бюрократия».

Незадолго до убийства Линкольна его бывший Секретарь Казначейства Соломон Чейз, горько сожалел о том, что помог «протолкнуть» Закон о национальных банках годом раньше: «То, что мое ведомство способствовало принятию Закона о национальных банках, было величайшей финансовой ошибкой в моей жизни. Этот закон создал монополию, затрагивающую все сферы жизни этой страны».

14 апреля 1865 года, через 41 день после начала второго президентского срока Линкольн был застрелен Джоном Воркспу в театре Борд. Канцлер Германии горевал о гибели Абрахама Линкольна: «Смерть Линкольна это катастрофа для всего христианского мира.



Во всех США не было человека, равного ему… Я опасаюсь, что известные своим лукавством и хитроумными трюками иностранные банкиры возьмут под свой полный контроль огромные богатства Америки и направят их на систематическое развращение современной цивилизации. Они не преминут погрузить весь христианский мир в пучину войн и хаоса только для того, чтобы вся Земля стала их наследием».

Бисмарк отлично понимал, в чем состоит план менял. Обоснованные предположения, что за убийством Линкольна стоят международные банкиры, 70 лет спустя, в 1934 году высказал известный канадский юрист Джеральд Макгир. В 5-часовом обращении к канадской Палате Общин он заклеймил основанную на долге канадскую денежную систему. Не забудьте, шел 1934 год, самый разгар Великой Депрессии, затронувшей и Канаду.



После смерти Джона Воркспу в руки Макгира от секретной службы попали скрытые от общественности свидетельства, полученные уже после судебного процесса. Макгир утверждал, что они указывают на то, что Воркспу был наемником международных банкиров. Так это описывается в статье газеты «Ванкувер Сан» от 2 мая 1934 года:

- «Абрахам Линкольн, принявший смерть мученика освободитель рабов, был убит в результате интриг представительной группы международных банкиров, которые боялись планов Президента США по реформированию национальной денежной системы…»

- «В то время в мире существовала только одна группа, имевшая хоть какое-то основание желать смерти Линкольна…»

- «Это были люди, не желавшие реализации программы реформирования денежной системы Линкольна. Она боролись с его политикой выпуска банкнот-«зеленых спинок» в течение всей Гражданской войны…».

Что любопытно, Макгир заявлял – причиной убийства Линкольна послужило не только то, что международные банкиры жаждали восстановления в США центрального банка. Они стремились к тому, чтобы американская валюта основывалась на золоте.



А запасы золота находились под их полным контролем. Другими словами, хотели перевести Америку на золотой стандарт. Линкольн же делал как раз обратное – выпускал банкноты («зеленые спинки»), которые обеспечивались платежеспособностью и бюджетом США.



В той же статье Макгир писал: «Эти люди были заинтересованы в установлении денежной системы «золотого стандарта» и права банкиров на управление национальной валютой и бюджетом всех стран мира. Как только Линкольн был «убран» с их дороги, у них появилась возможность восстановить свое влияние в США. И они это сделали. Всего через 8 лет после убийства Линкольна серебро было выведено из денежной системы США. Здесь воцарился «золотой стандарт».

Поэтому эти зеленые банкноты с красной печатью начали выпускаться не при президенте Кеннеди, как думают многие.



Это были те же самые не обремененные долгом США «зеленые спинки» Линкольна, выпускавшиеся правительством из года в год. Также мало кто знает, что принятый в 1994 году законодательный акт США фактически санкционировал замену линкольновских «зеленых спинок» банкнотами, основанными на долге. Т.о., на самом деле «зеленые спинки» находились в обращении в США вплоть до 1994 года.

Но почему для банкиров серебро было плохим, а золото хорошим? Потому, что серебра в США было всегда много, его обращение было трудно контролировать. А золота не хватало. История учит, что обращение золота относительно легко монополизировать. А серебра в мире приблизительно в 15 больше.



18. Возвращение золотого стандарта

Как только Линкольна убрали с пути, следующей целью менял стал полный контроль над американской валютой. Однако это оказалось не так-то просто.



С началом освоения американского Запада там были открыты огромные месторождения серебра. Кроме того, линкольновские «зеленые спинки» были весьма популярны в народе. И вопреки непрекращающимся нападкам со стороны европейских центральных банков, они продолжали находиться в обращении в США. На самом деле, они вышли из обращения в США всего несколько лет назад.



Как пишет историк В. Клеон Скаузен: «Сразу после Гражданской войны велось много разговоров о возрождении опыта Линкольна с Конституционной денежной системой. Если бы не вмешались европейские финансовые магнаты, она безо всяких сомнений в конечном итоге стала бы официальным институтом».

Так же понятно, что сама мысль о том, что Америка сможет печатать свои, необременённые внешним долгом деньги, повергла европейских центральных банкиров в шок. Они с ужасом наблюдали за тем, как в США возрастает масса «зеленых спинок». Возможно, они убили Линкольна, однако и после смерти поддержка его денежной политики возрастала.

12 апреля 1866 года, почти через год после гибели Линкольна, Конгресс собрался на рабочую сессию, чтобы пролоббировать интерес европейских центральных банков. В результате был одобрен Закон о сокращении денежной массы, который поручил Секретарю Казначейства начать частичное изъятие «зеленых спинок» из обращения.



В своей классической книге по экономике «Войско в бумажнике» Теодор Торен и Ричард Уорнер объясняли эффект сокращения количества денег в обращении т.о.:



«Тяжелых времен, последовавших после американской Гражданской войны, могло бы и не быть, если бы продолжалась политика эмиссии «зеленых спинок», как её задумывал президент Линкольн. Вместо этого началась череда финансовых кризисов, которые мы сейчас называем спадами. Они привели Конгресс к мысли о необходимости поставить банковскую систему под централизованный контроль. В конечном итоге 23 декабря 1913 года был выпущен Закон о Федеральном Резерве».

Другими словами, менялы добивались 2 целей: 1.Возобновления работы находящегося под их полным контролем центрального банка. 2. Перевода американской денежной системы на золото. В последнем случае использовалась двоякая стратегия.



Во-первых, вызвать серию финансовых кризисов, чтобы убедить народ, что только централизованное управление объемом денежной массы способно обеспечить экономическую стабильность. И, во-вторых, изъять из обращения столько денег, чтобы большая часть населения настолько обеднела, чтобы им было бы уже все равно или они стали слишком слабы, чтобы оказывать сопротивление банкирам.

В 1866 году в обращении находилось US$1,8 млрд. или US$50.46 на человека. Только в 1867 году было изъято из обращения US$0.5 млрд. 10 лет спустя, в 1877 году, объем денежной массы США был снижен до US$0.6 млрд. или US$14.60 на человека. Т.е. банкиры изъяли 2/3 денежной массы США.



А еще через 10 лет в обращении оставалось всего US$0.4 млрд. или US$8.67 на человека, что ознаменовало сокращение покупательной способности за 20 лет на 760%! Сегодня экономисты пытаются уверить нас в том, что спады и депрессии являются неотъемлемой частью того, что они называют «деловой цикл».



Истина в том, что объемом денежной массы страны продолжают манипулировать так, как это делалось раньше, после окончания Гражданской войны. Что же случилось? Почему денег стало так мало? Все просто – банковские кредиты были востребованы обратно, а новые перестали выдаваться. Кроме того, из денежной системы было выведено серебро.

В 1872 году Банк Англии снабдил человека по имени Эрнест Сейд 100.000 фунтов стерлингов (эквивалент около 500.000 долларов США) и послал его в Америку для подкупа влиятельных конгрессменов с целью вывода серебряных монет из обращения. Ему сказали, что если этих денег окажется недостаточно, то будет еще 100.000 фунтов или столько, сколько понадобится.

В результате, в следующем, 1873 году, Конгресс выпустил Закон о монетах и чеканка серебряных монет прекратилась. Впоследствии член Палаты представителей Сэмюэл Губер, представивший законопроект Конгрессу, признал, что за этим документом в действительности стоял мистер Сейд. Дальше – больше.



В 1874 году сам Сейд признался: «Мне поручили приехать в Америку зимой 1872-1873 гг. специально для того, чтобы по мере возможности пролоббировать прохождение через Конгресс законопроекта о прекращении хождения серебра. Это было сделано в интересах лиц, которых я представлял – управляющих Банка Англии. Поэтому в 1873 году единственным металлом в денежной системе США осталось золото».

Однако борьба за управление американской валютой была еще не окончена. Всего через 3 года, в 1876 году, когда 1/3 работоспособного населения оказалась на улице, народ заволновался. Люди начали требовать возврата «зеленых спинок» Линкольна или серебряных монет. Чего угодно, что бы увеличило количество денег в обращении.

Для изучения сути вопроса в том же году Конгресс создал Комиссию по серебру. Её отчет прямо связал экономические трудности с сокращением денежной массы национальными банками. Этот весьма любопытный документ сравнивает последствия сокращения американской денежной массы после Гражданской войны с гибелью Римской империи:

«Катастрофический по своим последствиям развал Древнего Рима и приход Темного Средневековья был вызван снижением денег в обращении и падением цен… Без денег цивилизация существовать не может. С сокращением предложения денег она начинает угасать, и если беде не помочь, может и вовсе погибнуть».

«В начале первого тысячелетия металлические деньги всей Римской империи равнялись денежному эквиваленту US$1.000.000.000. К концу XV столетия денежная масса всей Европы составляла всего US$200.000.000… История не знает другого такого катастрофического спада от просвещения к варварству, чем от Римской Империи к Раннему Средневековью». (Комиссия по серебру Конгресса США).

Несмотря на сигналы Комиссии по серебру, Конгресс не предпринял никаких мер. В 1877 году в США, от Питсбурга до Чикаго, начались голодные мятежи. Факелы голодающих вандалов вспыхнули до небес. В этой ситуации банкиры недолго решали что делать – они решили подождать еще.



Теперь, когда денежная система страны до определенной степени находилась под их контролем, спешить было некуда. В том же году на собрании Американской Банковской Ассоциации (АБА) они порекомендовали всем ее членам cделать все возможное, чтобы люди и думать забыли о «зеленых спинках».



Секретарь АБА Джеймс Бьюэл написал всем членам письмо с вопиющим по циничности призывом подкупать не только Конгресс, но и прессу:

«Желательно делать все, что в ваших силах, чтобы поддерживать те авторитетные ежедневные и еженедельные издания, особенно сельскохозяйственные и религиозные, которые будут протестовать против возрождения бумажных денег – «зеленых спинок». А также предпринять все возможное, чтобы лишить вашего покровительства издания, не желающие бороться с правительственной точкой зрения по поводу выпуска бумажных денег».

«…Повторение трюка с выпуском банкнот или эмиссией правительством собственных денег может обеспечить народ деньгами и поэтому серьезно подорвет нашу доходную базу как банкиров и кредиторов».

«Сейчас же свяжитесь с вашими знакомыми конгрессменами и заручитесь их поддержкой с тем, чтобы мы могли контролировать законодательный процесс» (Джеймс Бьюэл, АБА).

В результате на Конгресс началось политическое давление с требованием изменений. В газетах открылась целая кампания по дезинформации. Например, газета New York Tribune писала 10 января 1878 года следующее: «У нашей страны, наконец, появилась столица.



Сейчас мы проверим, сможет ли Конгресс работать в поте лица». Однако ожидания банкиров не оправдались. 28 февраля 1878 года Конгресс выпустил Закон Шумана, разрешивший чеканку ограниченного количества серебряных долларов в течение последующих 5 лет. Т.е. полного обеспечения денег золотом еще не было, как не было и свободного хождения серебра.

Любопытно, что до 1873 года любое лицо, привезшее серебро на Американский монетный двор, могло совершенно бесплатно начеканить из него монет. Эти времена закончились. Тем не менее, какие-то деньги в экономику снова начали поступать. Поскольку их владычеству более ничего не грозило, банкиры облегчили получение кредитов и депрессия наконец закончилась.

Через 3 года американцы избрали президентом Джеймса Гарфилда. Новый президент хорошо понимал, кто манипулирует экономикой. Будучи конгрессменом, он занимал пост Председателя Комитета по банкам и ассигнованиям.



Сразу после своей инаугурации в 1881 году Гарфилд публично обвинил менял: «Тот, кто контролирует денежную массу любой страны, является полным властелином ее промышленности и торговли… А когда вы поймете, как просто вся экономическая система так или иначе контролируется несколькими влиятельными людьми, вам не понадобится объяснять, где причины депрессий и инфляций».

К несчастью, 2 июля 1881 года, всего через несколько недель после этого заявления, президент Гарфилд был убит.



19. Свободное хождение серебра

Менялы быстро наращивали свою власть. Они начали систематическую, как они это называли, «стрижку овец» с помощью создания серии экономических подъемов и следующих за ними депрессий.



Таким образом, они скупали тысячи домов и ферм по цене в несколько процентов от номинала. В 1891 году менялы начали готовиться обвалить американскую экономику в очередной раз.



Их методы и мотивы недвусмысленно представлены в меморандуме, разосланном Американской Банковской Ассоциацией всем своим членам. Заметьте, эта записка призывала банкиров вызвать депрессию в назначенный день 3 года спустя! Приводим вам следующую выдержку из протоколов Конгресса США:

«После 1 сентября 1894 года мы ни под каким предлогом не будем возобновлять кредиты. Мы потребуем наши деньги назад».

«Мы лишим заемщиков права выкупа залога и станем его владельцами. Мы сможем заставить 2/3 фермеров к юго-западу и тысячи фермеров к востоку от Миссисипи продать свои фермы по указанной нами цене… Тогда они станут арендаторами, как это обстоит в Англии… (меморандум АБА от 1891 года, воспроизведенный в Протоколах Конгресса США 29 апреля 1913 года).

Депрессиями можно было управлять, поскольку Америка находилась на золотом денежном стандарте. Так как золота мало это один из товаров, которым легче всего манипулировать.



Народ желал легализации серебряных денег, потому что это могло помочь избежать влияния, какое имели на золото менялы. Люди не хотели возврата к Закону о монетах 1873 года, прозванного к тому времени «Преступлением 73-го года».



К 1896 году вопрос об отношении к серебряным деньгам стал основной темой президентских выборов. Уильям Брайан, сенатор от Небраски, баллотировался в президенты от демократов с программой, предполагающей свободное обращение серебра.



На Национальном съезде Демократической партии 1896 года в Чикаго он выступил с эмоциональной речью, которая стала известна как «Терновый венец и золотой крест». Хотя Брайану на тот момент исполнилось всего 46 лет, эта речь считается одним из лучших образцов ораторского искусства, когда-либо произносившихся перед политической аудиторией. В драматическом заключении своей речи Брайан сказал: «Мы ответим на их требование о внедрении Золотого стандарта: «Вам не одеть на чело труда терновый венец, вы не распнете человечество на золотом кресте».

Банкиры щедро поддерживали республиканского кандидата Уильяма Маккинли, приветствовавшего Золотой стандарт. В результате предвыборная кампания кандидатов стала одной из самых ожесточенных президентских гонок в истории США.



В то время как Брайан произнес более 600 речей в 27 штатах, сторонники Маккинли заставляли промышленников говорить своим наемным работникам, что если Брайан победит, то их фабрики и заводы закроются и работы больше не будет.



Мошенники преуспели в своем начинании. Маккинли «обошел» Брайана с небольшим отрывом. Впоследствии Брайан участвовал в президентских выборах 1900 и 1908 гг., но каждый раз немного недобирал голосов. Во время съезда Демократов 1912 года Брайан оказался той влиятельной фигурой, которая помогла победить Вудро Уилсону. Став президентом, Уилсон назначил Брайана Государственным Секретарем.



Однако тот вскоре разочаровался в администрации Уилсона. Прослужив на этом посту всего 2 года, он подал в отставку в 1915 году после в высшей степени подозрительного случая с затоплением парохода «Луизиана», который был использован, дабы подтолкнуть Америку к участию в Первой Мировой Войне.



И хотя Уильяму Дженнингсу Брайану так и не удалось стать президентом, его усилия отсрочили планы менял по достижению их очередной цели – учреждению нового частного центрального банка в США – на целые 17 лет.





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Из книги Дм. Карасёва „Банки-убийцы”.

