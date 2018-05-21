Весь мир в ожидании грандиозного спортивного праздника – Чемпионата мира по футболу – 2018

Сегодня утром меня накрыла волна приятной ностальгии – на популярном видеохостинге увидел новый клип певицы из своего детства, Натальи Орейро. Песня United by love, записанная сразу на трех языках (испанском, английском и русском) посвящена предстоящему Чемпионату мира по футболу в России. Честно говоря, получил приятный заряд на день и еще раз убедился в том, что ЧМ-2018 будет самым настоящим праздником, которого с нетерпением ждет весь мир.

Конечно же, прежде всего, ждут этого события в России, где все уже давно живут только футболом. По городам нашей страны продолжает свое торжественное шествие Кубок Мира, который уже совсем скоро будет разыгран. В данный момент он находится в Нижнем Новгороде, где его может увидеть каждый желающий. Во многих городах проходят праздничные мероприятия, посвященные предстоящему турниру. В общем, вся страна с нетерпением ждет старта Чемпионата мира.

Конечно же, организации соревнования уделено огромное внимание, каждый аспект продуман до мелочей. Все сделано для того, чтобы каждый гость нашей страны чувствовал себя как дома – в городах проведения матчей уже давно установлены знаки на иностранных языках, по которым туристы с легкостью найдут дорогу до стадиона и гостиниц, без труда они смогут посетить и достопримечательности наших городов в перерывах между играми. Если же проблемы все-таки возникнут, то на помощь придут волонтеры, которых к Чемпионату мира подготовили аж 17 тысяч человек.

Конечно же, особое внимание уделено безопасности. Помимо правоохранительных органов и бригад спасателей, которые будут приведены в усиленный режим работы на время проведения Чемпионата, задействуют и военных с их новейшими разработками. В частности, каждый стадион будет охраняться новейшими средствами защиты, в том числе и по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. В общем, все сделано для того, чтобы все полностью насладились грандиозным футбольным праздником, не испытывая какого-либо дискомфорта. Осталось только дождаться матча-открытия, который состоится 14 июня.