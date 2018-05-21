StopПравда. Кто врет про «отсутствие» нацистов на Украине

Источник: ria.ru

Фраза «Где вы на Украине видели нацистов?» стала расхожей ещё со времен Майдана. Многие западные деятели не раз заявляли, что сообщения о распространении правого радикализма, неонацизма и антисемитизма на Украине не более чем «выдумка кремлевской пропаганды».



На днях российские СМИ и дипломатов обвинили в фейке о том, что на Украине набирают силу фашизм и «украинские националистические настроения». «Уличил» их скандально известный ресурс StopFake, спонсируемый миллиардером Джорджем Соросом и западными официальными структурами и который не раз приводили на Западе в пример того, как нужно «противостоять кремлевской пропаганде».

Вот в «дезинформации» обвинено посольство России в ЮАР. Если верить соросовским «борцам с пропагандой», российские дипломаты «в своем официальном твиттер-аккаунте опубликовали пост, где утверждается, что официальный Киев якобы выпустил почтовые марки, на которых изображены украинские командиры дивизии прямо в нацистской форме». StopFake безапелляционно утверждает: «Информация российских дипломатов — фейк». И поясняет, что украинская почта таких марок не выпускала.

Достаточно зайти на цитируемый твит посольства, чтобы заметить: в данном случае фейк распространил сам StopFake. Во-первых, в твите дипломатов нет ни слова об «официальном Киеве». Там речь идет о том, что «украинские власти и неонацисты» отмечают 75-летие дивизии СС «Галичина», а заодно говорится и о марках, выпущенных в честь этого «юбилея».

Во-вторых (и это можно было легко проверить самим «разоблачителям фейков»), показанные посольством марки действительно были выпущены и торжественно погашены во Львове на массовых мероприятиях, посвященных эсэсовцам из «Галичины». Этому есть масса подтверждений в самих львовских СМИ. Кроме того, украинские информагентства преспокойно размещали фотографии с этой церемонии, демонстрируя и сами марки.

Уже из этого видно, кто врет, — посольство России или «разоблачители фейков» от Сороса. Можно было бы придраться к слову «власти» в твите дипломатов. Но дело в том, что мероприятия в честь «Галичины» действительно проходили под эгидой львовских властей. О чем публично заявил сам глава Львовской областной администрации, и это зафиксировано на официальном сайте этого учреждения. Мало того, погашением провокационных марок эти акции не ограничились. В честь эсэсовской дивизии были организованы торжественный концерт, демонстрация под названием «Марш вышиванок» с символикой нацистской дивизии, возложение цветов на мемориал «Галичины» и даже конкурс детских рисунков. Таким образом, фейк распространило не посольство России в ЮАР, а ресурс, якобы ведущий борьбу с фейками.

Примерно так же StopFake отнесся к сообщению РИА Новости о словах скандально известного главы украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича по поводу выгодного отличия дивизии СС «Галичина» от Красной армии. StopFake заявил, что российское агентство якобы «манипулировало» этой цитатой, а затем… процитировал ту же фразу, которую привело и РИА Новости.

И совсем уж смешно выглядит утверждение, что «российские СМИ манипулировали информацией о концерте в одном из киевских клубов, где „множество“ украинцев якобы прославляли нацистскую Германию». На самом деле их было не «множество», а всего-то 300 человек, успокаивает своих читателей сайт. Но если вы заглянете по ссылке на источник, который цитирует StopFake, то увидите, что там и идет речь о 300 посетителях скандального концерта, а слово «множество» — это тоже выдумка «борцов с фейками».

Так совпало, что обширное «расследование» от StopFake вышло буквально на следующий день после того, как украинский блогер Анатолий Шарий обнародовал нашумевшие материалы о консуле Украины в Гамбурге Василии Марушинце, который на протяжении многих лет прославлял нацизм и нацистскую идеологию, размещал антисемитские посты в соцсетях, писал «Быть фашистом — это почетно». Но соросовские «разоблачители» предпочли «не заметить» эти новости. Как и тот факт, что в 1994 году Марушинец, будучи тогда сельским головой села Великий Раковец (Закарпатская область), увековечил там в названиях улиц имена лидеров УПА Бандеры и Шухевича.

А буквально сразу после скандала появилось и видео, на котором ещё один представитель местной украинской власти отличился резкими антисемитскими высказываниями: городской голова Сколе (Львовская область) Владимир Москаль разродился «лекцией» о роли евреев в проблемах Украины. В частности, к такой «проблеме» он отнес то, что именно евреи «помогли Сталину разгромить Гитлера».

Все это не мешает ресурсам вроде StopFake продолжать утверждать, что нацизма, антисемитизма и ксенофобии на Украине нет. А если многочисленные факты говорят об обратном, просто называть их фейками.

Автор: Владимир Корнилов

Источник: nstarikov.ru