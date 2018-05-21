Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 мая 2018

Сирийские войска при поддержке ВКС России полностью освободили районы Ярмук и Хаджар аль-Асвад на юге Дамаска от террористов ИГИЛ*. Теперь все окрестности столицы САР полностью освобождены от бандформирований.

Об этом с места событий передаёт военкор «Русской Весны» Олег Блохин.

При авиационной поддержке самолётов ВКС России и ВВС Сирии армейцы несколько недель вели широкомасштабное наступление и добились разгрома боевиков.

Прошлым вечером по гуманитарным соображениям, а также в честь священного для мусульман месяца Рамадан Башар Асад принял решение о предоставлении коридора для эвакуации женщин, детей, стариков и боевиков-инвалидов из района Ярмук. В связи с этим вступило в силу временное прекращение огня в районе лагеря Ярмук, в результате которого женщины из района Черного камня были вывезены и члены семей исламистов.

После этого сирийская армия возобновила свои военные операции против террористов, укрывшихся в руинах южного Дамаска.

Читайте также: Задержание 60 французских спецназовцев в Сирии, — подробности (ФОТО)

*Запрещенная в РФ террористическая организация