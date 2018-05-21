Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 мая 2018
- 15:27 Ярмук освобожден.
- 15:03 СРОЧНО: Битва за Дамаск закончена, ВКС РФ и Армия Сирии освободили все районы (ФОТО).
- 11:07 В сирийском Хомсе обнаружены склады боевиков с оружием НАТО.
Ярмук освобожден
Сегодня завершилась эпопея с лагерем Ярмук. Оставшиеся боевики были вывезены в пустыню но востоке Сирии, а "черный" анклав на юге Дамаска прекратил свое существование.
Армия уже зашла в оставленные боевиками кварталы. Там уже начались работы по разминированию и разборке завалов. Предстоит и нелегкий процесс фильтрации.
Освобождение Дамаска от боевиков завершено и впервые с начала войны Асад полностью контролирует свою столицу.
Ярмук был последним крупным анклавом еще не ликвидированным САА. Таким образом, завершилась "эпоха анклавов", которые некоторым казались неодлимыми, но были сокрушены сирийцами с деятельной помощью России и Ирана, которые помогли сирийцам переломить ход войны.
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СРОЧНО: Битва за Дамаск закончена, ВКС РФ и Армия Сирии освободили все районы (ФОТО)
Сирийские войска при поддержке ВКС России полностью освободили районы Ярмук и Хаджар аль-Асвад на юге Дамаска от террористов ИГИЛ*. Теперь все окрестности столицы САР полностью освобождены от бандформирований.
Об этом с места событий передаёт военкор «Русской Весны» Олег Блохин.
При авиационной поддержке самолётов ВКС России и ВВС Сирии армейцы несколько недель вели широкомасштабное наступление и добились разгрома боевиков.
Прошлым вечером по гуманитарным соображениям, а также в честь священного для мусульман месяца Рамадан Башар Асад принял решение о предоставлении коридора для эвакуации женщин, детей, стариков и боевиков-инвалидов из района Ярмук. В связи с этим вступило в силу временное прекращение огня в районе лагеря Ярмук, в результате которого женщины из района Черного камня были вывезены и члены семей исламистов.
После этого сирийская армия возобновила свои военные операции против террористов, укрывшихся в руинах южного Дамаска.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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В сирийском Хомсе обнаружены склады боевиков с оружием НАТО
Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и сирийские военные обнаружили в освобожденных от боевиков восточных районах провинции Хомс склады с вооружением, произведенным в государствах-членах НАТО.
«Мы находимся в населенном пункте Заа-Фаран, провинция Хомс, на контрольном наблюдательном пункте террористической группировки „Ан-Нусра“*. Вы можете видеть здесь большое количество противогазов, оружия иностранного производства, в частности ПТУР ТOW-2», — рассказал представитель ЦПВС полковник Андрей Некипелов.
ПТУР ТOW-2 — американская противотанковая управляемая ракета, принятая на вооружение армии США в 1970-х годах, с тех пор ее неоднократно модернизировали. Это один из самых распространенных противотанковых ракетных комплексов в мире.
Кроме того, на освобожденных территориях военные находят подпольные цеха боевиков по созданию взрывчатых устройств, подземные тоннели, которые оборудовали медицинскими комплексами, и камеры для содержания заложников. Саперы продолжают разминирование населенных пунктов.
В прошлом месяце в городе Думейр к северо-востоку от Дамаска сирийская армия изъяла у исламистской группировки «Джейш аль-ислам» около десяти тысяч единиц оружия, большая часть которого была изготовлена в странах НАТО. Ранее правительственные войска обнаружили в Восточной Гуте хлор и дымовые шашки немецкого и британского производства.
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* запрещенные в РФ террористические группировки
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