России надо сбросить европейских кумиров (ВИДЕО)
03:30. 21 мая 2018 Просмотров - 51 Один комментарий Опубликовал: brahman
Какую ошибку совершает российская интеллигенция, опираясь на европейские авторитеты?
Известный историк Андрей Фурсов, кандидат исторических наук Дарина Григорова и доктор политических наук Елена Пономарёва представляют книги «Балканский рубеж России. Время собирать камни» и «Русский Феникс. Между советским прошлым и евразийским будущим».
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Источник: rusvesna.su
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Для того, чтобы не опираться на чужие авторитеты, надо иметь своих героев, на которых хотелось бы равняться, с которых хотелось бы брать пример! А это можно сделать только вернув Руси ее истинную историю и культуру!