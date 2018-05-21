России надо сбросить европейских кумиров (ВИДЕО)

Какую ошибку совершает российская интеллигенция, опираясь на европейские авторитеты?

Известный историк Андрей Фурсов, кандидат исторических наук Дарина Григорова и доктор политических наук Елена Пономарёва представляют книги «Балканский рубеж России. Время собирать камни» и «Русский Феникс. Между советским прошлым и евразийским будущим».

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