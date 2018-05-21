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России надо сбросить европейских кумиров (ВИДЕО)

03:30. 21 мая 2018 Просмотров - 51 Один комментарий Опубликовал:
России надо сбросить европейских кумиров (ВИДЕО) | Русская весна

Какую ошибку совершает российская интеллигенция, опираясь на европейские авторитеты?

Известный историк Андрей Фурсов, кандидат исторических наук Дарина Григорова и доктор политических наук Елена Пономарёва представляют книги «Балканский рубеж России. Время собирать камни» и «Русский Феникс. Между советским прошлым и евразийским будущим».

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

  • 2995 2206
    София 21 мая 2018 в 11:41 Ссылка Пометить
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    Для того, чтобы не опираться на чужие авторитеты, надо иметь своих героев, на которых хотелось бы равняться, с которых хотелось бы брать пример! А это можно сделать только вернув Руси ее истинную историю и культуру!

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