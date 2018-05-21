Главная » Мировоззрение, Политика

Путин, правительство и ожидания народа. Игорь Солонько

19:58. 21 мая 2018 Просмотров - 170 3 коммент. Опубликовал:

Россия должна стать социальным государством

Доктор философских наук Игорь Солонько комментирует ситуацию с назначением министров в правительство Российской Федерации.

============================================================================

Рекомендуем:

Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

============================================================================


Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
... с США В.Путин  перед угрозами мирового правительства сменил боевой дух... – общенародны, что перехлестнули все ожидания организаторов этой  очередной «оранжевой революции... народа»  для будущего России. Поэтому  настоятельно  прошу  всех ополченцев  и  Игоря...
Путин, Стрелков и шестая колонна
...власти - от АП до правительства. Есть такие группировки и среди... Майдану. Верный Путину патриот Игорь Стрелков, олицетворяющий проснувшийся Народ, в такой ... упускаем Русскую Идею, обманываем ожидания Русского Народа, начавшего пробуждаться, сплачиваться и...
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
... русских к президенту В.Путину и к главе правительства Д.Медведеву; - если... ни специалист в этой теме Игорь Коротченко, ни тем более Стариков... не народа, то страны - России, так сильно измучились и истрадались в ожидании...
Бэкграунд, выпуск-328 за 30 ноября 2013
...относительно своего будущего. Путин в частности сообщил,... лет в состоянии ожидания скорой государственной помощи.... и истории собственного народа. Игорь Плисюк продолжит эту... местных мятежников, западные правительства провозгласили политику «невмешательства»....
Игорь Додон: «Без России Молдова потеряет свою государственность»
...Игорь ДОДОН. – Господин президент, куда пытаются вести Молдову правительство...ожидания людей относятся к президенту. Поэтому его блокируют парламентское большинство и правительство... настроение большинства народа – он против... встречаться с Путиным, как, ...
Новости Украины и Новороссии 17 ноября 2015
... Народной милиции полковник Игорь Ященко. «Вчера...Путин занимает позицию: «что же вы сами президенту Порошенко и правительству...угнетенные народы постсоветской Империи и пролетарские народы ... происходящего порождает ложные ожидания, которые весьма болезненно...

3 коммент.»

  • 4794 775
    nikolay 21 мая 2018 в 20:18 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Итог закономерен: население Мурманской области с 1989 года сократилось на 34%, Сахалинской – на 31%; каждого четвертого жителя потеряли Архангельская, Псковская, Амурская и Кировская области.
    На 22% упало население Ивановской и Тверской областей, на 21% – в Тамбовской области, на 20% – в Костромской…
    Мелкие города и поселения находятся в состоянии разрухи, младенческая смертность в сельских областях выше на 25%: в Брянской области это 8,2 случая на 1000 родившихся, в республике Тыва – 8,8, на Алтае – 9,6, в Дагестане – 8,7.

    Ответить
    • 4954 2970
      mary nikolay 21 мая 2018 в 21:35 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Господа, вам эта мерзость в виде хохла-миколы не надоела.Он заботится о вымирании архангельской области ,когда собственную родину разодрали и уничтожили и я ни слова сожаления и грусти об этом у этого недочеловека не встречала.Он, как попка-дурак одно и то же твердит о России и все ее хоронит.Не дождешься.

      Ответить
  • 768 466
    Valeriy Bondarik 21 мая 2018 в 20:55 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`

    ~~~ Задача №-1 – оБОЛВАНивание! ~~~

    _ГЛАВНАЯ Задача – массы оБОЛВАНивать!
    Им “пользу” НЫНЕшнИХ во-власти – ВНУШАТЬ…
    И изо-ВСЕХ “утюгов” ОФИЦИАЛЬНЫХ – про “ЭТО” вещать!
    “Полезностью” ВЧЕРАшнИХ СТАР-ПЕРОВ – “окормлять”!

    _Ну НЕ разрешили Вове – “АЙ-фончика” убрать!
    Но про этот “СЕКРЕТ” – незьзя в России вещать…
    Вчерашние ПАРАЗИТЫ – продолжат РФ разГРАБлять!
    Ну а “КозырнОЙ”…НЕ будет ИМ мешать…?…

    _НАДЕЖДЫ миллионов в РФ – Он РАЗРУШИЛ!
    Он…Веру и Доверие в себя – в РФ нарушил…
    Ему НЕ разрешили…Ему по-просту НЕ дали…
    Ему,как “козырному”…На его Место Указали…

    _Россия ИЗНУТРИ ныне – “российскОЙ” властью РАЗРУШАЕТСЯ!
    Эта “российская” власть – КЛАНОМ “АЙ-фончика” называется!
    ВСЯ Россия Понимает – КЕМ ЭТА “власть” МАНИПУЛИРУЕТся…
    И тот,который “свободен”…президентом РФ считается…

    _Русские,страну Образующие – от Власти в РФ ОТСТРАНЕНЫ!
    ВСЕ эшелоны Власти в России – ЧУЖ`ИМИ наполнены!
    РАЗРУШЕНИЕ России ИМИ – ИЗНУТРИ идёт!
    Уничтожается ИМИ – Россия и Русский народ!

    _ВСЯ Россия димона – НЕНАВИДИТ и ПРЕЗИРАЕТ!
    И то,что ЭТО ТАК – “Козырной” прекрасно Знает!
    Однако полит-ПАРАЗИТА – во власти ОСТАВЛЯЕТ!
    Путин СТРЕМИТЕЛЬНО – Имидж свой ТЕРЯЕТ…
    [пропаганда официальная - УЖЕ НЕ помогает...]

    _Но ЕСЛИ Путин ЧЕРЕЗ пол-года – “этого” ТУРНЁТ,
    То он 100%-но – к себе Доверие и Веру ВЕРНЁТ!
    Его ОПЯТЬ станет в России – Поддерживать народ!
    * И…пЛОХИ его дела,если Он – этого не ПОЙМЁТ…
    [на ЛЖЕ-патриотизме" - Он Россию НЕ спасёт...]
    ““““““““““““““““`[41-56]
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 21-5-18.

    P.S. ВЧЕРАШНИЕ (все),кто НЫНЕ остались во-власти в РФ,
    —> и ОСОБЕННО – внутренний полит-ВИРУС “димон”…
    сделают(когда ПОЛУЧАТ ЦУ…)всё для того,чтобы…
    ,,законными,, МЕТОДАМИ – УСТРАНИТЬ ПВВ от власти…
    и у ИХ(у димончика)- “ЭТО” получится…(может через ПОЛ-года-год…)

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>