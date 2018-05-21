Путин, правительство и ожидания народа. Игорь Солонько
19:58. 21 мая 2018 Просмотров - 170 3 коммент. Опубликовал: brahman
Россия должна стать социальным государством
Доктор философских наук Игорь Солонько комментирует ситуацию с назначением министров в правительство Российской Федерации.
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Концептуал ТВ
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Итог закономерен: население Мурманской области с 1989 года сократилось на 34%, Сахалинской – на 31%; каждого четвертого жителя потеряли Архангельская, Псковская, Амурская и Кировская области.
На 22% упало население Ивановской и Тверской областей, на 21% – в Тамбовской области, на 20% – в Костромской…
Мелкие города и поселения находятся в состоянии разрухи, младенческая смертность в сельских областях выше на 25%: в Брянской области это 8,2 случая на 1000 родившихся, в республике Тыва – 8,8, на Алтае – 9,6, в Дагестане – 8,7.
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Господа, вам эта мерзость в виде хохла-миколы не надоела.Он заботится о вымирании архангельской области ,когда собственную родину разодрали и уничтожили и я ни слова сожаления и грусти об этом у этого недочеловека не встречала.Он, как попка-дурак одно и то же твердит о России и все ее хоронит.Не дождешься.
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`
~~~ Задача №-1 – оБОЛВАНивание! ~~~
_ГЛАВНАЯ Задача – массы оБОЛВАНивать!
Им “пользу” НЫНЕшнИХ во-власти – ВНУШАТЬ…
И изо-ВСЕХ “утюгов” ОФИЦИАЛЬНЫХ – про “ЭТО” вещать!
“Полезностью” ВЧЕРАшнИХ СТАР-ПЕРОВ – “окормлять”!
_Ну НЕ разрешили Вове – “АЙ-фончика” убрать!
Но про этот “СЕКРЕТ” – незьзя в России вещать…
Вчерашние ПАРАЗИТЫ – продолжат РФ разГРАБлять!
Ну а “КозырнОЙ”…НЕ будет ИМ мешать…?…
_НАДЕЖДЫ миллионов в РФ – Он РАЗРУШИЛ!
Он…Веру и Доверие в себя – в РФ нарушил…
Ему НЕ разрешили…Ему по-просту НЕ дали…
Ему,как “козырному”…На его Место Указали…
_Россия ИЗНУТРИ ныне – “российскОЙ” властью РАЗРУШАЕТСЯ!
Эта “российская” власть – КЛАНОМ “АЙ-фончика” называется!
ВСЯ Россия Понимает – КЕМ ЭТА “власть” МАНИПУЛИРУЕТся…
И тот,который “свободен”…президентом РФ считается…
_Русские,страну Образующие – от Власти в РФ ОТСТРАНЕНЫ!
ВСЕ эшелоны Власти в России – ЧУЖ`ИМИ наполнены!
РАЗРУШЕНИЕ России ИМИ – ИЗНУТРИ идёт!
Уничтожается ИМИ – Россия и Русский народ!
_ВСЯ Россия димона – НЕНАВИДИТ и ПРЕЗИРАЕТ!
И то,что ЭТО ТАК – “Козырной” прекрасно Знает!
Однако полит-ПАРАЗИТА – во власти ОСТАВЛЯЕТ!
Путин СТРЕМИТЕЛЬНО – Имидж свой ТЕРЯЕТ…
[пропаганда официальная - УЖЕ НЕ помогает...]
_Но ЕСЛИ Путин ЧЕРЕЗ пол-года – “этого” ТУРНЁТ,
То он 100%-но – к себе Доверие и Веру ВЕРНЁТ!
Его ОПЯТЬ станет в России – Поддерживать народ!
* И…пЛОХИ его дела,если Он – этого не ПОЙМЁТ…
[на ЛЖЕ-патриотизме" - Он Россию НЕ спасёт...]
““““““““““““““““`[41-56]
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 21-5-18.
P.S. ВЧЕРАШНИЕ (все),кто НЫНЕ остались во-власти в РФ,
—> и ОСОБЕННО – внутренний полит-ВИРУС “димон”…
сделают(когда ПОЛУЧАТ ЦУ…)всё для того,чтобы…
,,законными,, МЕТОДАМИ – УСТРАНИТЬ ПВВ от власти…
и у ИХ(у димончика)- “ЭТО” получится…(может через ПОЛ-года-год…)