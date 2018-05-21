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Он таки дождался

14:27. 21 мая 2018 Просмотров - 480 Нет комментариев Опубликовал:

Несколько лет назад, когда судьба Украины еще не была столь очевидна, а ее экономика не достигла дна, я обсуждала с одним моим старым другом, возьмет ли Путин, т. е. российский бюджет Украину «на содержание», и пришли к выводу — в конце концов, возьмет. А чего сейчас не берет? Разговор состоялся весной или летом 2014 года. Друг тогда предложил версию — Путин ждет, пока его слезно попросят европейские или американские партнеры, ну, или, на худой конец «все прогрессивное человечество» в лице Генсека ООН, или еще кого-то при должности. Путин-таки своего дождался…

Просить В. Путина взять Украину «на содержание» прибыла лично А. Меркель, которая в присутствии журналистов, приветствуя Д. А. Медведев, даже перешла на русский язык:

https://news.rambler.ru/politics/39882045-merkel-priehala-k-putinu-i-zagovorila-na-russkom/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&utm_term=clid_m

Канцлер ФРГ Ангела Меркель приехала в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным, вести разговор немецкий политик начала на русском языке. Об этом в пятницу, 18 мая, в своем Telegram-канале сообщил журналист кремлевского пула, корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

    «На входе в резиденцию Путина Меркель повстречала [Дмитрия] Медведева, узнала, что он только что сформировал правительство, и пожелала удачи. И все это по-русски», — пишет журналист.

Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин обсудит с Меркель ситуацию вокруг строительства газопровода «Северный поток-2», вопросы сирийского и украинского урегулирования. Переговоры пройдут сначала в узком, затем в расширенном составе. По итогам оба лидера дадут пресс-конференцию, уточнил он.

Попросив об «одолжении» на пару-тройку млрд. долларов в год, взамен, Ангела Меркель видимо, пообещала «грудью защищать» вторую ветку «Северного потока». На том, видимо, и порешили.

https://russian.rt.com/world/article/514592-putin-merkel-zayavleniya-sochi

…«Проект открыт, открытый для участия в нём других партнёров, не только тех, которые сегодня там участвуют, — сказал Путин. — Мы считаем его выгодным для нас, мы будем за него бороться».

После открытия магистрали РФ не станет отказываться от транзита газа через Украину, отметил российский лидер. «Мы всегда относились к этому проекту как к исключительно экономическому, как к проекту, которым всегда, изначально занимались хозяйствующие субъекты. И всегда выводили это за рамки любых политических процессов, — заявил Путин. — Поставки (через Украину. — RT) будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности».

Путин не полностью доверяет своим зарубежным партнерам, и чтобы у соседей А. Меркель по ЕС, а ближайший из них — Польша, находящаяся под сильным влиянием США, не было соблазна строить козни расширению «Северного потока», он и произнес мантру про «экономически выгодные поставки».

На прошедшей по результатам переговоров совместной пресс-конференции Путин был бодр и весел, чего не скажешь о канцлерин. Он откровенно постебался над ее британской подружкой в свете перспектив развалившегося дела Скрипаля. Новость о его выздоровлении смертельно отравленного Срипаля президент прокомментировал с юмором, сильно напоминающим: «умер-шмумер, лишь бы был здоров».

«Окончательное решение» «украинского вопроса» А. Меркель ускорил торжественный ввод в строй автомобильной части Крымского моста, а также притязания заявления руководителей Польши на перекройку карты Восточной Европы в свою пользу. Усиление Польши, а уж тем более увеличение ее территории за счет территории Украины невыгодно ни Германии, ни России, а совпадение геополитических интересов и есть наиболее прочная почва для сотрудничества, чем, скажем «дружба народов».

Геополитических сценариев развития украинского конфликта в интересах Польши было прописано два: первый, — АТО на Донбассе плавно переходит в наступательную операцию ЛДНР «на Киев», а Польша под шумок «защищает», и разумеется, берет под контроль Закарпатье; второй — войну и АТО развязываю непосредственно в Закарпатье, а куда входит миротворческий контингент НАТО, состоящий преимущественно из поляков и прибалтов.

Несознательные люди в польском руководстве мечтали о строительстве Великой Польши от моря до моря, которая станет кордоном на пути экономического и политического сотрудничества России и Германии. В случае удачи этой незамысловатой комбинации Великобритания и США потирают руки.

Но Порошенко, как назло, все тянул время и отказывался наступать, или откровенно саботировал приказы о наступлении из-за океана. Теперь соглашение между Германией и Россией о «мирном разрешении конфликта на Украине» достигнуто, поэтому следует ждать обострения конфликта, увеличения количества провокаций против ДНР/ЛНР.

Источник: pravosudija.net

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