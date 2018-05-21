Новости Украины и Новороссии 21 мая 2018

ФСБ выявила в Крыму созданную помощником депутата Рады и СБУ группу экстремистов

Федеральная служба безопасности пресекла в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной Рады Украины при поддержке СБУ, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, группа создана Эролом Велиевым, помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева, по указанию лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа*» Рефата Чубарова. В ФСБ отметили, что все происходило при поддержке Службы безопасности Украины.

По данным ФСБ, в состав сформированной в Харькове группы вошли бывшие спортсмены-боксеры А. Стешенко и А. Третьяков. Как сообщает ЦОС, они планировали совершить преступления «по мотивам политической вражды с целью устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Республики Крым».

Спецслужба сообщает, что, в частности, в январе этого года экстремисты бутылками с зажигательной смесью подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева, который внес значительный вклад в укрепление национального единства.

За каждую акцию, проведенную в Крыму, участники группировки получали по 500 долларов.

Также сообщается, что один из участников экстремистской группы – Стешенко – был выявлен при въезде в Крым, куда отправлялся по поручению Велиева для провокаций в преддверии очередной годовщины подписания указа президента России о реабилитации крымско-татарского народа. По факту поджога дома возбуждено дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом»), напоминают в ФСБ.

Следователями УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и 1.1 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества») в отношении Э. Велиева и ч. 2 ст. 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») в отношении А. Стешенко и А. Третьякова. Обвинения подозреваемым объявлены заочно, оба объявлены в федеральный розыск.

21 мая в Крыму задержали двоих жителей Бахчисарайского района по подозрению в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Ольга Никитина

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«Давайте шантажировать МВФ», — в Киеве нашли решение проблем с долгами (ВИДЕО)

Украина может пойти по пути Греции в переговорах с Международным валютным фондом, и вместо выполнения требований МВФ выдвинуть ему свои условия. Такое мнение в эфире украинского телевидения высказал депутат Верховной Рады Украины от партии «Народный фронт» Александр Кирш. «Я бы на месте правительства не боялся, а выдвигал свои жесткие условия», — заявил нардеп. На вопрос, в том ли положении находится правительство Гройсмана, чтобы торговаться с МВФ, Кирш ответил: «Вполне, потому что в позиции МВФ много блефа. Когда МВФ говорит „там дам, там не дам“, врет — даст все равно… Я считаю, что Гройсман должен торговаться». «Если торговаться не получится, то нельзя уже дальше повышать тарифы. Сегодня экономика еще не дает таких возможностей зарабатывать деньги, чтобы широкие массы могли это оплачивать. Потому что когда говорят об экономически обоснованных тарифах — это блеф, у нас монополия. Нет альтернативных фирм, которые могли бы дать газ по другой цене. Здесь никакой экономически обоснованной цены нет, здесь монопольная высокая цена», — отметил он. «Нужно исходить не только из себестоимости, но и из способности населения это оплачивать. Поскольку население уже не имеет возможности оплачивать цену, то можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьезностью, как это сделала Греция. Шантажировать МВФ дефолтом, не бояться этого делать», — подчеркивает депутат. По словам Кирша, следует напомнить Западу о невыполнении гарантий безопасности Украины, прописанных в Будапештском меморандуме. «Если они не выполняют военные условия, то пусть хотя бы выполняют экономические и постараются сохранить Украину. Если Украине будет плохо, Западу будет еще хуже, потому что рухнет барьер, отделяющий цивилизованное от нецивилизованного, Запад от России… Если они испугались Греции, то испугаться Украины им есть смысл гораздо больший», — заключил нардеп. Читайте также: Украинские телезрители: Крымский мост — мост мира, а не войны (ФОТО, ВИДЕО)

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В ООН спрогнозировали скорость вымирания Украины

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовал прогноз, согласно которому к 2050 году численность населения Украины составит 36 млн человек.

К 2050 году численность населения Украины составит чуть больше 36 миллионов человек. Такой прогноз опубликовал.

По прогнозам экспертов, опубликованных на официальном сайте ООН, население Украины в ближайшие годы будет резко сокращаться.

Уже в 2020 году, по прогнозам ООН, на Украине останется лишь 43,5 млн человек, то к 2050 году в стране останется лишь 36 млн 416 тыс человек.

При этом, согласно документу, Украина занимает одни из последних позиций в Европе по демографическим показателям.

Напомним, в феврале директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявлял, что на Украине проживает 32-35 млн человек.

Сергей Гурьянов

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Украинские телезрители: Крымский мост — мост мира, а не войны (ФОТО, ВИДЕО)

Вопреки киевской пропаганде, зрители украинского телеканала NewsOne во время голосования в эфире поддержали пункт о том, что Крымский мост является «мостом мира», а не войны. «Этот мост хотел построить ещё Кучма, не было денег на проект. Потом хотел президент Янукович, они даже встречались в Крыму с Путиным и обговаривали эту идею, но тоже не вышло. А позже Крым забрали и построили мост без нас. Чем этот мост является для вас? Мост войны или мост мира? Это трудный вопрос, потому что, готовя к нему ответ, нужно думать больше про будущее Украины, чем про её повседневность. Это голосование очень непростое, потому прошу вас голосовать и умом, и сердцем», — призвала зрителей бывшая соратница беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, ведущая Анна Герман. В конце часовой телепередачи выяснилось, что 95 процентов зрителей считают Крымский мост — мостом мира. «Итак, нам сегодня позвонило 22474 наших зрителей. Спасибо каждому из вас. 95 процентов позвонивших на вопрос, чем является для них Крымский мост, считают, что он является мостом к миру», — подытожила Герман результаты голосования. Читайте также: Нет, спасибо: Запад предлагает России отказаться от армии и земли (ФОТО) Владимир Гладков ПолитНавигатор

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