Нефакт. Выпуск №106

Начало 1945 года. Третий рейх на грани поражения. С запада к Берлину двигаются силы союзников, с востока – Красная армия. Единственный шанс переломить ход войны Гитлер видит в том, чтобы одновременно ударить по моральному состоянию противника и поднять боевой дух немецкого народа. И когда в рейхе узнают о готовящейся в Ялте конференции с участием Сталина, Рузвельта и Черчилля, немцы видят в ней «чудо-возможность» – уничтожить лидеров стран-союзниц! Как должна была погибнуть «Большая тройка»? И правда ли, что обычный прогноз погоды смог изменить ход мировой истории?





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Источник: www.youtube.com