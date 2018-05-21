Мадуро победил

На президентских выборах в Венесуэле победил Николас Мадуро.Лидер чавистов набрал почти 68%, в то время, как его основной оппонент Фалькон набрал около 21%. Как и США, которые еще до конца голосования отказались признавать выборы в Венесуэле, оппонент Мадуро не признал итоги выборов, ссылаясь на различные нарушения при подготовке и в ходе голосования.Таким образом, несмотря на внешнее давление, Мадуро смог пройти через самый мрачный период экономического кризиса, падение авторитета правящей партии, массовые протесты и попытку военного переворота, обеспечив себе продление полномочий до 2025 года.Важным отличием этих выборов было то, что на прошлых – Мадуро побеждал скорее авансом, имея за плечами густую тень Уго Чавеса, на что активно упирала оппозиция, мол Мадуро не Чавес, поэтому и отрыв Мадуро от оппонентов был не столь велик.Это объясняется не только политикой Мадуро, но и политикой бойкота выборов со стороны части оппозиции, в результате чего явка составила 46% с хвостиком – часть людей не пошли, потому что ожидали победу Мадуро, часть – поддержали призыв оппозиции не ходить на выборы. Фактически же, несмотря на заниженную явку, оппозиция также помогла Мадуро получить высокий процент, потому что сторонники Мадуро оказались лучше отмобилизованы, в то время как в рядах оппозиции продолжает царить разброд и шатание вызванные последними политическими неудачами на региональных выборах.На этих выборах Мадуро всем доказал, что подпорка в виде отсылок только на величие Чавеса ему уже не требуется, за эти годы он стал самодостаточным лидером, имеющим поддержку в народе прежде всего за свои собственные дела.Впрочем, даже эта победа Мадуро отнюдь не означает, что США оставят свои попытки поменять власть в этой стране в желаемом направлении. Скорее всего мы увидим и новые санкции, и агрессивную кампанию в СМИ, с целью дальнейшей демонизации чавистов и Мадуро, а низкая явка будет использоваться как один из инструментов делегитимизации результатов выборов.Да и самим чавистам не время расслабляться, у страны масса экономических и социальных проблем, не решая которые, будет трудно сохранять высокую мобилизацию населения перед внешней угрозой. Недавно, последствия пренебрежения недовольством населения уже сполна ощутил Иран.Но пока у Мадуро есть народная поддержка, реализовать свои задача американскому империализму будет затруднительно и курс начатый Уго Чавесом будет продолжен. Для Китая и России это достаточно хорошая новость.

Источник: colonelcassad.livejournal.com