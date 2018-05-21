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Кто «лепил» русскую этнографию. Александр Пыжиков

19:58. 21 мая 2018 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал:

Доктор исторических наук Александр Пыжиков разбирает очередную неизвестную страницу нашего прошлого

Кто писал русскую этнографию и формировал тот взгляд, которым мы сейчас смотрим на своё прошлое и культуру. Когда происходило формирование русской этнографической матрицы, какой европейский народ оказал сильнейшее влияние на этот процесс. Почему существующее понимание верований, традиций и быта народов России требует переосмысления и пристального разбора. 

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Рекомендуем:

Книги Пыжикова Александра Владимировича

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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