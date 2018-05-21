Кто «лепил» русскую этнографию. Александр Пыжиков
Доктор исторических наук Александр Пыжиков разбирает очередную неизвестную страницу нашего прошлого
Кто писал русскую этнографию и формировал тот взгляд, которым мы сейчас смотрим на своё прошлое и культуру. Когда происходило формирование русской этнографической матрицы, какой европейский народ оказал сильнейшее влияние на этот процесс. Почему существующее понимание верований, традиций и быта народов России требует переосмысления и пристального разбора.
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