Кто «лепил» русскую этнографию. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Доктор исторических наук Александр Пыжиков разбирает очередную неизвестную страницу нашего прошлого

Кто писал русскую этнографию и формировал тот взгляд, которым мы сейчас смотрим на своё прошлое и культуру. Когда происходило формирование русской этнографической матрицы, какой европейский народ оказал сильнейшее влияние на этот процесс. Почему существующее понимание верований, традиций и быта народов России требует переосмысления и пристального разбора.

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