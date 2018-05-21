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Каких женщин носят на руках? Алексей Орлов и Михаил Ять

14:26. 21 мая 2018 Просмотров - 169 Один комментарий Опубликовал:

Как стать счастливой и найти мужчину своей мечты.

Алексей Орлов и Михаил Ять

Много прекрасных девушек и женщин мечтают о счастливой семейной жизни, но почему-то очень часто вместо принца на белом коне, их супругом становится какая-то совсем другая… жирная и ленивая личность…

Как найти хорошего парня?
Как найти хорошего мужа?
Как стать счастливой женщиной?
Как обрести семейное счастье?

Чтобы подробней ответить на эти вопросы и приоткрыть мужские тайны о том, какую женщину они будут носить на руках всю жизнь, мы и решили записать эту передачу…

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Ссылка на передачу “Как управлять своей жизнью” – https://youtu.be/y0lNF9R21Zg

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 5232 988
    krikunoleg 21 мая 2018 в 15:03 Ссылка Пометить
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    Учат, да?
    А у самих то с семье как?
    Есть семья, дети есть?

    А то как чета Глоба – вещали-вещали о семье да и сами развелись…

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