Каких женщин носят на руках? Алексей Орлов и Михаил Ять
Как стать счастливой и найти мужчину своей мечты.
Алексей Орлов и Михаил Ять
Много прекрасных девушек и женщин мечтают о счастливой семейной жизни, но почему-то очень часто вместо принца на белом коне, их супругом становится какая-то совсем другая… жирная и ленивая личность…
Как найти хорошего парня?
Как найти хорошего мужа?
Как стать счастливой женщиной?
Как обрести семейное счастье?
Чтобы подробней ответить на эти вопросы и приоткрыть мужские тайны о том, какую женщину они будут носить на руках всю жизнь, мы и решили записать эту передачу…
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Ссылка на передачу “Как управлять своей жизнью” – https://youtu.be/y0lNF9R21Zg
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Источник: www.youtube.com
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Учат, да?
А у самих то с семье как?
Есть семья, дети есть?
А то как чета Глоба – вещали-вещали о семье да и сами развелись…