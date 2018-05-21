Каких женщин носят на руках? Алексей Орлов и Михаил Ять

Как стать счастливой и найти мужчину своей мечты.



Алексей Орлов и Михаил Ять



Много прекрасных девушек и женщин мечтают о счастливой семейной жизни, но почему-то очень часто вместо принца на белом коне, их супругом становится какая-то совсем другая… жирная и ленивая личность…



Как найти хорошего парня?

Как найти хорошего мужа?

Как стать счастливой женщиной?

Как обрести семейное счастье?



Чтобы подробней ответить на эти вопросы и приоткрыть мужские тайны о том, какую женщину они будут носить на руках всю жизнь, мы и решили записать эту передачу…



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Ссылка на передачу “Как управлять своей жизнью” – https://youtu.be/y0lNF9R21Zg



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Источник: www.youtube.com