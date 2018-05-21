Как здоровье, горожанин? И здоровье ли это?

Стресс или общий адаптационный синдром, определяют как неспецифическое, т.е.универсальное, характерное для всего живого напряжение организма на возросшее давление среды.

Стресс имеет три стадии: тревога или мобилизация, борьба или сопротивление и, наконец, истощение.

Если проанализировать влияние цивилизации на человеческую психику, то можно определить историю цивилизацию как историю развития разных форм стресса.

Стресс в городе – явление весьма распространенное.

Стресс был присущ человеку еще с первобытных времен и есть такая точка зрения, что очень короткая (в среднем 25-30 лет) жизнь первобытного человека определялась не тем, какое количество людей были съедены саблезубым тигром, но и тем количеством стрессов, которые пришлось пережить каждому из живших тогда людей.

Современный, городской стресс XX века зародился в больших городах и передал эстафетную палочку мегаполисам XXI века.

Доктор психологических наук О. И. Жданов напоминает нам, что введенный в наукуГансом Селье термин «стресс» пришел к нам из мира инквизиции: «словом «стресс» (нажим) называли тип и силу физических пыток, необходимых, чтобы выдавить из жертв признание» в общении с нечистой силой.

Последний процесс святой инквизиции прошел, как известно, в 1826 году.

Но несмотря на то, что орудия пыток можно увидеть сегодня только в музеях, психофизиологические факторы городского стресса продолжают держать за горло уже не отдельных несчастных еретиков, но сотни миллионов людей, живущих в мегаполисах.

О страхе, чувстве вины, стрессе и эмоциональном теле боли ЧЕЛОВЕКА (2017)

Давление это выражается во многих формах.

Если обобщить мнения разных ученые по поводу того, что происходит с психикой людей в мегаполисе, то можно выделить двенадцать факторов, которые вызывают городской стресс сильнее всего:

1. Слишком много других людей рядом (перенаселенность);

2. Слишком сильна конфликтность между отдельными людьми и группами людей, порожденная повышенной конкурентностью на всех уровнях социальной лестницы, агрессивная, полная ссор среда в трудовых коллективах;

3. Высокий темп жизни, слишком большие расстояния между работой и домом, велика транспортная усталость, шум, пробки, страх попасть в аварийную ситуацию, очереди;

4. Высокий уровень преступности и незащищенность на улице, делающий неизбежным;

5. Межнациональная напряженность, этнические конфликты в связи с наплывом гастарбайтеров, мигрантов и беженцев;

6. Высокий риск потери работы, снижение доходов и уровня оплаты труда, социальная незащищенность;

7. Плохая экология, оторванность от природы, сильная загазованность и повышенный электромагнитный фон;

8. Агрессивная урбанистическая среда с однообразием архитектурных форм, особенно на окраинах, негативно влияющая на восприятие мира и эмоциональный тонус человека;

9. Необходимость постоянно взаимодействовать с коррумпированными забюрократизированными чиновниками и структурами, оказывающими услуги, которые заставляют тратить много времени и нередко денег;

10. Информационные перегрузки, связанные с возрастающим напряжением международной политической атмосферы, обилием агрессивной и негативной информации на всех уровнях (в мегаполисах гораздо заметнее внешние и внутренние информационные войны);

11. Постоянное столкновение с социальным неравенством, раздражающее тех, кто с трудом сводит концы с концами( в мегаполисах живет основная часть богатых людей, демонстративное потребление которых заметно для остальной части бедного населения);

12. Смысловая неопределенность, выражающаяся в том, что большие группы населения не понимают, что происходит со страной, куда она идет и что ее ожидает в ближайшем будущем. Людей, страдающих от смысловой неопределенности гораздо больше, чем это кажется нашей политической элите.

Согласно исследованиям ученых, почти 80% жителей России ежегодно испытывают стрессовые переживания.

Поскольку большая часть жителей России живет в городах, то понятие стресс в городе вполне объяснимо. (73%, 108,1 млн человек источник).

С. Ключников. Стресс в городе

А теперь смотри. Сейчас будет самое главное.

Известно, что наш мозг может работать в разных ритмах, соответствующих разным частотам. Основные ритмы такие:

• гамма-ритм (активное бодрствование)

• бета-ритм (сильный стресс)

• дельта-ритм (сон)

• альфа-ритм (глубокая релаксация)

• тета-ритм (транс: тело спит, сознание работает)

Так вот.

Если говорить об альфа-ритме, то, когда мозг работает на этих волнах, сознание и тело погружаются в глубокую релаксацию – пограничное состояние между сном и бодрствованием.

Это режим полноценной перезагрузки. А также это тот режим, в котором заболевший человек очень быстро выздоравливает.

Да, так и есть: согласно исследованиям доктора Барбары Браун, терапия, проводимаяна фоне работы мозга в альфа-ритме, увеличивает скорость восстановительных процессов почти в десять (!) раз.

…Еще одним исследованием на эту тему озадачился доктор Роберт Бек, физик-ядерщик.

Он, чтобы убедиться в целительной силе альфа- волн, объездил много стран.

Его исследование было очень простым: он измерял волны головного мозга целителей.

И вот что доктор Бек обнаружил: когда целители проводят сеансы терапии, они показывают одинаковую структуру мозговых волн, и эта структура лежит в диапазоне частот 4-8 Гц (это диапазон альфа- и тета-ритмов).

При дальнейших исследованиях доктор Бек установил, что в моменты, когда целитель взаимодействует с больным, волны его головного мозга становятся синхронизированными как по частоте, так и по фазе с волнами магнитного поля Земли.

Это явление называется сопряжением полей, и вот как раз оно и обеспечивает те самые феномены, которые проявляются в форме мгновенных исцелений.

Так что видишь – никакой магии.

Чистая физика – и ничего больше.

…А тебе уже понятно, к чему я веду?

Ну да, я хочу тебя попросить: пожалуйста (!!), хотя бы иногда переводи свой мозг в альфа-ритм. Поверь, это принесет тебе неоценимую пользу. Гигантскую пользу.

К тому же вот еще что.

Регулярно переводить свой мозг в режим работы на альфа- и тета-волнах стало для нас сейчас уже жизненной необходимостью.

И вот почему.

У каждого из нас есть мобильный телефон, в каждом доме стоит телевизор, компьютер, СВ-печь – и прочие прибамбасы, без которых нам уже трудно обойтись.

А всё это создает вот что: искусственные электромагнитные поля.

А их совокупная мощность… держись за стул:

В 100 миллионов раз (!) превышает совокупную мощность естественных электромагнитных полей Земли.

И это уже привело к тому, что мы практически перестали звучать на естественных, природных частотах.

Да, мозг современного человека вынужден работать на пределе – на границе гамма- и бета-ритмов, где частота волн в 5 раз превышает частоту альфа-волн.

А когда мозг постоянно работает с таким напряжением, и в режиме бодрствования с него почти не переключается (в наше время - повальное явление),то происходит вот что:выходит из строя гормональная система.

А это - не дай бог.

Потому что в таких условиях органы и системы начинают работать в сценарии «кто в лес, кто по дрова».

И ничего удивительного – ведь гормональная система для того в нас и встроена, чтобы обеспечивать слаженную работу всего организма, а когда координатор ломается, то органы и системы начинают жить каждый своей жизнью – и без оглядки на других.

Так что да, обязательно, хотя бы время от времени, переводи свой мозг в альфа-режим. Потому что это для твоего организма – мощный защитный экран, который:

Надежно защищает гормональную систему

А при необходимости (когда уже там сбои), помогает ей восстановиться.

И это понятный эффект. Ведь альфа-ритм – это камертон.

И этим все сказано.

Источник: Из рассылки Марты Николаевой-Гариной.

Мощность излучения техногенных источников превышает мощность естественных источников.



...

Чем больше чужих продуктов, тем меньше здоровых людей

Факт: у 99% людей наблюдается недостаток альфа-ритмов, что приводит к повышенной утомляемости, раздражительности, агрессивности.

Какое влияние оказывает стресс на здоровье человека? Как в домашних условиях минимизировать его последствия..

Группа ВКонтакте "Очищение Разума, Души и Тела"

ПОДСКАЗКИ..

Японские ученые-натуропаты утверждают, что для того, чтобы быть здоровым, необходимо проводить в лесу не менее 240 часов в год.

Если мозг человека хотя бы 4 часа в сутки работает на альфа-волнах, то человек может жить 140-160 лет.

Чем больше чужих продуктов, тем меньше здоровых людей.





Источник: cont.ws