Честь и кусок колбасы

Вот размышляю: почему же все-таки у нас так происходит? Почему люди, потерявшие авторитет, вновь и вновь по сотому разу приходят во власть. И ничто и никто не мешает им.

Почему они, не стесняясь, во всех СМИ пропагандируют одно, а в реальности делают совершенно обратное. И снова никто не затыкает им рот. А все также послушно потребляют всю эту чепуху.

Почему?

Чтобы было более понятно, речь идет о новых назначениях в правительстве РФ. Как показывало ТВ, представляя нового вице-премьера по строительству, глава кабмина Медведев сам не мог сдержать смеха. Как и депутаты Госдумы, которым предложили утвердить на этот важный и ответственный пост Виталия Мутко. Мутко, который полностью провалил государственную политику в спорте.

И тем не менее. Мутко при новом посте. Теперь будет что-то и как-то строить.

Алексей Кудрин, наверное, до сих пор не может прийти в себя от собственного успеха. Теперь у него такие полномочия, что ого-го! Теперь он всех проверять будет и тыкать носом за промахи.

Да тот же Медведев, которого кто только не клянет — от таксистов до самих министров — снова при деле.

Им самим смешно, что они вновь при власти. Они смеются над нами с вами, что мы такие лопухи и при полном нашем попустительстве вновь получили власть, доступ к благам, госбюджету, машинам, кабинетам и ко всему прочему причитающемуся.

Представляю, какими баловнями судьбы они ощущают себя, глядя из окон рабочих кабинетов с видом на Москва-реку, и вечером, после напряженных трудовых будней, попивая виски или коньяк. А в эти дни еще и бесконечно поздравляя друг друга с назначениями.

У них все хорошо. Банкет продолжается. А у нас с вами?

А у нас с вами все будет так, как они решат. И судя по тому, что «решалы» остались те же, будет все, что они нам и пообещали. Повышение пенсионного возраста, затягивание поясов по всем фронтам, а деньги будем перегонять в США. Еще больше и глубже будем зависеть от Запада, потому что собственная промышленность загибается. Но еще больше будем отправлять нефти и газа за рубеж, чтобы другие жили хорошо.

Все также будет пухнуть Москва и другие мегаполисы, а село пустеть. Все также наши молодые талантливые умы, взращенные в заведениях типа Высшей школы экономики, будут стремиться уехать за рубеж.

В общем, у нас, у россиян, тоже все будет хорошо. Стабильность, одним словом.

Мы же именно этого хотели, сделав свой выбор на выборах президента РФ?

Смешно, конечно, но когда-то давно, мои знакомые пенсионеры ратовали за Ельцина, как за спасителя земли русской. Когда появился Путин, у них был шок. Они никак его не принимали. Кляли последними словами. А на этих выборах голосовали за него. Объяснение одно — нам сейчас хотя бы есть, что есть. А не то, что в конце 80-х и в 90-х. Причем, это говорят пенсионеры, которые по сути дела еле-еле концы с концами сводят. Если бы не помощь родных.

Неужели нас и правда довели до того, что мы окончательно растеряли свою гордость, и готовы за гарантированный кусок колбасы в магазине терпеть форменное издевательство над собой?

Или мы сами довели себя до этого?

А вы говорите Великая Россия…