Благин, ты нам надоел! Уходи из Интернета! Так?

Иногда чисто из любопытства я набираю в поисковой строке сайта КОНТ свою фамилию "БЛАГИН" и смотрю, что по ней выпадает. Вот и сегодня я поступил так же и был сильно удивлён весьма длинному списку публикаций, авторы которых выступили с яростной критикой в отношении меня.

На этом плакате изначально было написано не Благин, а Путин. Я позволил себе ради иллюстрации этой статьи изменить фамилию.

Самый свежий пост обо мне оказался от блогера Glen: "Как разъевреить Благина":

Glen: "Как пишет сам Благин — евреи хитрый и подлый народ, живут за счёт обмана других народов.... Но!.. Ранее конца 19-го века, евреев и быть не могло, ну, кроме как в головах Благина и компании..."

Цирк да и только! Я написал этому горе-разоблачителю: "Какой-то не серьёзный пост получился! Вы пытаетесь доказать мне, что ранее конца 19-го века, евреев и быть не могло? А как же указ Екатерины I от 1727 года "О высылке жидов из России"?! Да, евреев тогда, в 18 веке ещё не было, так как были жиды! В России стали называть жидов — евреями в конце 18 века после обращения еврейских купцов к Екатерине II. Купцы сказали ей, мол, многих жидов обижает, что русские сочинили про них кучу едких пословиц, и поэтому мы, жиды, хотели бы называться в России не жидами, а евреями, на итальянский манер. А вы, Glen, утверждаете, что до 19-го века евреев не было!"

Знаете, что он мне ответил?

Glen: "а кто вам сказал, что некая Екатерина вообще существовала в природе?!"

О чём с ним дальше говорить?

Следующий свежий по времени пост обо мне, опубликованный на КОНТЕ, это пост некоего блогера KAMAS:

КАМАS начал свой опус с такого предисловия:

"После моей критики самозваные защитники фашиста Антошки Благина почему-то вместо того, чтобы аргументировано разнести мою критику в пух и прах и ткнуть меня носом в правоту великого гиперборейского писателя, начали вдруг обвинять меня в …неполиткорректности и хамстве (мол, нельзя неуважительно говорить о великом арийском мыслителе, а можно говорить об Антошке только выкатив глаза и с придыханием от экстаза и преклонения)..."

Суть поста "антифашиста" КАМАSА — попытаться убедить читательскую аудиторию в том, что я, Антон Благин, многажды раз смошенничал с расшифровкой слова ХОЛОКОСТ в известном еврейском брэнде "ХОЛОКОСТ 6 МИЛЛИОНОВ ЕВРЕЕВ". Вот этот "еврейский брэнд" в газетах "Нью-Йорк Таймс" за разные годы, начиная с 1869 года:

Коллаж из публикаций про Холокост можно увеличить, если открыть его в отдельном окне. Коллаж из публикаций про Холокост можно увеличить, если открыть его в отдельном окне.

KAMAS привёл в своей публикации доказательства того, что термин ХОЛОКОСТ с одной стороны древнейший религиозный термин, и означает он: "historical A Jewish sacrificial offering which was burnt completely on an altar". ("иудейское жертвоприношение, которое было полностью сожжено на алтаре".

Иудейское ритуальное всесожжение жертвы — Холокост.

С другой стороны, как показал KAMAS, термин ХОЛОКОСТ стал использоваться в новейшей истории в значении: "уничтожение или убийство в массовом масштабе, особенно посредством огня или в пожаре ядерной войны". Это одно значение. И вот другое: "массовое убийство евреев при режиме германского нацизма в период 1941-1945 годов".

Обратите внимание: массовое убийство евреев не в период 1939-1945 годов (период действия Второй мировой войны), а в период 1941-1945 годов (это период войны нацистской Германии против СССР)!

Так в чём же претензии КАМАSA ко мне?

Оказывается, они состоят в том, что я зацепился только за историческое значение термина ХОЛОКОСТ — "иудейское жертвоприношение" и что я утверждаю, что слово holocaust употребляется евреями только для того, чтобы позволить им "ложно" обвинять фашистов в геноциде еврейского народа. На самом деле, – написал в своей статье KAMAS, – "слово holocaust в английском – это синоним употребляемых в русской речи слов "апокалипсис" или "армагеддон", в значении массовое уничтожение или погибель". Таким образом, г. Благин обыкновенный фашист и малограмотное брехло, который сознательно обманывает доверчивых читателей".

На мой взгляд, разоблачитель KAMAS, сам того не понимая, своим постом ещё раз разоблачил иудеев!

В приведенным им примере из словаря подчёркнуто, что главное значение термина ХОЛОКОСТ — "массовое уничтожение людей посредством огня". ("Destruction or slaughter on a mass scale, especially caused by fire or nuclear war"). Причём не важно какой это огонь! Это может быть огонь жертвенного алтаря, огонь ядерного взрыва или прожигающий человека насквозь огонь фосфорной бомбы... Да, сожжение людей фосфором — тоже Холокост!

Если верить Библии, главной книге всех христиан, устраивать народам Холокост — это давняя иудейская традиция! Вот тому свидетельство:

"И взял Давид венец царя их с головы его, — а в нём было золота талант и драгоценный камень, — и возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много. А народ, бывший в нём, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами Аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим" (2 Цар. 12: 30-31).

Пилы и железные молотилки — это что за чудовищный способ казни мирного, захваченного в плен городского населения?

А обжигательные печи?!

Получается, что у жидов — холокостить других, сжигать гоев живьём — религиозный ритуал, традиция!

Когда же им самим угрожает малейшая опасность, они поднимают на весь мир вой про "ХОЛОКОСТ 6 МИЛЛИОНОВ ЕВРЕЕВ"! Причём этот жидовский вой про "6 миллионов евреев" — это у них исключительно тактический приём защиты!

Нельзя не отметить и то, что у иудеев есть традиция — холокостить не только гоев (неевреев), но и тех евреев, которые преступили закон Моисеев! Например:

"Если кто возьмёт себе жену и мать её (тёщу): это беззаконие; на огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами" (Левит. 20: 14).





"Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего; огнём должно сжечь её" (Левит 21: 9).

Когда воинствующие жиды совершили в ночь с 20 на 21 февраля 2014 года на Украине государственный переворот и следом развязали войну против населения юго-востока Украины, которое не признало новую власть, то первое, что постарались сделать вот эти нелюди, с характерными для жидов лицами, это устроить им традиционный Холокост!

На коллаже лики экс-президента Украины Турчинова, нынешнего президента Порошенко, экс-премьер министра Яценюка и главы Объединённой Еврейской Общины Украины Коломойского.

Вы посмотрели на эти колоритные жидовские рожи?

Теперь вот вам убийственные факты:

По указанию Игоря Коломойского 2 мая 2014 года в Одессе в "Доме профсоюзов" был устроен Холокост десяткам людей, которых по мнению главы "ОЕОУ" и Днепропетровской области "надо было примерно наказать, чтоб все сепаратисты ужаснулись":

В первой половине июня 2014 года по указанию президента Украины Петра Порошенко с помощью запрещённых международной конвенцией фосфорных бомб Холокост был устроен населению Славянска, а спустя неделю Холокост был устроен населению посёлков Золотарёвка и Лисичанск.

Вот новостная передача про сжигание людей фосфором в Славянске 12 июня 2014 года:

Вот новостная передача про сжигание людей фосфором в Лисичанке и Золотарёвке:

"На спящие пригороды Лисичанска с неба льётся огонь. Фосфором накрывает самый западный район города. Как и полтора месяца назад в Славянске, фосфорный дождь украинская армия устраивает ночью, чтобы нанести максимальный урон живой силе. А с другой стороны, чтобы меньше было свидетелей и свидетельств. Но даже эти ночные кадры говорят военным экспертам о многом.





Международное право запрещает применять такие боеприпасы против военных целей, расположенных внутри или в окрестностях населенных областей.





Это поселок Золотаревка, прямо на границе между Донецкой и Луганской народными республиками. Его бомбили 10 дней. Просто потому, что через него идёт дорога на Лисичанск. В Золотаревке совсем не осталось уцелевших домов. Здесь нет укрепленных позиции ополченцев, нет подбитой военной техники. Нацгвардия все эти дни обстреливала Золотаревку только для того, чтобы в ней вообще не осталось ни одного человека".

Вот вам самые свежие и очень наглядные примеры Холокоста в соответствии с определением: "Холокост — уничтожение или убийство в массовом масштабе особенно посредством огня или в пожаре ядерной войны".

Только что это за Холокост? Почему про него уже давно все молчат?

Это замалчивается и никто не устраивает по этому поводу никакого Международного суда потому, что это Холокост, устроенный жидами в отношении гоев, а жиды, как говорит наша Церковь — это "богоизбранный народ", им такое делать разрешено, у них такая "особая миссия".

Ну а я несогласен с этим! Я считаю жидов — выродками, о чём очень популярно рассказал недавно в статье "Вот оно, доказательство, что есть евреи, а есть — жиды!". За это они в ответ и ненавидят меня и пытаются всячески густо полить грязью!

Вот полюбопытствуйте, что печалит того же KAMASA. Ему пишут комментарии, он отвечает:

Объект325066: почему бы не обратить внимание на не менее одиозных личностей? Есть не менее интересные антисемиты и альтернативщики. А то Благина уже вдоль и поперек изъездили, не пора ли дать дорогу новым "звёздам"?"

KAMAS: по альтернативщикам я и так уже прошёлся, Благин — по сути тот же альтернативщик, только альтернатива у него фашистская, потому втройне опасная. Кроме того, на Благина ссылаются его же хомячки и Благин весьма плодовитый альтернативно-фашистский хомячок.

Lavrovskiy: я бы не стал бы даже упоминать борзописца Благина, ни к чему ему известность, в забвение его!

KAMAS: и я бы не упоминал, но Благин сам не даёт про себя забыть — он буквально замусорил своими писульками весь Интернет!

Вот что их тревожит более всего!

При этом Интернет буквально завален "жидовской говнописью", порнографией и откровенной ложью, 99% от всей массы которых — это продукт исключительно еврейский!

В этом состоит один из секретов их демонической силы! Этим они создают для всех нас ментальный концлагерь — отравленное ложью как ядом информационное пространство, в котором мы все должны жить. Буквально вчера я написал по этому поводу статью "О ментальном концлагере и Путине, который много чего не может..."

И если я тружусь ради того, чтобы в бескрайнем море лжи создать хотя бы маленький островок правды, то жидов это бесит, они пытаются меня нейтрализовать, оболгав и облив словесными помоями!

Так что, "Благин, ты нам надоел! Уходи из Интенета!" Так?

А вот хрен вам, товарищи жиды! Пока силы есть, пока работает моя голова, я буду противостоять вам в борьбе за душу и сознание русского народа, а также других народов, которых вы презрительно называете "гоями"!

21 мая 2018 г. Мурманск. Антон Благин