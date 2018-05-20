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Сводки от ополчения Новороссии 20 мая 2018.

15:21. 20 мая 2018 Просмотров - 324 Нет комментариев Опубликовал:

ВАЖНО: Горловка под огнём ВСУ, ранен мирный житель (+ФОТО)

ВАЖНО: Горловка под огнём ВСУ, ранен мирный житель (+ФОТО) | Русская весна

Горловка и её окрестности с утра вновь находятся под обстрелом со стороны украинских оккупантов.

Сегодня около половины седьмого утра был ранен мирный житель Зайцево Алексин Алексей Алексеевич, 76 лет от роду.

Было зафиксировано попадание в дом по улице Карбышева, 98, где проживает пострадавший. Во время обстрела он находился в доме, получил осколочное ранение нижних конечностей и кисти правой руки.

Как сообщала «Русская Весна», от полученных ранений скончалась в больнице ещё одна жительница Зайцево Дымченко Надежда 34 лет — жертва украинских оккупантов.

А накануне вечером погиб Симонов С. Ю., 1972 г. р. По словам и.о. главы администрации Горловки Ивана Приходько, Дымченко и Симонов были парой.

Читайте также: Продвижение ВСУ на Донбассе, бои и большие потери, — сводка с фронтов (ФОТО, ВИДЕО)

ВАЖНО: Горловка под огнём ВСУ, ранен мирный житель (+ФОТО) | Русская весна
ВАЖНО: Горловка под огнём ВСУ, ранен мирный житель (+ФОТО) | Русская весна
ВАЖНО: Горловка под огнём ВСУ, ранен мирный житель (+ФОТО) | Русская весна
ВАЖНО: Горловка под огнём ВСУ, ранен мирный житель (+ФОТО) | Русская весна
ВАЖНО: Горловка под огнём ВСУ, ранен мирный житель (+ФОТО) | Русская весна
ВАЖНО: Горловка под огнём ВСУ, ранен мирный житель (+ФОТО) | Русская весна
ВАЖНО: Горловка под огнём ВСУ, ранен мирный житель (+ФОТО) | Русская весна
ВАЖНО: Горловка под огнём ВСУ, ранен мирный житель (+ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВАЖНО: Жительница Зайцево скончалась от ранений, полученных от огня ВСУ (+ФОТО)

ВАЖНО: Жительница Зайцево скончалась от ранений, полученных от огня ВСУ (+ФОТО) | Русская весна

Мирная жительница поселка Зайцево, получившая вчера травму живота и многочисленные осколочные ранения обеих ног в результате обстрела со стороны украинских оккупантов, скончалась в больнице.

Об этом заявил сегодня руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«Как сообщалось ранее, в результате обстрела со стороны ВСУ погиб житель Зайцево и была госпитализирована женщина. В результате полученных ранений женщина скончалась», — отметил Якубов.

Речь идёт о Дымченко Н. Д., 1984 г. р. (на фото), проживавшей по адресу: ул. Полетаева, 127.

Как сообщала «Русская Весна», накануне вечером погиб второй раненый — Симонов С. Ю., 1972 г. р. По словам и.о. главы администрации Горловки Ивана Приходько, погибшие были парой.

Читайте также: В рядах ВСУ паника, их позиции под огнём Армии ДНР: сводка о военной ситуации на Донбассе (ВИДЕО)

ВАЖНО: Жительница Зайцево скончалась от ранений, полученных от огня ВСУ (+ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВАЖНО: В Дебальцево прогремел взрыв, пострадал мужчина

ВАЖНО: В Дебальцево прогремел взрыв, пострадал мужчина | Русская весна

Мирный житель пострадал в результате срабатывания взрывоопасного предмета в Дебальцево. Об этом сегодня сообщили в МЧС ДНР.

«В Дебальцево 19 мая в 13:05 по улице Красная на открытой территории произошел взрыв ВОП. В результате пострадал мужчина 1982 года рождения», — отметили в МЧС.

Там добавили, что он был госпитализирован в больницу Енакиево. По предварительнмы данным, пострадавшему оторвало кисть руки.

О других деталях происшествия пока не известно.

Читайте также: Продвижение ВСУ на Донбассе, бои и большие потери, — сводка с фронтов (ФОТО, ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Ребята злые, будет страшно», — боец батальона «Пятнашка» (ВИДЕО)

«Ребята злые, будет страшно», — боец батальона «Пятнашка» (ВИДЕО) | Русская весна

Анатолий Нагорный — дончанин, до войны — обычный студент мединститута. В 2014 ушёл в ополчение, как и многие тогда. 
 
Уже через месяц получит врачебный диплом, а пока служит фельдшером батальона «Пятнашка». О войне говорит спокойно, без придыханий предупреждая военкора о том, что погибнуть можно даже сейчас.

«Оттуда работает снайпер. Чем ниже голова, тем она целее», — говорит «Нагора» — такой позывной получил молодой парень, который в промежутках между боевыми выездами посещает занятия в медицинском. 

Руководство вуза ещё в 2014 году определилось с лояльным отношением к ушедшим на войну студентам: кто-то уходил лечить, кто-то воевать. Пропуски занятий отрабатывают в особом порядке, пользуются почётом и уважением среди сокурсников.

«Пусть укры не лезут, целее будут. Ребята злые — будет страшно», — заключает «Нагора».

Это видео было снято две недели назад, ещё до гибели командира «Пятнашки» Олега Мамиева.

9 мая в этом году Анатолий участвовал в Параде Победы, в составе одного из парадных расчётов прошёл по главной улице Донецка. Спустя десять дней с портретом «Мамая» Анатолий шёл по той же улице, возглавив траурную процессию.


На фото Анатолий крайний слева

Вчера ещё дети, донецкие парни и девушки за четыре года повидали войну, жизнь, смерть, живя с ней бок о бок.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В результате обстрела Зайцево погиб мирный житель

В результате обстрела Зайцево погиб мирный житель | Русская весна

Как ранее сообщала «Русская Весна», в результате обстрела украинскими оккупантами поселка Зайцево, были ранены два мирных жителя. Один из раненых скончался.

Об этом «Русской Весне» сообщили в СЦКК.

«В результате минометного обстрела со стороны ВСУ тяжелые ранения получили Симонов С.Ю., 1972 г. р., и Дымченко Н.Д., 1984 г. р., проживающие по адресу: ул. Полетаева, 127. От полученных ранений Симонов С.Ю. скончался, Дымченко Н.Д. госпитализирована в тяжелом состоянии (травма живота и многочисленные осколочные ранения обеих ног), — говорится в сообщении.

Читайте также: В рядах ВСУ паника, их позиции под огнём Армии ДНР: сводка о военной ситуации на Донбассе (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Иверский монастырь под канонаду ВСУ

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

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