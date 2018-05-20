Сводки от ополчения Новороссии 20 мая 2018.
- 12:24 ВАЖНО: Горловка под огнём ВСУ, ранен мирный житель (+ФОТО).
- 11:45 ВАЖНО: Жительница Зайцево скончалась от ранений, полученных от огня ВСУ (+ФОТО).
- 11:28 ВАЖНО: В Дебальцево прогремел взрыв, пострадал мужчина.
- 10:00 «Ребята злые, будет страшно», — боец батальона «Пятнашка» (ВИДЕО).
- Вчера 23:02 В результате обстрела Зайцево погиб мирный житель.
- Вчера 22:38 Иверский монастырь под канонаду ВСУ.
ВАЖНО: Горловка под огнём ВСУ, ранен мирный житель (+ФОТО)
Горловка и её окрестности с утра вновь находятся под обстрелом со стороны украинских оккупантов.
Сегодня около половины седьмого утра был ранен мирный житель Зайцево Алексин Алексей Алексеевич, 76 лет от роду.
Было зафиксировано попадание в дом по улице Карбышева, 98, где проживает пострадавший. Во время обстрела он находился в доме, получил осколочное ранение нижних конечностей и кисти правой руки.
Как сообщала «Русская Весна», от полученных ранений скончалась в больнице ещё одна жительница Зайцево Дымченко Надежда 34 лет — жертва украинских оккупантов.
А накануне вечером погиб Симонов С. Ю., 1972 г. р. По словам и.о. главы администрации Горловки Ивана Приходько, Дымченко и Симонов были парой.
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ВАЖНО: Жительница Зайцево скончалась от ранений, полученных от огня ВСУ (+ФОТО)
Мирная жительница поселка Зайцево, получившая вчера травму живота и многочисленные осколочные ранения обеих ног в результате обстрела со стороны украинских оккупантов, скончалась в больнице.
Об этом заявил сегодня руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
«Как сообщалось ранее, в результате обстрела со стороны ВСУ погиб житель Зайцево и была госпитализирована женщина. В результате полученных ранений женщина скончалась», — отметил Якубов.
Речь идёт о Дымченко Н. Д., 1984 г. р. (на фото), проживавшей по адресу: ул. Полетаева, 127.
Как сообщала «Русская Весна», накануне вечером погиб второй раненый — Симонов С. Ю., 1972 г. р. По словам и.о. главы администрации Горловки Ивана Приходько, погибшие были парой.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВАЖНО: В Дебальцево прогремел взрыв, пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате срабатывания взрывоопасного предмета в Дебальцево. Об этом сегодня сообщили в МЧС ДНР.
«В Дебальцево 19 мая в 13:05 по улице Красная на открытой территории произошел взрыв ВОП. В результате пострадал мужчина 1982 года рождения», — отметили в МЧС.
Там добавили, что он был госпитализирован в больницу Енакиево. По предварительнмы данным, пострадавшему оторвало кисть руки.
О других деталях происшествия пока не известно.
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«Ребята злые, будет страшно», — боец батальона «Пятнашка» (ВИДЕО)
Анатолий Нагорный — дончанин, до войны — обычный студент мединститута. В 2014 ушёл в ополчение, как и многие тогда.
Уже через месяц получит врачебный диплом, а пока служит фельдшером батальона «Пятнашка». О войне говорит спокойно, без придыханий предупреждая военкора о том, что погибнуть можно даже сейчас.
«Оттуда работает снайпер. Чем ниже голова, тем она целее», — говорит «Нагора» — такой позывной получил молодой парень, который в промежутках между боевыми выездами посещает занятия в медицинском.
Руководство вуза ещё в 2014 году определилось с лояльным отношением к ушедшим на войну студентам: кто-то уходил лечить, кто-то воевать. Пропуски занятий отрабатывают в особом порядке, пользуются почётом и уважением среди сокурсников.
«Пусть укры не лезут, целее будут. Ребята злые — будет страшно», — заключает «Нагора».
Это видео было снято две недели назад, ещё до гибели командира «Пятнашки» Олега Мамиева.
9 мая в этом году Анатолий участвовал в Параде Победы, в составе одного из парадных расчётов прошёл по главной улице Донецка. Спустя десять дней с портретом «Мамая» Анатолий шёл по той же улице, возглавив траурную процессию.
На фото Анатолий крайний слева
Вчера ещё дети, донецкие парни и девушки за четыре года повидали войну, жизнь, смерть, живя с ней бок о бок.
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В результате обстрела Зайцево погиб мирный житель
Как ранее сообщала «Русская Весна», в результате обстрела украинскими оккупантами поселка Зайцево, были ранены два мирных жителя. Один из раненых скончался.
Об этом «Русской Весне» сообщили в СЦКК.
«В результате минометного обстрела со стороны ВСУ тяжелые ранения получили Симонов С.Ю., 1972 г. р., и Дымченко Н.Д., 1984 г. р., проживающие по адресу: ул. Полетаева, 127. От полученных ранений Симонов С.Ю. скончался, Дымченко Н.Д. госпитализирована в тяжелом состоянии (травма живота и многочисленные осколочные ранения обеих ног), — говорится в сообщении.
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Иверский монастырь под канонаду ВСУ
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