Сводки от ополчения Новороссии 20 мая 2018.

Горловка и её окрестности с утра вновь находятся под обстрелом со стороны украинских оккупантов.

Сегодня около половины седьмого утра был ранен мирный житель Зайцево Алексин Алексей Алексеевич, 76 лет от роду.

Было зафиксировано попадание в дом по улице Карбышева, 98, где проживает пострадавший. Во время обстрела он находился в доме, получил осколочное ранение нижних конечностей и кисти правой руки.

Как сообщала «Русская Весна», от полученных ранений скончалась в больнице ещё одна жительница Зайцево Дымченко Надежда 34 лет — жертва украинских оккупантов.

А накануне вечером погиб Симонов С. Ю., 1972 г. р. По словам и.о. главы администрации Горловки Ивана Приходько, Дымченко и Симонов были парой.

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