Страшная правда о твоей ДНК: Мы есть то, о чем целыми днями думаем.

…Это произошло уже давно - в 1923 году.

Профессор Московского университета Александр Гаврилович Гурвич опытным путем установил нечто ТАКОЕ, что впоследствии привело к перевороту в представлениях о биологии человека.

Профессор Гурвич установил, что клетки живых тканей излучают информацию – кодированные электромагнитные сигналы, которые расположены в ультрафиолетовом диапазоне.

Это излучение было названо так: митогенетические лучи. Но это название в народе не прижилось.

И тогда стали говорить так: биополе.

С научной точки зрения, биополе – это основной, исконный вид биологического тела. Это егоэнергоинформационная матрица.

В любом организме есть эта матрица, и образование физического тела происходит как раз под ее диктовку.

По сути, это генеральный план биологического тела человека.

…Но это сейчас мы в этом уже не сомневаемся, а тогда, с момента открытия биополя и до начала 60-х годов прошлого века, наука эту данность категорически отвергала – не хотела признавать, что биология (как и всё на свете) есть прежде всего информация, которая и создает (ту или иную) физическую материю.

А потом мир узнал двух англичан: Уотсона иКрика.

Это они открыли, что дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), содержащаяся в каждой биологической клетке, находится там не просто так, а обеспечивает передачу из поколения в поколение информационной программы, которую стали называть генетической программой.

Это открытие, за которое Уотсон и Крик получили в 1962 году Нобелевскую премию, сделало грандиозный переворот в представлениях о человеке и породило множество надежд.

Самые прогрессивные силы биологических наук были направлены на расшифровку «генетического кода» - и все надеялись получить ключ к вечной молодости.

И даже к бессмертию.

…Но ученых ждало сокрушительной силы разочарование. Оказалось, что генетический аппарат содержит всего 1% упорядоченной информации – и она отвечает за синтез белков. Остальные же 99% - ничего не кодируют, и как бы не нужны вообще.

Когда ученые это поняли, то так разозлились, что практически прокляли этот громадный массив ДНК, не выполняющий никаких генетических функций - стали называть этот массив так: «мусорная часть ДНК».

Но потом ученые, конечно, успокоились, взяли себя в руки и задали себе правильный вопрос: разве может быть такое, что за миллионы лет эволюции в главном информационном центре биологического организма сохранилось 99% «мусора»?

И вот тут-то и вспомнили об открытии профессора Гурвича. И поняли: а ведь прав был профессор.

Нет смысла разглядывать клетку и ее генетический материал в микроскоп – там видна только крохотная часть генетического кода (всего 1%). Основная же часть генома (99%) существует НЕ в материальном виде, а в форме электромагнитных полей.

Да, основной геном расположен в биополе.

Которое, понятно, не может быть статичным и неизменным – вот и не поддается тому, чтобы уместиться в каком-то там застывшем «коде».

Так появилась на свет волновая генетика.

Точнее, лингвистико-волновая генетика.

Основателем этого прогрессивного направления в генетике стал академик РАЕН и РАМТН, член Нью-Йоркской Академии Наук, Петр Петрович Гаряев.

Именно его исследования и методы указали на то, что не существует заранее закодированной генетической информации, которой (якобы) должна безропотно подчиняться человеческая биология, ориентируясь на биологию своих прямых предков.

А уж каким потенциалам стать активными и функционирующими – это определяет… уже догадываешься, что именно?

Ну конечно: за то, сколько лет конкретный человек проживет, и как на протяжении его жизни будет (или не будет) меняться состояние его здоровья - отвечает исключительно информация, которой наполнено сознание клеток – вот этого конкретного – человека.

Ты слышишь?

Мы есть то, о чем целыми днями думаем.

И в этой связи понятно, откуда берутся болезни, что провоцирует «возрастные процессы», и что виновато в том, что мы то и дело от чего-нибудь страдаем.

Просто в процессе своей жизни мы допускаем в свое сознание всякую фигню – мусорную информацию.

И вот как раз она и становится частью нашего генома.

Нашим кодом ДНК.

Мусорная информация – это те самые массовые убеждения, построенные на откровенных заблуждениях.

Но люди в них верят – вот и цепляют на себя разные беды:

«Старение неизбежно, т.к. это естественный процесс»

«С возрастом тело разрушается»

«С возрастом болезней не избежать»

«Болезни передаются наследственным путем»

…И прочая ерунда, выдаваемая за достоверную информацию. Которую пора уже перестать так доверчиво принимать в свое сознание – и пора уже начинать очищать от нее свой геном.

***

Если Ты сам пройдешься по статьям в Интернете на тему ДНК, то ты сможешь сам сделать следующий вывод:

1. ДНК меняются под воздействием окружающей среды, химических веществ.

2. ДНК меняются от наших эмоций и слов!

3. ДНК меняется от наших мыслей, потому что наш мозг излучает энергию при работе сознания.

4. В организме есть защитная функция, которая ремонтирует мутантов ДНК.

5. Человек обладает властью над геномом.

6. У каждого человека в генах есть признаки рода о склонности к заболеванию. Но у одних они проявляются, а других нет. И объясняется это одним: способом жизни и эмоциональным состоянием.

Источник

P.S.

Сколько мыслей у человека в день?

70 000 мыслей в день.

“Что ты думаешь?” (Чарли Грир): от 12 000 до 50 000 источник

Аминокислоты: Интервью с доктором Деннисом Герстеном, Американский совет по психиатрии и неврологии - 15 000 источник

Спиральный выпуск - 50 000 источник

«Чтобы заставить людей думать больше…» (Энтони Роберт Сабо) - 65 000 источник Мозг производитв день. источник “Что ты думаешь?” (Чарли Грир):Аминокислоты: Интервью с доктором Деннисом Герстеном, Американский совет по психиатрии и неврологии -Спиральный выпуск -«Чтобы заставить людей думать больше…» (Энтони Роберт Сабо) -

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Химия чувств: что эмоции делают с нашим телом и как от них спастись

Ментальный мусор: Как мы думаем, так и живём?..

Человек, который владеет здоровой мыслью, владеет здоровьем.

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Источник: cont.ws