Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 мая 2018
- 10:17 Капитуляция Ярмука.
- 05:30 В гостях у «бармалеев»: боевики признались военкору «РВ», что ненавидят христиан, но хотят «свалить в Европу» (ФОТО).
Капитуляция Ярмука
Вчера было заключено соглашения о капитуляции боевиков в Ярмуке.Остатки "черных" будут вывезены в пустыню на востоке Сирии.
В лагерь уже зашли автобусы для вывоза, а "черные" уничтожают то имущество, которое не могут вывезти.
Согласно договоренности, "черные" должны передать всех заложников и тела убитых, а также оставшееся тяжелое вооружение.
Таким обраом, в ближайшие несколько дней армия впервые за 7 лет возьмет под полный контроль территорию столицы Сирии. Кроме того, ликвидируется последний крупный анклав в густонаселенных районах страны.
Касательно вывозимых боевиков, то вывозят их как раз туда, где уже идет операция по зачистке пустыни от ИГИЛ в треугольнике Маядин-Абу-Кемаль-Т2. В пустыне их добивать будет всяко проще, нежели выковыривать из развалин Ярмука.
Трофейый "шушпанцер" захваченный САА у ИГИЛ.
Колонна сирийских танков.
Пожары в центре Ярмука. ИГИЛ уничтожает свои командные пункты и склады.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
В гостях у «бармалеев»: боевики признались военкору «РВ», что ненавидят христиан, но хотят «свалить в Европу» (ФОТО)
Напомним, что на днях на севере провинции Хомс российскими военными был ликвидирован так называемый растанский котёл. Военкор «Русской Весны» Олег Блохин побывал там в момент депортации боевиков, отказавшихся примиряться.
Съездили в Растан. Решили посмотреть на вывод бармалеев оттуда.
Если честно, я не ожидал здесь увидеть такую красивую природу. Когда видишь такую красоту, ожидаешь того же и от самого города. Но нет. Растан такой же унылый и неинтересный, как и все города и районы, где много лет правили даеши или зелёные. Поэтому о нём рассказать особо нечего. Только о выводе духов из него.
Выход зелёных из Растана мало чем отличается от предыдущих выходов из других районов.
Боевики уважают российских военных
Прямо на трассе Дамаск — Алеппо расположилось большое количество пассажирских автобусов, машин скорой помощи, пожарок, пикапов, легковушек. Это все растянулось на 2 км в длину. Духи бродят вдоль машин и автобусов, переносят свои пожитки, складывают их в автобусы и грузовики, иногда просто слоняются без дела. Работники красного полумесяца предпочитают оставаться возле своих машин и особо далеко от них не отходят.
Парни из военной полиции РФ руководят процессом. Причём здесь сразу видно, кто в доме хозяин. Духи полностью выполняют их распоряжения и особо не борзеют, даже если им что-то и не нравится.
В течение дня формируется группа автобусов и машин, и ближе к вечеру отправляется в Идлиб. Дальше формируется следующая, и так до полного вывода.
Бандиты признаются, что хотят «свалить в Европу»
Мы решили пообщаться с группой духов, которые проходили мимо. Они не со всеми готовы общаться, но у нас есть способ вывести их на общение. Он действовал и продолжает действовать, что в Алеппо, что в Хомсе, что в Дамаске, что в Растане. В этом случае люди везде одинаковы. Есть моменты и темы, которые интересны, одинаково близки людям с совершенно разными взглядами, характерами и положением. Так было и в этот раз.
Нам удалось разговорить четырёх человек, позже к ним подтянулись ещё несколько. В основном это были молодые парни. Когда начались события, большинству из них было от 10 до 16 лет. Власть в их городе в то время перешла к зелёным, поэтому особого выбора у них и не было. Все эти годы они жили в границах Растанского котла. Другой жизни они и не видели, а прежнюю, довоенную вряд ли помнят. Особых переживаний по поводу того, что приходится уезжать, не испытывают.
Одни, прибыв в Идлиб, собираются продолжить воевать против правительственных сил, другие хотят попытаться начать мирную жизнь, что в Идлибщине маловероятно. Третьи, и таких большинство, хотят свалить в Европу.
Те, кто постарше, жалеют о том, что приходится покидать свой дом. Оно и понятно — им будет гораздо тяжелее устроиться. С иностранцами мы не общались. Их мотивация была понятна сразу, как и планы на будущее. Эти, в подавляющем большинстве, продолжат войну. Другого они не умеют и не хотят.
Они ненавидят христиан
Мы довольно долго общались с ними. В машине у нас был армейский сухпай. Предложение отведать его, было принято с радостью. Они долго рассматривали его, потом стали есть…Понравился.
В конце беседы один из духов спросил у меня, какой я веры?
Ответ — Христианин рассердил его. Я спросил: «Почему? Ты муслим, я — христианин… В чем проблема? Тот поднялся, стал отходить и ответил: «Проблема!» Я его попросил ответить, в чём именно проблема? Разве его христиане обидели чем-то? Он не смог ничего ответить, да и что бы он ответил?..
Все-таки хорошо, что они уезжают. Не получится с ними остальным сирийцам жить мирно и спокойно. Они давно упоролись и меняться не собираются.
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Олег Блохин, военкор «Русской Весны»
*Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su