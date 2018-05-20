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Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 мая 2018

15:20. 20 мая 2018 Просмотров - 487 Нет комментариев Опубликовал:

Капитуляция Ярмука



Вчера было заключено соглашения о капитуляции боевиков в Ярмуке.Остатки "черных" будут вывезены в пустыню на востоке Сирии.
В лагерь уже зашли автобусы для вывоза, а "черные" уничтожают то имущество, которое не могут вывезти.
Согласно договоренности, "черные" должны передать всех заложников и тела убитых, а также оставшееся тяжелое вооружение.
Таким обраом, в ближайшие несколько дней армия впервые за 7 лет возьмет под полный контроль территорию столицы Сирии. Кроме того, ликвидируется последний крупный анклав в густонаселенных районах страны.
Касательно вывозимых боевиков, то вывозят их как раз туда, где уже идет операция по зачистке пустыни от ИГИЛ в треугольнике Маядин-Абу-Кемаль-Т2. В пустыне их добивать будет всяко проще, нежели выковыривать из развалин Ярмука.






Трофейый "шушпанцер" захваченный САА у ИГИЛ.


Колонна сирийских танков.


Пожары в центре Ярмука. ИГИЛ уничтожает свои командные пункты и склады.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

В гостях у «бармалеев»: боевики признались военкору «РВ», что ненавидят христиан, но хотят «свалить в Европу» (ФОТО)

В гостях у «бармалеев»: боевики признались военкору «РВ», что ненавидят христиан, но хотят «свалить в Европу» (ФОТО) | Русская весна

Напомним, что на днях на севере провинции Хомс российскими военными был ликвидирован так называемый растанский котёл. Военкор «Русской Весны» Олег Блохин побывал там в момент депортации боевиков, отказавшихся примиряться.

Съездили в Растан. Решили посмотреть на вывод бармалеев оттуда. 

Если честно, я не ожидал здесь увидеть такую красивую природу. Когда видишь такую красоту, ожидаешь того же и от самого города. Но нет. Растан такой же унылый и неинтересный, как и все города и районы, где много лет правили даеши или зелёные. Поэтому о нём рассказать особо нечего. Только о выводе духов из него.

Выход зелёных из Растана мало чем отличается от предыдущих выходов из других районов.

Боевики уважают российских военных

Прямо на трассе Дамаск — Алеппо расположилось большое количество пассажирских автобусов, машин скорой помощи, пожарок, пикапов, легковушек. Это все растянулось на 2 км в длину. Духи бродят вдоль машин и автобусов, переносят свои пожитки, складывают их в автобусы и грузовики, иногда просто слоняются без дела. Работники красного полумесяца предпочитают оставаться возле своих машин и особо далеко от них не отходят.

Парни из военной полиции РФ руководят процессом. Причём здесь сразу видно, кто в доме хозяин. Духи полностью выполняют их распоряжения и особо не борзеют, даже если им что-то и не нравится.

В течение дня формируется группа автобусов и машин, и ближе к вечеру отправляется в Идлиб. Дальше формируется следующая, и так до полного вывода. 

Бандиты признаются, что хотят «свалить в Европу»

Мы решили пообщаться с группой духов, которые проходили мимо. Они не со всеми готовы общаться, но у нас есть способ вывести их на общение. Он действовал и продолжает действовать, что в Алеппо, что в Хомсе, что в Дамаске, что в Растане. В этом случае люди везде одинаковы. Есть моменты и темы, которые интересны, одинаково близки людям с совершенно разными взглядами, характерами и положением. Так было и в этот раз.

Нам удалось разговорить четырёх человек, позже к ним подтянулись ещё несколько. В основном это были молодые парни. Когда начались события, большинству из них было от 10 до 16 лет. Власть в их городе в то время перешла к зелёным, поэтому особого выбора у них и не было. Все эти годы они жили в границах Растанского котла. Другой жизни они и не видели, а прежнюю, довоенную вряд ли помнят. Особых переживаний по поводу того, что приходится уезжать, не испытывают.

Одни, прибыв в Идлиб, собираются продолжить воевать против правительственных сил, другие хотят попытаться начать мирную жизнь, что в Идлибщине маловероятно. Третьи, и таких большинство, хотят свалить в Европу.

Те, кто постарше, жалеют о том, что приходится покидать свой дом. Оно и понятно — им будет гораздо тяжелее устроиться. С иностранцами мы не общались. Их мотивация была понятна сразу, как и планы на будущее. Эти, в подавляющем большинстве, продолжат войну. Другого они не умеют и не хотят. 

Они ненавидят христиан

Мы довольно долго общались с ними. В машине у нас был армейский сухпай. Предложение отведать его, было принято с радостью. Они долго рассматривали его, потом стали есть…Понравился. 

В конце беседы один из духов спросил у меня, какой я веры?

Ответ — Христианин рассердил его. Я спросил: «Почему? Ты муслим, я — христианин… В чем проблема? Тот поднялся, стал отходить и ответил: «Проблема!» Я его попросил ответить, в чём именно проблема? Разве его христиане обидели чем-то? Он не смог ничего ответить, да и что бы он ответил?..

Все-таки хорошо, что они уезжают. Не получится с ними остальным сирийцам жить мирно и спокойно. Они давно упоролись и меняться не собираются.

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Олег Блохин, военкор «Русской Весны»

*Запрещенная в РФ террористическая организация​​

В гостях у «бармалеев»: боевики признались военкору «РВ», что ненавидят христиан, но хотят «свалить в Европу» (ФОТО) | Русская весна
В гостях у «бармалеев»: боевики признались военкору «РВ», что ненавидят христиан, но хотят «свалить в Европу» (ФОТО) | Русская весна
В гостях у «бармалеев»: боевики признались военкору «РВ», что ненавидят христиан, но хотят «свалить в Европу» (ФОТО) | Русская весна
В гостях у «бармалеев»: боевики признались военкору «РВ», что ненавидят христиан, но хотят «свалить в Европу» (ФОТО) | Русская весна
В гостях у «бармалеев»: боевики признались военкору «РВ», что ненавидят христиан, но хотят «свалить в Европу» (ФОТО) | Русская весна
В гостях у «бармалеев»: боевики признались военкору «РВ», что ненавидят христиан, но хотят «свалить в Европу» (ФОТО) | Русская весна
В гостях у «бармалеев»: боевики признались военкору «РВ», что ненавидят христиан, но хотят «свалить в Европу» (ФОТО) | Русская весна
В гостях у «бармалеев»: боевики признались военкору «РВ», что ненавидят христиан, но хотят «свалить в Европу» (ФОТО) | Русская весна
В гостях у «бармалеев»: боевики признались военкору «РВ», что ненавидят христиан, но хотят «свалить в Европу» (ФОТО) | Русская весна
В гостях у «бармалеев»: боевики признались военкору «РВ», что ненавидят христиан, но хотят «свалить в Европу» (ФОТО) | Русская весна
В гостях у «бармалеев»: боевики признались военкору «РВ», что ненавидят христиан, но хотят «свалить в Европу» (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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