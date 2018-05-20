Секреты Мардохея Маркса Леви

Чтобы завербовать больше христиан, Вайсхаупт стал утверждать, что у Иисуса Христа была «тайная доктрина», не объявленная открыто, но видимая при внимательном чтении Евангелий «между строк». Суть ее в отмене религии, поставив на ее место разум: « …когда наконец Разум станет религией всех людей, проблема будет решена ».

Основателем первого коммунистического интернационала (до Коминтерна Маркса) считается Адам Вейсхаупт (подпольная кличка «Спартак»). Он был главой масонства иллюминатов («просветленных»). Общество основано 1 мая 1776 г. (до сей поры — день международного праздника трудящихся, правильнее — революционеров). Вейсхаупт — иезуитский священник и профессор церковного права университета в Баварии. На международном масонском конгрессе в июле 1782 г. иллюминатство было принято во франкмасонство «индокринацией» (советом) масонских руководителей (от русских делегатом был граф Строганов ).



Стать членом тайного общества, истинным основателем которого был Христос, было заманчиво даже для служителей Церкви! «Монархии и нации исчезнут… единственным законом для человека будет разум».Отсюда вытекают и цели деятельности: уничтожение религий, монархий, всех правительств, и создание мирового правительства над всем человечеством. При этом «цель оправдывает средства» (мятежи, революции и т.п.).

Якобинцы, костяк Великой французской революции 1789 г., были скрытой системой иллюминатов. В результате король Людовик ХVI (масон) казнен, значительная часть аристократии в ходе террора ликвидирована.



В ноябре 1793 г.: «…в соборе Нотр Дам собралась масса людей, чтобы принять участие в поклонении Богине Разума, которую олицетворяла актриса…., стоявшая обнаженной на алтаре …» В 1800 году создан центральный банк, как частное акционерное общество (одна из главных задач каждой революции).

Граф Мирабо (подпольная кличка — «Архесилас»), один из вождей французской революции, вместе с Вейсхауптом также был основателем ордена иллюминатов. В своей «Истории прусской монархии» он писал, что тайное общество иллюминатов было создано самими масонами специально для организации и руководства революцией, установления контроля над масонством и его использования для этой цели.

Реальными же организаторами иллюминизма были Весли (1725–1805, называемый иудеями «пророком») и Мендельсон (1728–1786, называемый «третьим Моисеем»). Главным же заданием Вейсхаупта и иллюминатов было подтолкнуть Французскую революцию пойти дальше буржуазной и превратить ее в революцию для установления «коммунизма».

Известны сношения Вейсхаупта с первыми из Ротшильдов, которые были казначеями этого первого Коминтерна. Деятельность ордена финансировали также банкиры Итциг, Фридландер, Мейер.

Народ, опьяненный тем, что в результате Великой французской революции ему удалось отнять у короля всю его «власть», не приметил, как горсточка незаметных людей овладела властью, сильнее королевской — «невидимой» («мифической») властью.



Вскоре эта горстка подвергла народ рабству более жестокому, чем при короле, ибо тот, в силу своих религиозных и моральных мотивов не мог так эксплуатировать свой народ. Властью, выше королевской, овладели евреи, моральные качества которых позволяли воспользоваться ею «на всю катушку».



Евреи от рождения и по воспитанию были космополитами. Источник этого мы найдем в БИБЛИИ, в обращении к сынам Израиля : «И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут» (Второзаконие, 28:12). «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои и цари их служить тебе;… И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся» (книга пророка Исайи, 60:10 — 12).

Эта «невидимая» власть заключалась в монополии печатать деньги в захваченном финансовым Интернационалом государстве. Был запущен в оборот особый вид денег — кредит, который позволял увеличивать их объем до бесконечности.



По существу это фальшивыеденьги, но узаконенные властью. Банки, биржи и вся мировая финансовая система — это гигантская преступная система фальшивомонетчиков.



«Деньги производят деньги». Если даже полученные проценты и легальны, то они представляют несуществующий капитал. Банки всегда имеют этих фиктивных денег или вкладов в обороте в несколько раз больше, чем имеется физически выпущенных денег. Поскольку законные проценты устанавливаются не на реальный капитал, а на несуществующий, проценты также являются незаконными.

Идеологические и нравственные корни этого также лежат в Библии. Во «Второзаконии» мы читаем: «Не давай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост; а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благо-словил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею» (23:19,20). «…и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы» (28:12).

Механизм финансового порабощения того или иного государства довольно прост. После осуществлениия революции некими частными лицами создается центральный банк, которому даётся монопольное право печатать деньги для обеспечения жизнедеятельности страны.



Этот банк ссуживает деньги под проценты (деньги «из ничего» делают деньги «из ничего») королям, правительству для покрытия его расходов, покупает и распределяет государственные процентные бумаги. Банковский процент — это перераспределение платежеспособности в пользу банкиров.



Но самое главное — это обесценивание денег и капиталов, следовательно — первопричина инфляции.

Войны же очень способствуют росту правительственных расходов, росту национального долга, который можно бумажными деньгами под проценты кредитовать до бесконечности.

СЕКРЕТЫ МАРДОХЕЯ МАРКСА ЛЕВИ

Учение Карла Маркса (Мардохея Маркса Леви) построено также, как древние эзотерические (тайные, понятные только для посвящённых) религиозные учения. Его приверженцы должны знать не всё учение, а только самое элементарное и примитивное, поскольку от них нужна только слепая вера.

Маркс был гениальным конспиратором, то есть укрывателем правды революции. Если бы его труды свелись только к одной негативнойкритике капитализма, то и это был бы уже «выдающийся» труд по сокрытию истинных знаний. Но он идет дальше и делает вывод о неизбежности гибели капитализма.



Правда, этот вывод звучит достаточно иронически. «Коммунизм, — говорит он, должен победить, так как эту победу даст ему его враг капитал». Получается не враг, а союзник!



Основная формула Маркса: «противоречия капитализма + время = коммунизм». Но постоянно возникающие противоречия в обществе означают только идиотизм такого общества, которое не может избавиться от противоречий. Это же насмешка над человечеством! Но с этим мирились, этому верили и продолжают верить (в частности, постсоветские марксисты).



Если бы Маркс верил в то, что его «коммунизм» дойдет до победы только благодаря противоречиям в капитализме, то он никогда бы не говорил о противоречиях на тысяче страниц своего революционного труда. Революционер и конспиратор никогда не открыл бы перед своим противником секрет своего будущего триумфа.

Говоря о противоречиях, Маркс следовал тактике: «говори правду, обманывая». Он обманывал, определяя противоречия в истории экономики капитала как «постоянные», и называя их «естественными и неизбежными». Но одновременно говорил правду, зная, что эти противоречия реальны и будут создаваться и увеличиваться в нарастающей прогрессии до тех пор, пока не достигнут своего апогея.



Маркс обманывал насчет происхождения противоречий, но не обманывал насчет их реальности. Маркс знал, как они создаются, как обостряются и как дело доходит до создания всеобщей анархии в капиталистическом производстве, предшествующей триумфу «коммунистической» революции. Он знал, что это произойдет, ибо он знал тех, кто их создаёт.

У Маркса слова противоречат делу. Он заявляет, что большей концентрации средств производства соответствует большая масса пролетариата, большая сила для построения коммунизма.



Но одновременно он создает Интернационал, который в деле ежедневной борьбы классов по сути являлся «реформистом», то есть организацией, предназначенной для ограничения добавочной стоимости и, где возможно, ее упразднения. Реформизм предусматривает не политическую борьбу за власть, а только экономическую, преследующую, в первую очередь, повышение заработков пролетариата.



В результате такой борьбы снижается степень «эксплуатации» пролетариата и его «революционность». Поэтому Интернационал Маркса в то время был по существу организацией контрреволюционной и антикоммунистической, если оценивать его с точки зрения самой теории Маркса.



Но к таким абсурдным заключениям, при их кажущейся очевидности, приходят, забывая, что слова и факты в марксизме подчиняются строгим правилам конспирации: маскировке и сокрытию ее настоящей цели.

С этим «экономическим» направлением вел активную борьбу Ленин. Обстоятельства требовали.

Считается, что забастовка-это попытка революционной мобилизации. Однако, независимо от того, победит она или провалится, ее экономическое воздействие — на пользу финансовому Интернационалу! Забастовка всегда наносит урон продукции.



Результат: нищета, от которой хочет освободится рабочий класс, становится больше, так как повышение жалования, достигнутое в ходе экономической борьбы, автоматически аннулируется повышением цен. Баланс роста заработков и повышения цен практически всегда не в пользу пролетариата.И это составляет великую тайну марксизма и революции.

Создается порочный круг: голод-забастовка-инфляция-голод. Таким образом, к «противоречиям» капитала добавляется результат борьбы пролетариата, противоположный желаемому. Это двойное оружие революции, и оно не возникает само собой. Для его применения существуют организация, руководители, дисциплина, начисто отсутствует глупость.



Кроме того, укрываются истинные причины инфляции — в ее происхождении обвиняются профсоюзы и их «непомерные» требования по зарплате. «Ни один человек на миллион не способен распознать причину инфляции» — говорил знаменитый английский экономист Кейнс.

Результаты «экономической» борьбы пролетарского Интернационала совпадают с результатами деятельности финансового Интернационала, так как они оба производят инфляцию, а где имеется совпадение, там имеется и договоренность. Этот финансовый Интернационал (или «капиталистический Коминтерн») не виден посторонним, он не афиширует своего существования, действует инкогнито, и он совсем не враждебен пролетарскому.

Маркс, при наличии в его время всего лишь зачаточной английской промышленности, очень проницательно сделал прогнозы о современной колоссальной индустрии. Он её анализирует и клеймит, в отталкивающем виде он рисует образ организаторов капиталистического производства, предпринимателей. В результате, в воображении масс встает чудовищный образ капиталиста-промышленника (производителя).

В то же время Маркс почему-то умерен при изучении вопросов о деньгах. В вопросе о деньгах — Маркс типичный герметист (укрыватель реального знания о вещах, явлениях, целях). Факт наличия «пятиконечной звезды» — пяти братьев Ротшильдов с их банками, обладающими колоссальным скоплением богатств, будораживших воображение внимательных людей той эпохи, проходит для Маркса совершенно незамеченным.

Финансовый Интернационал не признает ничего национального, не признает государства, а потому он как бы анархичен, он «за свободу». Однако он сам стремится, в силу практической необходимости, стать государством по своей сути, но государством в мировом масштабе. Государство — это только форма власти, деньги — механизм власти, управление же денежной массой — существо этой власти.

Финансовый Интернационал — это по существу суперлжекоммунистическое государство, видимой стороной которого являлся Интернационал Маркса.

Финансист настолько же интернационален, как и «лжекоммунист», точнее «марксист». Оба борются с национальным буржуазным государством. Марксизм для того, чтобы преобразовать его в «лжекоммунистическое» государство.



Следовательно, марксист должен быть интернационалистом, то есть «интернационал-коммунистом». Финансист отрицает буржуазное национальное государство в силу интернационального характера денег, являясь по существу космополитом.



В отрицании буржуазного государства и проявляется сходство между «лжекоммунистами»-интернационалиста ми и финансистами-космополитами. В этих условиях Россия после революции 1917 г. должна была бы стать моделью и прототипом абсолютной власти, построенной по схеме Интернационала.



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Из статьи „Борьба Сталина с финансовым интернационалом”.