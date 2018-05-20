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Русский царь и деньги СС (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

09:19. 20 мая 2018 Просмотров - 247 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Русский царь и деньги СС. Серебряный иоахимсталер с клеймами, который на Руси называли ефимком, приписанный царю Алексею Михайловичу Романову, не соответсвует официальной истории.
История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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