Русский царь и деньги СС (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
09:19. 20 мая 2018 Просмотров - 247 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Артём Войтенков: Русский царь и деньги СС. Серебряный иоахимсталер с клеймами, который на Руси называли ефимком, приписанный царю Алексею Михайловичу Романову, не соответсвует официальной истории.
История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…
Источник: www.youtube.com