Русский царь и деньги СС (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Русский царь и деньги СС. Серебряный иоахимсталер с клеймами, который на Руси называли ефимком, приписанный царю Алексею Михайловичу Романову, не соответсвует официальной истории.

История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



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