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Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике

16:37. 20 мая 2018 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал:

С 5 по 13 мая в Ханое (Вьетнам) прошла Азиатская олимпиада школьников по физике. В ней приняли участие 188 школьников, представляющих 25 стран и территорий. Российские школьники завоевали в общей сложности 8 медалей: 6 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую. Россия участвует в Азиатской олимпиаде с 2011 года, и этот результат — лучший, который показывала наша сборная. Результат сборной стал лучшим в экспериментальном туре и вторым в общем командном зачёте.

Награды, завоёванные российскими школьниками:

  • Григорий Бобков, школа №1589 города Москвы — золотая медаль;
  • Захар Яковлев, лицей «Физико-техническая школа» города Санкт-Петербурга — золотая медаль;
  • Алексей Шишкин, школа №1589 города Москвы — золотая медаль;
  • Вячеслав Кузнецов — школа №192 города Москвы — золотая медаль;
  • Станислав Цапаев, школа №1589 города Москвы — золотая медаль;
  • Дмитрий Мельников, школа №2086 города Москвы — золотая медаль;
  • Никита Романов, Республиканский лицей для одарённых детей города Саранска — серебряная медаль;
  • Даниил Павлов, физико-математический лицей №239 города Санкт-Петербурга — бронзовая медаль.

В последние пять лет тренерский штаб сборной значительно усилил подготовку школьников к практическому туру на олимпиаде. Результат сборной стал лучшим в экспериментальном туре и вторым в общем командном зачёте. Также Григорий Бобков получил специальный приз за лучший результат практического тура.

«Безусловно, показанные достижения — результат большого труда самих школьников, их школьных наставников и тренеров национальной сборной. Школьники готовились и тренировались в течение года, после того как изначально стали кандидатами по результатам заключительного этапа Всероссийской олимпиады по физике», — говорит сотрудник учебно-методической лаборатории по работе с одарёнными детьми МФТИ и руководитель сборной РФ на Азиатской олимпиаде Виталий Шевченко.

Тренировки и квалификационные сборы команды традиционно проходят на базе Московского физико-технического института. Учебно-методическая лаборатория по работе с одарёнными детьми МФТИ разрабатывает и воплощает в жизнь специальные программы подготовки талантливых школьников. Тренерский штаб состоит из более чем 20 преподавателей, из которых ключевыми являются Артём Воронов, Валерий Слободянин, Виталий Шевченко и Александр Киселёв. Отдельно сборная России благодарит партнёров, которые создавали дополнительные возможности для тренировки, а именно Образовательный центр «Сириус» и Центр педагогического мастерства города Москвы.

Источник: www.kramola.info

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