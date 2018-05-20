Путин рассекречивает “особые” архивы

Президент России заявил, что принял решение о рассекречивании множества архивных документов – он подпишет указ об этом уже сегодня. Такую информацию сообщил Владимир Путин на встрече с главой Федерального архивного агентства Андреем Артизовым.

В свою очередь Артизов рассказал, что архивный фонд России хранит 500 000 000 дел.

“Никогда за последние десятилетия плановая, организованная работа по рассекречиванию не проводилась так, как она проводится сейчас”,- признался он.

“Примерно 14 тысяч дел из федерального архива. А каждое дело – это сотни страниц, которые эксперты должны просмотреть и определить, рассекречиваются последовательно и организованно. Это тоже совершенно точно, могу сказать, что мы это делаем”,- подчеркнул Артизов.

Также глава государства сообщил о переподчинении Росахрива непосредственно президенту. По сообщениям “Интерфакс”, это было сделано из-за того, что некоторые материалы ведомства “представляют особую ценность и имеют мировое значение”.

Важный момент – сразу поле рассекречивания архивные документы будут доступны на официальном сайте Росархива, для чего уже создана специальная база данных.

“Речь, насколько я знаю по информации из архивного ведомства, идет о периоде с 1930 по 1989 года. Там есть дела, простите, стукачай – как и невинно репрессированных, с очень интересными фамилиями. Там будут данные о космических и военных разработках, которые уже можно сообщить. Кроме того, рассекречиваются данные о ходе сражений, приказах и полученной развединформации во время Великой Отечественной войны, также как и о межгосударственных отношениях в период войны Холодной”,- заявил Politonline.ru источник, близкий к Росархиву.

“Некоторые документы общество удивят. Собственную историю нужно знать, какой бы она ни была”,- добавил он.

Напомним, что ранее были рассекречены 1400 уникальных директив Сталина, распоряжений Ставки, фронтовых приказов, оперативных карт, постановлений и фотографий того времени, еще недавно находившихся в архивах под грифом “совершенно секретно”.

Также с именами и фактами были опубликованы материалы, показывающие – немецкие оккупанты широко использовали националистов для организации в оккупированных областях УССР, так называемого “нового порядка”.