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Путин рассекречивает “особые” архивы

15:14. 20 мая 2018 Просмотров - 270 4 коммент. Опубликовал:

Президент России заявил, что принял решение о рассекречивании множества архивных документов – он подпишет указ об этом уже сегодня. Такую информацию сообщил Владимир Путин на встрече с главой Федерального архивного агентства Андреем Артизовым.

В свою очередь Артизов рассказал, что архивный фонд России хранит 500 000 000 дел.

“Никогда за последние десятилетия плановая, организованная работа по рассекречиванию не проводилась так, как она проводится сейчас”,- признался он.

“Примерно 14 тысяч дел из федерального архива. А каждое дело – это сотни страниц, которые эксперты должны просмотреть и определить, рассекречиваются последовательно и организованно. Это тоже совершенно точно, могу сказать, что мы это делаем”,- подчеркнул Артизов.

Также глава государства сообщил о переподчинении Росахрива непосредственно президенту. По сообщениям “Интерфакс”, это было сделано из-за того, что некоторые материалы ведомства “представляют особую ценность и имеют мировое значение”.

Важный момент – сразу поле рассекречивания архивные документы будут доступны на официальном сайте Росархива, для чего уже создана специальная база данных.

“Речь, насколько я знаю по информации из архивного ведомства, идет о периоде с 1930 по 1989 года. Там есть дела, простите, стукачай – как и невинно репрессированных, с очень интересными фамилиями. Там будут данные о космических и военных разработках, которые уже можно сообщить. Кроме того, рассекречиваются данные о ходе сражений, приказах и полученной развединформации во время Великой Отечественной войны, также как и о межгосударственных отношениях в период войны Холодной”,- заявил Politonline.ru источник, близкий к Росархиву.

“Некоторые документы общество удивят. Собственную историю нужно знать, какой бы она ни была”,- добавил он.

Напомним, что ранее были рассекречены 1400 уникальных директив Сталина, распоряжений Ставки, фронтовых приказов, оперативных карт, постановлений и фотографий того времени, еще недавно находившихся в архивах под грифом “совершенно секретно”.

Также с именами и фактами были опубликованы материалы, показывающие – немецкие оккупанты широко использовали националистов для организации в оккупированных областях УССР, так называемого “нового порядка”.

Источник: www.kramola.info

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4 коммент.»

  • 7780 6454
    Ирбис 20 мая 2018 в 16:10 Ссылка Пометить
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    Дай то Бог. что бы и правда рассекретили, вот и обалдеем, кто кем был! Да и много чего можем узнать, что теперь будут делать западные партнёры.

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  • 960 682
    Korsar 20 мая 2018 в 17:09 Ссылка Пометить
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    Росархив переподчиняется президенту.Значит скоро тихо выгребут компромат на шайку,заменив сказками

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      Ъ Korsar 20 мая 2018 в 17:24 Ссылка Пометить
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      Неужели…Неужели я прочел осмысленный коммент.Просто чудо какое-то.Все же на поверхности.
      Лично вам.Я не понимаю технологию од.биливания…Но она работает очень эффективно.Ладно бы “2 класса церковно-приходской”,но люди с “высшкой”,адекватные в общении…в упор ничего не хотят замечать.Такое ощущение,что кто-то научился манипулировать эмоцией,которую испытывали наши деды,когда шли в атаку…Это какое-то “нанодостижение”,которое я не “вкуриваю”.Я вижу эффект,но технологию не понимаю.Мразь что-то нашла такое,что хуже атомной бомбы.Я лишь один раз встречал подобный эффект.Не помню какая секта,но по приказу “духовного лидера” более 900 человек выпили яд.Причем была очередь к “бочке с ядом” и люди вели своих детей и потом отходили на свободное место умирать…Это-технология.Она работает.

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  • 6161 3195
    Maleos 20 мая 2018 в 17:13 Ссылка Пометить
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    Неужели Путин решил таки открыть ящик Пандоры?.. и не помешают ли?..

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