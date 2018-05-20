О ментальном концлагере и Путине, который много чего не может…

В своей недавней статье про ментальный концлагерь я написал, что пропустив через себя за 22 года исследований гигантский массив информации и сопоставив тысячи исторических фактов, я имею теперь все основания утверждать, что окружающее нас информационное пространство (в котором мы все существуем и которым мы буквально "дышим" как воздухом) представляет собой искусственно созданную среду со всеми признаками концлагеря.

Буквально ментальным концлагерем делает нашу информационную среду многоплановая и разнородная дезинформация, которая имеет место абсолютно во всех сферах нашей жизнедеятельности и естествознания. И что самое печальное — эту дезинформацию возводят в статус Истины государственные институты и специально обученные люди — агенты влияния, оказывающие на сознание населения России поляризующее воздействие!

То есть, наши власть-имущие целенаправленно заваливают дезинформацией, как грудой камней, те направления в естествознании: в истории, в философии, в биологии, в физике и так далее, которые, по их мнению, существуют в этих сферах вовсе не для простых смертных, но только для "богоизбранных"...

ПРИ ВСЁМ МОЁМ УВАЖЕНИИ К ПУТИНУ, который недавно устроил россиянам настоящий праздник по случаю завершения строительства первой очереди Крымского моста и показал, что Россия, её многонациональный народ способны по-прежнему творить великие дела, Я НЕ МОГУ НЕ СКАЗАТЬ, что независимо ни от кого существует и другая ПРАВДА ЖИЗНИ... отнюдь не радостная...

Путин на открытии первой очереди Крымского моста. Путин на открытии первой очереди Крымского моста.

В качестве примера, демонстрирующего другую правду жизни, я хочу привести короткую, но очень яркую речь Константина Крылова, публициста и журналиста, которому довелось недавно выступить на Первом телеканале России:

К.Крылов: Я, честно говоря, считаю, что Российская Федерация, конечно же, не является империей хотя бы потому, что она является колонией. Россия — это страна управляемая колониальными методами. Метрополией можно считать, например, Московский Кремль, а также некоторые вынесенные за пределы России места типа Куршавеля.

А.Гордон: напрашивается вопрос: "кто управляет?"

К.Крылов: управляет антинациональная элита, которая на самом деле воспринимает население России как покорённых туземцев, например, как британцы воспринимали в своё время индусов. Они построили пирамиду народов, некоторые из которых были приближены, чтобы угнетать туземцев, а большая часть народов не имеет никаких прав и существует именно как колониальное население. Прежде всего это касается в России русских! (звучат аплодисменты). Поэтому Россию можно назвать не империей, не национальным государством, а антинациональным государством! Это будет самым точным научным определением того, в чём мы живём.

А.Гордон: дайте пожалуйста определение "антинационального государства".

К.Крылов: легко! Антинациональное государство — это государство, в котором существует одна наиболее угнетаемая нация, в нашем случае это национальное большинство — русские, дальше существует пирамида народов, некоторые нации также угнетаются, некоторые имеют несколько большие права, чем остальные, и используются примерно так же, как сикхи использовались в Индии для того, чтобы держать в покорности и страхе население. А сверху сидит, повторяю, антинациональная элита, главными свойствами которой является даже не то, что она по крови какая-то другая, а то, как тут правильно заметили, что она абсолютно другая по духу. Она воспринимает население России как быдло, рабов, стадо, а себя — как абсолютных господ, которые должны управлять этим быдлом исключительно для себя. (аплодисменты).

(Я полностью согласен с Константином Крыловым. Более того доказательства его правоты собраны мной в статье "Русские, кто вы и где вы?" Комментарий — А.Б.)

К.Крылов: поскольку я несколько чужой в этом "толерантном обществе", то я могу позволить себе сказать чуть больше правды, чем остальные.

Я с большим удовольствием выслушал оценку, что "государство Россия то ли 15, то ли 20 лет ищет идеологию". Это правда! Ищет, но никак не может найти. Но давайте, наконец, скажем, кому эта идеология нужна и зачем предназначается?! По сути дела идеология нужна государству вот для чего. Я услышал эту формулировку, кстати, от большого специалиста по идеологии — от сотрудника ОМОН, который в своё время охранял "Русский марш" от русских людей.

Старенький дедушка пытался пробиться в ряды "Русского марша", а ОМОНовец его не пустил. Дед спросил: "ну сынок, ну почему?" ОМОНовец сказал гениальную фразу, и в этом суть российской идеологии: "Дома надо сидеть, дед! Дома сидеть надо!"

К.Крылов: так вот, идеология в России сейчас — это попытки найти ещё какой-нибудь способ, чтобы люди, причём совершенно определённые люди, коренное население, я даже произнесу неприличное слово — "русские", сидели дома и не возмущались тем, что в России происходит!

Эту идеологию государство собственно и ищет, постоянно предлагая разные её варианты. И нам, кстати говоря, предлагается сейчас путь — участвовать в том же самом мероприятии.

Например, мы все прекрасно знаем, что положение русского народа по мнению самого же русского народа нельзя назвать блестящим. Да, действительно у русских очень много проблем, начиная (и это главная проблема!) с российской власти, и кончая, например, этнокриминальными диаспорами! Так вот, вместо того чтобы решить эти проблемы, власть пытается сейчас приучить русских ТЕРПЕТЬ ЭТО ещё каким-нибудь способом!

Источник.

18 марта 2018 года я, Антон Благин, лично голосовал за Владимира Путина и при этом ещё убеждал других людей, что сейчас это самый правильный выбор! Я говорил и писал в своих статьях, что Путин — из всех предложенных кандидатов на пост Президента России самая достойная фигура. И это правда! На мой взгляд, все другие кандидаты в Президенты России числом 7 человек были менее всего достойны занимать эту высокую должность.

При всём этом я вижу и понимаю, что Путин для народа — всего лишь публичная персона с особым статусом, удел которой — буквально играть роль этакого максимально положительного героя. Будучи Президентом России Владимир Путин очень много чего не может! — как представитель высшей власти в стране он, оказывается, не имеет права многое делать! Об этом мне поведали в письме, которое пришло на моё имя из "Администрации Президента России" ещё в 2016 году!

Из содержимого письма Е.Максимовой, главного советника Департамента аналитического и правового обеспечения, следует, что Президент России Владимир Путин сильно ограничен в своих правах и возможностях.

Суды в России как одна из ветвей власти полностью независимы от власти Президента России.

Прокуратура России также является самостоятельным государственным органом, действующим независимо от кого бы то ни было.

Следственный Комитет России тоже является самостоятельным и независимым субъектом...

У Президента России, как написано в письме Е.Максимовой, отсутствуют полномочия проверять их работу, следовательно все указанные ветви российской власти обладают АБСОЛЮТНОЙ ВЛАСТЬЮ над народом России в части своей компетенции! А Путин для народа России, получается, — этакий "свадебный генерал", как вишенка на торте, которую кладут, чтобы сделать кондитерское изделие более привлекательным.

В нашем случае Владимир Путин своей харизмой — строго в пределах своих полномочий — делает более привлекательной всю уродливую систему российской власти. Поэтому лично к Путину у меня нет претензий. В жизни россиян он играет исключительно позитивную роль, (и народ это ценит, что показали результаты выборов, которые состоялись 18 марта 2018 года), ...чего нельзя сказать о всей системе российской власти!

И в этом плане я полностью согласен с мнением Константина Крылова, который считает, что российская система власти управляет Россией колониальными методами. То, что это правда, проговорился в 2012 году на "Международном экономическом форуме" глава Сбербанка Герман Греф:

Причём, обратите внимание, Международный экономический форум проходил в 2012 году под вывеской "Выход из управленческого тупика"! Они тогда, оказывается, находились в управленческом тупике!

На то, что Россия управляется именно колониальными методами, а население буквально одурачивается средствами массовой информации и специально обученными "агентами влияния", указывает также и тот факт, что Центробанк России (как и организация "РПЦ"!) провозглашён в Конституции РФ — независимым от государства субъектом, (который, однако, действует на территории в России, и действует не столько в интересах России, сколько ради поддержания стабильности Мировой Финансовой Системы).

В "Экономическом словаре" причина независимости Центрального Банка РФ объяснена следующим образом:

НЕЗАВИСИМОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА "Независимость ЦБ от Правительства может обеспечиваться лишением Правительства права увольнять директоров Центрального Банка или навязывать ему свою политику. Независимость Центрального Банка приветствуется теми, кто уверен, что стабильные деньги являются для экономики благом. Стабильность денежной массы может иногда вступать в противоречие с целями Правительства, особенно когда оно стремится увеличить занятость в стране или защитить разнообразные закрепленные законом имущественные права. Существует убеждение, что Правительства слишком легко поддаются искушению необдуманного проведения ведущей к инфляции политики в результате попыток увеличить занятость или неспособности противостоять отдельным группам, лоббирующим рост государственных расходов и снижение налогов. Таким образом, находящийся под непосредственным контролем политиков центральный банк вынужден проводить денежно-кредитную политику, ведущую к инфляции (inflation), и неспособен на проведение достаточно жёсткой денежно-кредитной политики, препятствующей инфляции..." Источник.

Вот так вот! Если Правительство Российской Федерации вдруг захочет уменьшить безработицу в стране — увеличить занятость населения через создание новых рабочих мест, что неизбежно должно повлечь за собой прерасходы находящейся в распоряжении государства денежной массы, то ЦБ РФ, имея обязательства перед Мировой Финансовой Системой, должен препятствовать этому, чтобы "не увеличивать инфляцию", величина которая обусловлена прежде всего высокими процентными ставками кредитования населения и промышленных предприятий коммерческими банками. А им начальную процентную ставку кредитования задаёт сам Центральный Банк РФ! Вот такая удивительная схема получается!

И ведь у Путина и тут нет полномочий влиять на политику Центробанка, потому что независимость ЦБ прописана в Конституции РФ!

Статья 75 Конституции РФ: "Защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти ".

Если всё так, я просто недоумеваю, почему наши либералы так демонстративно неистовствуют из года в год в отношении Путина, как будто у него в руках жезл монаршей власти!

Коллаж из Интернета "Путин — российский император". Коллаж из Интернета "Путин — российский император".

Вот что мы имели недавно на улицах наших городов!

Для меня загадка — такая активность протестов либеральной оппозиции в отношении Путина!

Наша власть — это дракон о шести головах, каждая из которых живёт независимо друг от друга и каждая сильна по своему! А некие "гусские националисты" хотят срубить голову одному только Путину!

Получается, что из Путина специально делают "мальчика для битья", чтобы народ отвлекался на провокации и НЕ видел, кто на самом деле вершит судьбу российского народа и кто создал для всех россиян буквально ментальный концлагерь, о котором ещё в 1928 году поведал личный биограф семьи Ротшильдов Марк Эли Раваж:

Публикацию М.Э.Раважа можно прочесть здесь.

19 мая 2018 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Белый Рус: Браво, Антон! Давно ждал от Тебя подобного рода статью. Ты очень хорошо подметил, что наша антинациональная элита однозначно не наша! Она чужая!

Она чужая нам по крови, по духу, по мировоззрению. Она чужая нам по всем аспектам Жизни! Потому-то когда-то Ты ввёл в оборот очень удачный, на мой взгляд, термин, ЧУЖИЕ. В это понятие ЧУЖИЕ входит значительная часть еврейства — жиды, а также шабесгои из многочисленных народов, населяющих нашу страну.

Они ЧУЖИЕ! Но в этой ситуации просматривается и вина нашего разнесчастного, но тем не менее, государствообразующего народа. Огромное количество из нас — это Иваны, не помнящие родства. Они не хотят знать, кто они, откуда они и зачем они. Они радуются "стеклянным бусам", которые им навешивают ЧУЖИЕ. Это и кино, и литература, и кривая история, и отравленная пища, и загаженная Вода.

Но поскольку закон перехода количества в качество не отменён, то прозрение (АПОКАЛИПСИС) начнётся буквально завтра! Множество патриотов, к коим относишься и Ты, постепенно раскачают эту "лодку невежества" и народ возопит от увиденной трезвым взглядом картины нашего бытия.

Андрей Косогоров: браво! Превосходная статья! Было бы не лишним упомянуть здесь о примерно 150 тайных конвенциях, подписанных Россией после развала СССР. Что это за конвенции? А те, по которым министр обороны не может быть военным, министр здравоохранения — врачом, министр образования — педагогом. Чтобы управленцы не имели понимания, чем они управляют!!! Вы видели министров обороны в Скандинавии, Европы???

Ещё подписаны конвенции о министерствах и ведомствах, об управлениях! Всё направленно против того, чтобы Россия была самостоятельной.