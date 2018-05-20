Новости Украины и Новороссии 20 мая 2018

Россия может вернуться к использованию межконтинентальных баллистических ракет «Сатана» для запуска космических аппаратов, возродив проект «Днепр» без участия Украины, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Минобороны России в ближайшее время начнет утилизацию межконтинентальных баллистических ракет «Воевода» (по классификации НАТО «Сатана»), на смену которым придут МБР «Сармат», заявил ранее замглавы ведомства Юрий Борисов.

«Рассматривается вопрос об использовании снимаемых с боевого дежурства ракет РС-20В по конверсионной программе пусков», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о модернизации под космические старты именно версии РС-20В, а не РС-20Б, которые ранее использовались по проекту «Днепр». При этом для проекта не предполагается привлекать украинскую сторону, которая отвечает за систему управления ракет.

Согласно открытым данным, по состоянию на 2017 год на вооружении находилось 46 ракет РС-20В. Ракет РС-20Б осталось около 11 единиц.

«Экономической целесообразности в адаптации РС-20Б под космические пуски из-за небольшого количества оставшихся ракет нет, а наличие около полусотни ракет РС-20В позволяет говорить о такой целесообразности», — отметил собеседник.

Ракетный комплекс «Воевода» с «тяжелой» ракетой РС-20В, разработанный днепропетровским КБ «Южное», был поставлен на боевое дежурство в конце 1980-х годов.

На сегодняшний день РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на свой солидный «возраст», по-прежнему является эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.

До недавнего времени в эксплуатации находилась ракета-носитель «Днепр», созданная на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-20Б. Всего в период с 1999 года по 2015 год было совершено 22 пуска, из них 21 — успешный. Модернизацию разработанных в Днепропетровске (Украина) ракет РС-20Б в ракету-носитель «Днепр» осуществляла компания «Космотрас».

Запуски выполнялись с космодрома Байконур и с Ясного — из позиционного района Домбаровского соединения Ракетных войск стратегического назначения. Последний пуск был совершен в 2015 году.

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