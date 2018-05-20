Эcce: Реклама зомбирует народы на деградацию

Политическое Эссе на тему статей:

"Г.Сидоров о рекламе как инструменте подчинения народов": http://narada-budda.ru/raskrytie/1059-gsidorov-o-reklame-kak-instrumente-podchineniya-narodov.html

"Психотронное оружие все-таки существует": http://narada-budda.ru/protivostoyanie/1283-psihotronnoe-oruzhie-vse-taki-suschestvuet.html

"Радиочастотная обработка людей, психотронное зомбирование": http://narada-budda.ru/nauka/160-radiochastotnaya-obrabotka-lyudey-psihotronnoe-zombirovanie.html

Строки басни Крылова "Крестьянин и Змея": https://vsebasni.ru/krylov/krestyanin-i-zmeya-kn6.html

"Когда извериться в себе (рекламе) ты дашь причину (психотронное зомбирование сознания),

Как хочешь, ты (реклама) меняй свою личину:

Себя (реклама) под нею ты не спасёшь,"

Когда началось зомбирование людей рекламой...

Рекламой можно назвать то, как Крестоносцы Ватикана насильно навязывали тартарцам веру в Иисуса Христа. Этот рекламных ход был применён тысячу лет тому назад и на него ушло несколько веков кровавых Крестовых Походов, а потом и самоотверженного миссионерства.

Вера в нового бога соизмерялась страданиями и ограничениями рабов божьих, а также материальными дарами за просьбу богу. О духовности в новой Вере не было и речи, ибо в чести было соблюдение праведных канонов. Всё это рекламировалось церковью в самом лучшем виде - чем больше истязаний, тем крепче молитва богу, но если не можешь самобичеваться, то поможет взятка. На этом Церковь хорошо наживалась, а вера в Иисуса Христа хорошо распространялась по миру среди тартарцев.

При советской власти прекрасно работала лозунговая реклама. Лозунги висели плакатами на каждом углу и провозглашались с каждой трибуны. Они стали образцом не только поведения советского народа, но и стиля его жизни. Лозунги имели открытый рекламный смысл и скрытый, который сильно влиял на Сознание людей. Например:

* "Учиться, учиться и ещё раз учиться" - возможность не работать;

* "Вся власть советам" - демократия, при которой можно воровать на официальной основе;

* "Земля крестьянам, заводы рабочим" - всё общее, а значит разрешается воровать;

* "Не умеешь научим, не хочешь заставим" - страх насилия и ущемления свободы воли.

Но, кто в те годы обращал внимание на скрытый контекст лозунгов?..

Хотя и среди них были рекламные лозунги с хорошим и правильным умыслом моральных кодексов.

Кино тоже можно назвать рекламой определённого образа жизни, манеры речи и поведения, моральных устоев и традиций, где главный герой становится образцом для подражания не только для взрослого населения, но и для молодёжи. Можно сказать, что каждое новое поколение воспитывается на устойчивых традициях сценических образов героев фильмов, ибо таково движение развития стран, а на него сильно Влияла Тёмная Система Иллюминатов.

То есть, по транслируемым фильмам в кинотеатрах и телевидению можно узнать концепцию правления страной её правительством, ибо таким образом оно рекламирует направление движения развития своего народа, которому и следует.

Сейчас в нашем мире фильмы рекламируют насилие и разврат даже среди положительных героев, ибо таков был План Развития нашего мира от Мирового Правительства, ослушаться который никто не мог. Иллюминатам требовалось, чтобы весь наш мир погряз во тьме грехов и пороков. На этом фоне они могли казаться "белыми и пушистыми" дарующими людям Благо в развитии мира по их Плану мирового Господства.

Открытия влияния психотронного радиоизлучения на отдельные участки мозга начались ещё в 30 годы прошлого столетия. При проведении многих опытов было выявлено, что при различных комбинациях электромагнитного излучения можно влиять на эмоциональный настрой людей и зомбировать их на определённое поведение и желания. Так реклама приобрела иной смысл, где помимо рекламирования товаров в неё начали закладывать определённые коды поведения.

Иллюминаты воспользовались этим, чтобы упрочнить своё влияние на страны нашего мира. Таким образом в нашу жизнь начала входить их Тёмная Система жизнеобеспечения людей всех народов, основой которой стала реклама.

Каким образом реклама влияла на жизнь людей...

Реклама это не только денежная прибыль от рекламируемого товара и известность фирмы, но и власть над потребительским рынком. А для этого в рекламе используются различные средства сфер влияния на потребителя: визуальная реклама - щиты и экраны, где через зрительное кодирование шло влияние на Сознание человека; слуховая реклама через комбинированные словосочетания, а в соизмеримости с радиоизлучением слова закладывались непосредственно на подсознательный уровень; печатная реклама - листовки и брошюры, на печатный текст которых накладывалось электромагнитное поле энергетических оттисков определённых кодов простых приказов; и самая безобидная наглядная реклама шла через пробники и скидки. Таким образом товар продавался по дорогой цене, даже если существовал его дешёвый аналог.

Сферы воздействия рекламы на подсознание людей начали расширяться с 80 годов прошлого столетия. Для этого использовались радиоволны определённой частоты, которые проводились через: телевизионные антенны, радиосеть и телефонную, охранную сигнализацию, и даже освещение, арматурные конструкции и многое другое, что было задействовано в зомбировании людей. Позже в этот список вошли сотовая связь и интернет.

На эти базовые объекты накладывалось электромагнитное излучение определённых кодов поведения и образа жизни, которые показывались в рекламных видеороликах и кинофильмах.

Хотелось бы уточнить кое-что важное по рекламному зомбированию...

* Радио и радиоприёмники имеют скрытое электромагнитное излучение наложенное на тот текст, что говорится в эфире. При тонком слухе оно может восприниматься, как различные помехи радиовещания.

* Телевидение транслирует во всех рекламных роликах дополнительные кадры, которые не фиксирует наше Сознание, но улавливает подсознание. Многие популярные телепередачи имеют подобную систему кодирования, от которой тупеет мозг и человек меняется на глазах, либо впадает в депрессию и леность, либо в агрессию.

! Избавится от рекламного зомбирования просто:

В 10 метрах от здания радиоизлучение не действует, поэтому чаще бывайте вне дома, а в особенности вдали от государственных учреждений. Реже ходите по магазинам, потому что в них кодирование мозга рекламой товаров происходит постоянно, иначе люди бы не покупали столько лишнего придя за чем-то конкретным.

Будучи дома отключайте: радио и телевидение, и как можно дольше находитесь без электрического света и интернета. Реже пользуйтесь сотовым телефоном, от которого кодированные импульсы поступают непосредственно в мозг стимулируя активность только определённых его участков, на что он и подсаживается. В связи с чем человек часто с ним "играется" по поводу и без.

Что из себя представляет реклама на самом деле...

Открытая реклама товаров это лишь верхушка айсберга, ибо у неё имеется ещё и скрытый смысл заложенный в тех людях, кто снимается в ней. Именно они рекламируя товар, закладывают основу морали, поведения, манеру речи и образа жизни, на который часто ориентируется именно молодое поколение. А как следствие, молодёжь вырастает на антиморальных кодексах ложного поведения и образа жизни, которые нельзя воспроизвести в реальности, ибо они были созданы на основе иллюзорного мира, который существует только в рекламе, но не в жизни. По мере разочарования молодое поколение теряет интерес к своему развитию и будущему, а как следствие деградирует в пороках. Последствия от всего этого необратимы - искажение Кода ДНК...

Живя в области рекламного, ирреального, не существующего мира, который разительно отличается от настоящего, люди ломают свой генетический код природных моральных устоев и поведения, которые поколениями закладывались в ДНК. Подобные изменения генетического кода искажают его спираль, в которой происходят мутации. На физическом плане это выглядит, как ослабление иммунной системы, которая отвечает за энергетическую защиту организма от вредоносной среды обитания. Не имея защиты люди становятся лёгкой добычей для психотронного зомбирования, ибо их Сознанием можно манипулировать в угоду Тёмной Системы Иллюминатов.

У людей со сломанным генетическим кодом уже нет свободного будущего, ибо они находятся под постоянным воздействием рекламы и её обратной стороны - рекламируемого ею поведения и образа жизни. Хаос нашего мира является побочным продуктом воздействия рекламы на подсознание людей, которые забыли истинные родовые моральные устои и вступили в не существующий мир ирреальных снов навеянных рекламой, где ложно всё: мораль, поведение, нравы, образ жизни, традиции, ценности, здоровье, отношения. Ложны в нём и сами люди, которые с детства воспитывались на боли и страданиях, неудовлетворённости и отчаянии.

Таким был тот мир, которым без нашего сопротивления, хотели править Девять неИзвестных членов Мирового Правительства под давлением Драконийцев и Рептилоидов. С 2012 года в наш мир приходят Изменения провоцируя в нём Перемены...

Как наш мир может избавиться от пагубного влияния рекламы...

Изменения в нашем мире начались с 2012 года, когда Земной Альянс обратился в Галактический Совет с просьбой о Помощи нам в борьбе с инопланетными и местными Силами Тьмы. Согласно галактическому кодексу к нам на Землю официально прибыли члены Галактической Федерации Света в совокупности многих Миров нашей вселенной. Хотя и до этого момента многие Миры имели тут свои тайные базы.

Официальное Прибытие кораблей Галактической Федерации Света позволило начать: выдворение с нашей планеты инопланетных захватчиков - Драконийцев и Рептилоидов, которых к 2017 году осталось на Земле всего 5%, и борьбу с Кабалой / хазарской мафией. Помимо этого инопланетная помощь оказывается нам в прогрессе науки и техники, а также в усовершенствовании экономической системы и политической структуры стран.

Россия заключила в 2012 году Соглашение с Миром Сириуса, а в 2014 году с Миром Плеяд. Это пока единственная страна в нашем мире, у которой инопланетные контакты находятся на государственном уровне.

Оставшись без инопланетной поддержки Драконийцев и Рептилоидов Мировое Правительство начало сдавать позиции своего контроля над развитием нашего мира, поэтому их Тёмная Система основанная в том числе и на рекламе, начала разрушаться, а её влияние на Сознание людей стало ослабевать.

В этом деле сильную помощь оказала солнечная активность. За счёт Солнечного Ветра на нашей планете повышаются вибрации и усиливаются Души всех живых организмов, а это поднимает тонус иммунной системы - энергетической защиты их тел. Это означает, что рекламное кодирование за счёт электромагнитных импульсов перестаёт срабатывать так, как хотелось бы Иллюминатам, потому что высокое мозговое излучение уже может отражать его низкочастотные сигналы.

Мировое Правительство ещё в прошлом веке знало о том, что их Власти над миром придёт конец с началом планетарного вознесения. В следствии чего, они заранее предусмотрели много рекламных ходов через зомбирование людей химической продукцией: в продуктах питания, лекарствах, бытовой химии, гигиены и косметики, на пользование которой они кодировали несколько поколений. Благодаря её низким вибрациям, люди ещё некоторое время будут во власти рекламы и её влияния. Но уже наше новое поколение вырастает вне её психотронного воздействия на их Сознание, поэтому у нашего мира есть все шансы на Светлое будущее без рекламных трюков зомбирования.

Какое будущее ожидает наш мир без пагубного воздействия рекламы на его развитие...

С исчезновением Тёмной Системы Иллюминатов и её основ зомбирования рекламными кодами, по которым развивался наш мир в своём прошлом, он перейдёт на иные правила своего существования. Реклама хоть и будет ещё некоторое время мозолить глаза и слух, но уже без своего зомбирующего влияния на мозг людей на сознательном уровне и бессознательном.

* Новые технологии займут место старых трюков с электромагнитными импульсами радиорекламы.

* 25 кадр телевизионных рекламных роликов и другие методики визуального воздействия на подсознание потеряют свою эффективность, потому что благодаря планетарному вознесению зрение людей улучшится на столько, что он уже станет очевидным, а значит и бесполезным.

* Солнечная Энергия позволит людям поднять своё духовное развитие на столь высокий уровень, что все зомбирующие мозг уловки станут фейком, ибо с 2012 года возрастает энергетическая защита организма человека.

Наш мир меняется с 2012 года, потому что в нём начали Изменяться сами люди. Это означает, что многое из того, что было актуальным раньше, перестаёт хорошо работать Сейчас, а это касается рекламы и её влияния. Люди уже перестают замечать: рекламные щиты, фонирующие звуки радиорекламы, пропускают рекламные видеоролики, не обращают внимание на рекламные листовки и брошюры. Ибо всё это перестаёт им быть Интересным, потому что все они начали Просыпаться в Энергиях Вознесения от грёз не существующего рекламного мира, который нельзя воспроизвести в своей реальности из-за ложности его основ.

С началом планетарного вознесения люди начали ценить то, что является настоящим в своей сути, и поэтому не рекламируется: натуральные товары, здоровый образ жизни, чистые отношения между мужчиной и женщиной, истинные моральные кодексы.

Уже Сейчас наш мир Вступает в эру своего высокого развития, основой которой станет жизнь людей в Золотом Веке. При такой лучшей их жизни в Высоких Энергиях Света уже не будет надобности в рекламе, поэтому само её существование станет нерациональным. Ведь благодаря Вознесению в 5 Измерение люди станут больше ориентироваться на свою интуицию в вопросах выбора, а не слепо доверяться рекламе. Постепенно наш мир освободится от её оков и влияния на нашу жизнь. Это и есть то самое наше будущее, к которому начал восхождение наш мир и люди в нём с 2012 года, когда на планете началось Время Перемен и Вознесения.

Майтрея Рагнарёк,

декабрь 2017 года



Источник: narada-budda.ru