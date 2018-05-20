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Что такое Радость? Татьяна Беленко и Елена Сидорович

15:15. 20 мая 2018 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал:

Как найти радость в жизни?

Татьяна Беленко и Елена Сидорович

В гостях на ботике боцмана северного флота Василия Васильевича Елена и Татьяна.
Сегодня они нам поведают о том, что же такое Радость?

Радость жизни, какая она? Посмотрим вместе вокруг, что приносит Радость людям. Через какую призму мы видим радугу Радости.
А что видят наши дети? Много или мало Радости в жизни современного человека?
Радость для Души или для тела? Радость в отдаче или в получении? Радость – сила непобедимая, Радость – Сила Бога.

Подумаем вместе над этим и начнем нашу беседу о Радости непобедимой.

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Источник: www.youtube.com

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