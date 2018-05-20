Что такое Радость? Татьяна Беленко и Елена Сидорович
Как найти радость в жизни?
Татьяна Беленко и Елена Сидорович
В гостях на ботике боцмана северного флота Василия Васильевича Елена и Татьяна.
Сегодня они нам поведают о том, что же такое Радость?
Радость жизни, какая она? Посмотрим вместе вокруг, что приносит Радость людям. Через какую призму мы видим радугу Радости.
А что видят наши дети? Много или мало Радости в жизни современного человека?
Радость для Души или для тела? Радость в отдаче или в получении? Радость – сила непобедимая, Радость – Сила Бога.
Подумаем вместе над этим и начнем нашу беседу о Радости непобедимой.
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Источник: www.youtube.com