Борьба внутри РПА в ходе переворота в Армении
16:51. 20 мая 2018 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Некоторые подробности подковерной возни в ходе государственного переворота в Армении.
Республиканская партия Армении (РПА), потерявшая совсем недавно контроль над исполнительной властью страны под давлением массовых акций протестов, но пока еще сохраняющая политическое большинство в парламенте республики, переходит в оппозицию. Такое решение было принято после встречи лидера партии Сержа Сарсгяна, подавшего в отставку с поста премьера вследствие внутриполитического кризиса, с членами исполнительного органа политической силы. Об этом уже открыто заявляют лидеры РПА. Между тем, информированный источник EADaily в партии представил, какие решения были приняты в связи с предстоящей борьбой РПА в качестве оппозиции.
«Решено не препятствовать принятию программы правительства премьер-министра Никола Пашиняна. В РПА принято решение также критиковать действия нового правительства, но без особых эмоций и популизма. На то есть две причины. Во-первых, РПА в настоящее время почти полностью лишена общественной поддержки, поэтому популизм ей никак не поможет. Во-вторых, критика будет в стиле выражения беспокойства, чем яростных нападок на власть. Нужно ясно и четко продемонстрировать неграмотные действия и заявления команды Пашиняна, особенно в сфере внешней политики. Тут ставка делается на неопытность команды Пашиняна, что ее ключевые фигуры обязательно допустят грубые ошибки», — сказал наш собеседник, между тем добавив, что в РПА надеются на скорый провал нового правительства, ибо оно вряд ли может оправдать завышенные революционные ожидания общества.
По словам высокопоставленного представителя Республиканской партии, Серж Саргсян поручил парламентской фракции РПА тщательно следить за действиями команды Пашиняна и бескомпромиссно действовать лишь по трем вопросам: процесс карабахского урегулирования, членство Армении в ЕАЭС и реализация нового соглашения (о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС) Армении с ЕС. «РПА под микроскопом будет следить за тем, чтобы новое правительство не отклонялось от этих трех направлений внешней политики Армении, основы которых заложены еще при предыдущем правительстве. По всем другим вопросам партия будет действовать по ситуации», — пояснил он.
Он также подтвердил слухи о намерении экс-премьер-министра Карена Карапетяна и его близкого соратника крупного российского бизнесмена армянского происхождения, владельца группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна создать новую политическую силу. «Эти слухи муссируются не просто так. Но пока ничего конкретного нет», — сказал наш собеседник, поделившись также некоторыми подробностями касательно отношений между Кареном Карапетяном и Сержем Саргсяном в период дореволюционного внутриполитического ажиотажа в Армении.
Он начал с самого начала, а именно с назначения Карена Карапетяна на пост премьер-министра Армении в середине 2016 года. «Тогда, в случае успеха в экономике, Серж Саргсян обещал ему (Карапетяну — ред.) пост премьер-министра после истечения срока своих президентских полномочий. Затем ситуация изменилась, Карапетяны начали сильно укрепляться во власти, теснить „старожилов“ РПА и часть подконтрольной Сержу Саргсяну олигархии. Серж Саргсян ввел в игру нового игрока — Вигена Саргсяна (экс-министра обороны — ред.), а параллельно в прессе начали активно муссироваться слухи о том, что именно Вигену Саргсяну будут переданы премьерские полномочия. Карапетяны не соглашались с этим, заявив, что Серж Саргсян нарушает договоренность. Началась довольно жесткая подковерная борьба. В прессу начали всплывать заказные статьи на Карена Карапетяна, происходило откровенное игнорирование его кандидатуры на пост премьера в партии и пр. Однако затем, чтобы сильно не обострять ситуацию, Серж Сарсгян решил сам возглавить правительство, опять же оставляя экономический блок под контролем Карапетяна, назначая его на пост первого вице-премьера. Этот пост был специально создан именно для Карена Карапетяна в целях сохранения целостности команды РПА. Наличие Карапетянов в команде было важно Сержу Саргсяну, поскольку за ними большой капитал и связи в российских политических и бизнес-кругах», — пояснил наш собеседник.
Между тем, по его словам, именно в дни масштабных политических протестов в Армении в результате которых Серж Саргсян подал в отставку, внутри власти произошли две «микрореволюции». «Первое, это уход Сержа Саргсяна с поста премьер-министра и фактическая передача власти Карену Карапетяну. Тогда в Ереван приехал и Самвел Карапетян. Он приложил немало усилий, чтобы Карен Карапетян остался у власти. Однако, этому помешал не только тогда еще лидер протестов Никол Пашинян, но и сам Серж Саргсян», — сказал источник, добавив, что Карен Карапетян тогда в целях пресечения митинговой активности в стране приказал силовикам объявить в стране чрезвычайное положение, что предоставило бы силовым структурам более широкие полномочия в борьбе против демонстрантов. «На это силовики не пошли», — сказал наш источник.
«Лично тогдашний начальник полиции Владимир Гаспарян в ответ на заявление Карапетяна о необходимости введения ЧП, заявил, что сам подчиняется лишь одному человеку, намекая на Сержа Саргсяна. То есть, на фоне заявлений о том, что полномочия главы государства и правящей Республиканской партии переданы Карену Карапетяну, и он будет вести переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном, на самом деле за кулисами власти происходил саботаж его работы. Сержу Саргсяну в этих условиях было совсем не выгодно премьерство Карена Карапетяна, ибо это означало бы полное обнуление его влияния на политику в Армении», — пояснил он.
Второй «микрореволюцией», по словам нашего собеседника, стал уход Карена Карапетяна с поста фактического руководителя страны, что стало возможным лишь после согласия РПА проголосовать за кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра. «Таким образом, можно сказать, Серж Саргсян после своей отставки сделал все, чтобы Карен Карапетян не остался у „руля страны“, а власть была передана Николу Пашиняну. Расчет довольно рациональный. При Пашиняне Серж Саргсян хотя бы худо-бедно сохранил контроль над РПА, в случае укрепления во власти Карена Карапетяна, он потерял бы все — и партию, и политическое влияние», — заключил наш собеседник.
https://eadaily.com/ru/news/2018/05/18/kto-pomog-pashinyanu-sdvinut-karapetyana-dve-mikrorevolyucii-v-rpa – цинк
Напомнило 2004-й год, когда действия Кучмы в конце года фактически притапливали Януковича, который изначально был креатурой Кучмы и поддерживающих его олигархов с востока Украины.
Источник: colonelcassad.livejournal.com